Forte massa de ar frio traz temperaturas de 0°C, geadas e afeta 18 estados

Uma intensa massa de ar polar vai avançar pelo Brasil neste fim de semana, provocando uma forte queda nas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de alcançar áreas do Norte e do Nordeste. As temperaturas mínimas chegam perto dos 0°C, ocasionando geadas tardias e um novo episódio de Friagem.

Após a passagem de um ciclone extratropical e de sua frente fria associada, que já esteve causando chuvas intensas sobre o Brasil nos últimos dias, uma intensa massa de ar polar vai avançar pelo país. O sistema provocará uma queda acentuada das temperaturas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de alcançar áreas do Norte e do Nordeste.

A previsão indica mínimas próximas de 0°C na região Sul, especialmente na Serra gaúcha e na Serra Catarinense, trazendo risco de geadas tardias. Há também previsão de um novo episódio de friagem em estados da região Norte e Nordeste.

O avanço do ar frio ocorrerá gradualmente ao longo do fim de semana, começando pelo Rio Grande do Sul neste sábado (7). O pico de intensidade será registrado entre a segunda-feira (9) na região Sul e a terça-feira (10) na região Sudeste.

Ar frio começa a avançar pelo Brasil neste sábado

No sábado (7), a massa de ar polar começará a avançar pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, podendo alcançar também o extremo sul de Mato Grosso do Sul. Um frio intenso será sentido especialmente no território gaúcho.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa entre o Sábado (7) e o Domingo (8) mostra o avanço da massa de ar frio pelo país, que pode abranger uma grande quantidade de estados.

No domingo (8), o ar frio avançará ainda mais pelo país, passando a influenciar o tempo em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. A queda das temperaturas será sentida em São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o restante do Mato Grosso do Sul, e também no extremo sul de Goiás e do Mato Grosso.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Além disso, essa massa de ar polar também será capaz de atingir Estados mais ao norte do Brasil. Uma leve queda das temperaturas deverá ser sentida em áreas do Acre, de Rondônia e extremo sul do Amazonas, originando um novo episódio de Friagem tardia.

Pico do frio ocorre entre Segunda e Terça

O pico do frio na Região Sul vai ocorrer entre a noite de domingo (8) e a madrugada e o início da manhã de segunda-feira (9). Modelos numéricos indicam temperaturas mínimas de até 4°C, mas aplicando correção de desvios inerentes ao modelo, os valores podem se aproximar de 0°C, especialmente na Serra Gaúcha e na Serra Catarinense.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira e na terça-feira mostra que vários pontos do Brasil registrarão temperaturas mínimas de até de 4°C - que, corrigidas, chegam a 0°C.

Essa queda acentuada das temperaturas provocará geadas tardias em pleno mês de Novembro. Nas áreas serranas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde as menores temperaturas do país serão registradas, as geadas podem ser fortes.

No Sudeste, o pico de intensidade do frio ocorre na terça-feira (10), conforme a massa de ar polar avança pelo interior do país. As menores temperaturas serão registradas nos arredores da Serra da Mantiqueira, no extremo leste de São Paulo, na região serrana do Rio de Janeiro e na região do Caparaó, entre Minas Gerais e Espírito Santo, onde há risco de geadas pontuais fracas.

Entre segunda-feira (9) e terça-feira (10), o resfriamento também poderá alcançar a Bahia, o Tocantins, o sul do Piauí e o sul do Maranhão, totalizando 18 estados afetados.

O fenômeno chama a atenção, por conseguir influenciar até mesmo parte das regiões Norte e Nordeste, causando uma leve queda das temperaturas. Friagens tardias são raras em Novembro, mas não são um acontecimento inédito: Massas de ar frio já avançaram pelo Brasil durante a Primavera no passado.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final da terça-feira mostra a massa de ar frio avançando por parte do Nordeste e do Norte, causando um evento de friagem tardia.

Ainda assim, a intensa massa de ar polar deverá provocar uma condição de frio pouco comum para Novembro, com temperaturas próximas de 0°C em áreas do Sul e geadas tardias, cuja probabilidade cai cada vez mais conforme nos aproximamos do Verão.

Esse episódio de frio fará com que as temperaturas na semana que vem, entre os dias 9 e 16 de Novembro, permaneçam abaixo da média em boa parte da região Sul e também na maior parte da região Sudeste, trazendo novamente um clima típico de inverno para essas áreas do país.