Se você for a Foz do Iguaçu, inclua esta parada: como visitar San Ignacio Miní, as ruínas jesuíticas

A 60 quilômetros de Posadas, as ruínas de San Ignacio Miní preservam os vestígios de guaranis e jesuítas. Patrimônio da Humanidade, combinam história, arquitetura e a selva missioneira.

As ruínas jesuíticas de San Ignacio Miní ficam a uma hora de Posadas, em Misiones.

As Cataratas do Iguaçu são, por si sós, uma atração — um espetáculo natural protagonizado por uma das maravilhas mais impressionantes da América do Sul. No entanto, Misiones guarda outros tesouros que merecem um lugar especial no roteiro. E as Ruínas de San Ignacio Miní, a quase uma hora de Posadas, encantam quem as visita.

Esta experiência permite caminhar entre construções centenárias, descobrir o legado dos povos originários e entender como foi a vida nas antigas missões jesuíticas.

Esta cidadela, escondida em meio à selva, é Patrimônio da Humanidade. Foto: X @argentinabybus

Localizado a 60 quilômetros de Posadas, este espaço constitui um dos conjuntos arqueológicos mais representativos da província. Seus muros de pedra avermelhada, cobertos por musgo em alguns trechos e cercados por vegetação, preservam a memória de uma era histórica que reuniu comunidades guarani e sacerdotes jesuítas durante o século XVII.

Além disso, San Ignacio Miní abre uma janela no tempo e permite imaginar uma comunidade organizada em torno de uma praça, com um templo, oficinas, moradias e espaços destinados a diferentes atividades cotidianas.

Uma história que permanece no meio da selva

Em diferentes territórios da América do Sul, as reduções jesuíticas foram comunidades estabelecidas por integrantes da Companhia de Jesus junto a povos originários. No caso de San Ignacio Miní, seu desenvolvimento esteve ligado ao trabalho dos guaranis e à tarefa evangelizadora impulsionada pelos religiosos.

As ruínas de San Ignacio Miní, em Misiones, são visitadas por milhares de turistas argentinos e estrangeiros. Foto: X @turisargentina

As construções foram erguidas com arenito rosado e itacurú, materiais que, ainda hoje, conferem uma tonalidade particular à paisagem. Entre a vegetação missioneira, destacam-se as paredes do antigo templo, os vestígios das residências e os espaços que, outrora, fizeram parte da vida comunitária.

Ao redor da praça central distribuíam-se os principais edifícios, entre eles o templo, a residência dos sacerdotes, o cabildo, as oficinas e o cemitério.

Ruinas de San Ignacio Miní - Patrimonio de la Humanidad y https://t.co/Grix9MJD7G — Alejandro López (@alelopez74) June 27, 2019

No templo, desenvolviam-se as atividades religiosas, e seus detalhes artísticos incluíam entalhes, figuras e representações vinculadas à tradição cristã e ao trabalho artesanal guarani.

A história deste assentamento também inclui episódios violentos. Em 1817, as tropas paraguaias invadiram e destruíram as reduções, deixando as construções expostas à ação do tempo e à vegetação. Mas parte daquela arquitetura sobreviveu e, hoje, permite reconstruir a dimensão da antiga comunidade.

Patrimônio da Humanidade e um tesouro que surpreende

Em 1984, as Ruínas de San Ignacio Miní foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco. O local recebe mais de 300.000 visitantes por ano, atraídos por sua arquitetura e pela possibilidade de percorrer um dos testemunhos mais significativos das missões que ainda permanecem de pé.

As ruínas são uma parada recomendada no roteiro turístico de Misiones. Foto: X @alvaroleonel221

O percurso permite observar de perto as dimensões das construções e os detalhes que ainda permanecem nas pedras. As marcas do trabalho artesanal, as formas religiosas e os elementos inspirados na natureza mostram como as tradições europeias se combinaram com as expressões dos povos originários.

Durante as visitas, os guias ajudam a reconstruir a história do local e a compreender qual função cada edifício desempenhava. Também trazem detalhes sobre a convivência entre guaranis e jesuítas, o trabalho nas oficinas e a organização da redução.

História, cultura e natureza; tudo em um só lugar

San Ignacio Miní faz parte do território das antigas missões jesuíticas, que se estendia por áreas da Argentina, do Paraguai e do sul do Brasil. Esse passado compartilhado ajuda a explicar o interesse que esses locais despertam entre visitantes de diferentes países.

San Ignacio Miní faz parte do território das antigas missões jesuíticas, que se estendia por áreas da Argentina, do Paraguai e do sul do Brasil. Foto: X @dlipo77

A província oferece, ainda, outras formas de se aproximar dessa história. Durante a Semana Santa, por exemplo, as ruínas são palco da Missa Popular das Missões, uma celebração que reúne milhares de fiéis e conta com apresentações musicais.

Quem participa desta experiência não hesita em descrevê-la como uma combinação de paz, fé e admiração. E é uma parada obrigatória (e recomendável) para quem decide fazer uma excursão às Cataratas do Iguaçu.