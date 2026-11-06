Ciclone e frente fria coloca 10 estados em alerta no fim de semana

Neste sábado, o segundo ciclone extratropical e a segunda frente fria da semana se formam no Sul do Brasil e avançam pelo país. Ao longo de todo o final de semana, 10 estados serão afetados e permanecem sob alertas de tempo severo.

A primeira frente fria desta semana avançou e provocou diversos transtornos graves em áreas do Sul e do Sudeste do Brasil. Contudo, no decorrer deste sábado (7), o segundo ciclone extratropical da semana ganha força acompanhado de um novo sistema frontal.

novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

A atuação conjunta da área de baixa pressão e da frente fria afeta o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste, colocando 10 estados em alerta. Confira a previsão detalhada para este final de semana e veja como a sua região será impactada pelo avanço do ciclone extratropical e da frente fria.

Sábado: Ciclone se forma e temporais afetam 3 regiões do Brasil

Após uma sexta-feira (6) de sol e estabilidade temporária, o cenário muda já nas primeiras horas do sábado (7). Uma área de baixa pressão localizada entre o Paraguai e a Bolívia se alonga, intensificando a instabilidade sobre a Região Sul.

Ao longo da madrugada, a nebulosidade ganha força, levando ao norte do Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e ao sudoeste do Paraná riscos elevados de chuvas intensas e temporais com queda de granizo. Cidades atingidas anteriormente ao longo da semana entram em alerta máximo para novos transtornos.

A densidade de raios mostra áreas com potencial temporais na tarde deste sábado (7). Pelo menos 6 estados devem ser afetados.

No decorrer da manhã, o ciclone extratropical estará consolidado entre o litoral gaúcho e catarinense, impulsionando a frente fria sobre os dois estados. As projeções do modelo ECMWF indicam a manutenção de eventos severos, como vendavais, granizo e risco para a formação de tornados no meio-oeste catarinense.

A partir da tarde, a frente fria desloca-se em direção ao Sudeste e ao Centro-Oeste. A intensa convergência de umidade e o choque térmico entre massas de ar distintas favorecem novas instabilidades em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, mantendo todos sob alerta de tempestade.

Chuvas intensas e temporais estão previstos para diversos pontos do Brasil na tarde deste sábado (7).

Durante a noite, prevê-se o avanço de uma linha de temporais que se estende do centro de Minas Gerais ao leste de Mato Grosso, alcançando também o estado de Goiás. O litoral sul de São Paulo e o litoral do Paraná entram em atenção para chuvas de forte intensidade.

Domingo: Tempestades deixam Sudeste e Centro-Oeste em alerta

O domingo (8) terá tempo estável na maior parte da Região Sul devido ao avanço de uma massa de alta pressão, que inibe a formação de nuvens carregadas sobre os três estados sulistas.

A frente fria avança ao longo do domingo (8) e organiza umidade em áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Por outro lado, a Região Sul terá tempo seco.

Por outro lado, o cenário segue preocupante no Centro-Oeste e no Sudeste. Embora o centro do ciclone extratropical se desloque pelo Atlântico, sua frente fria continua organizando o corredor de umidade. Entre a madrugada e o final da manhã, chuvas de moderada a forte intensidade atingem o leste do Sudeste e o sul de Goiás.

A partir da tarde de domingo (8), as pancadas de chuva espalham-se por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás. A população deve ficar em alerta para temporais com trovoadas e expressivo volume pluviométrico. Com o solo saturado, a atenção precisa ser redobrada em áreas de encosta, em especial nas proximidades da Serra da Mantiqueira.