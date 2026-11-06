Temporais severos ainda ameaçam os estados do Sul; chuva pode superar os 100 mm em menos de 24h

Uma nova rodada de tempestades intensas e chuvas extremas está prevista para o Sul do Brasil neste fim de semana devido à formação de um ciclone extratropical e sua frente fria.

O Sul do Brasil está em alerta para chuvas extremas de mais de 100 mm em 24 horas e tempestades severas entre a sexta-feira (6) e o sábado (7). Um cavado (área de baixa pressão atmosférica alongada) está previsto se estender entre o norte da Argentina e o Sul do Brasil, em um processo que dará origem a um ciclone extratropical no sábado (7), entre a costa Sul e Sudeste. O ambiente será favorável a tempestades intensas com potencial de granizo e vendavais nos três estados. Confira os detalhes.

Alerta de chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI) para precipitação do modelo ECMWF, de confiança da Meteored, alerta para chuvas extremas entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina neste sábado (7).

No mapa abaixo, à esquerda, as áreas em amarelo, laranja e vermelho indicam que os volumes de chuva previstos são muito superiores aos normalmente registrados para esta época do ano, de acordo com a climatologia do próprio modelo. Quanto mais próximo de 1 o índice, mais excepcional é o cenário previsto.

EFI do modelo ECMWF para a precipitação nesta sábado (7), à esquerda, e valores extremos de referência à direita. Créditos: ECMWF.

Para complementar essa informação, o mapa à direita apresenta os volumes de precipitação correspondentes aos valores extremos diários, e representam valores que são ultrapassados em apenas 1% das ocasiões.

A combinação dos dois mapas indica um elevado potencial para chuvas superiores a 80 mm em 24 horas entre o norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Enquanto o EFI destaca as áreas com maior potencial para chuva extrema, a previsão do modelo ECMWF mostra a dimensão dos volumes esperados. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul (norte do estado) e de Santa Catarina, os acumulados podem ultrapassar 100 mm em apenas 24 horas durante o sábado (7).

Previsão de chuva acumulada até o final de sábado (7), segundo o ECMWF.

Os maiores volumes acumulados, a princípio, devem ser mais pontuais, do que no evento extremo do início da semana. Porém, as áreas em alerta neste fim de semana foram recentemente impactadas por tempestades severas e chuvas extremas, que causaram diversos danos relacionados a enxurradas, vendavais e tornados. Isso deixa a população ainda mais vulnerável a um novo evento extremo, mesmo que a dimensão seja menor.

Alerta de tempestades

As chuvas extremas previstas para sábado (7) serão acompanhadas de tempestades severas. As tempestades estão previstas para iniciar seu desenvolvimento ainda ao longo da sexta-feira (6), segundo o modelo ECMWF, enquanto se intensificam ao longo do sábado (7).

A partir da tarde de sexta-feira (6), tempestades estão previstas iniciar sobre o norte e oeste do Paraná, avançando em direção ao norte do Rio Grande do Sul até o fim do dia. As tempestades mais intensas devem se formar no norte e oeste do Paraná, e também entre Chapecó (SC) e o norte do Rio Grande do Sul.

Previsão de tempestades nesta sexta-feira (6), segundo o ECMWF.

Ao longo da madrugada de sábado (7), no entanto, tempestades intensas estão previstas para se formar em toda a metade norte do Rio Grande do Sul e nas áreas de divisa com Santa Catarina, especialmente litoral sul e porção oeste do estado, e também no oeste do Paraná.

Previsão de tempestades na madrugada de sábado (7), segundo o ECMWF.

Entre a manhã e a tarde de sábado (7) a linha de tempestades avança em direção ao norte do Paraná, deixando alerta de tempestades severas principalmente sobre Santa Catarina e metade oeste do estado paranaense.

Até o fim do dia o risco de tempestades diminui na maior parte da região Sul, embora a faixa leste do norte do Paraná ainda possa ter tempestades até o final do dia, conforme a frente fria avança para o Sudeste.

As rajadas de vento associadas às tempestades podem se aproximar ou ultrapassar 70 km/h, principalmente durante a tarde de sábado (7) sobre Santa Catarina e o Paraná, embora não se descarte ventos intensos em outras áreas sob alerta de tempestades.

Ventos desta magnitude são capazes de causar danos, desde quedas de galhos e estruturas vulneráveis até destelhamentos. A população e as autoridades precisam estar em alerta. Em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).