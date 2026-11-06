Chuvas intensas no RS pode dificultar plantio do arroz nas regiões com maior área por semear

Nova rodada de chuva pode limitar a semeadura do arroz gaúcho no sábado. Dados atualizados do Irga mostram avanço do plantio, mas a Região Central ainda mantém mais da metade da área prevista à espera das máquinas.

Plantio chega a 75,70% antes de nova chuva no sábado (7).

A volta da chuva no sábado (7) pode reduzir o tempo disponível para plantar arroz no Rio Grande do Sul. O levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) de quinta-feira (5) mostra 75,70% da área semeada, com diferenças entre Região Central, Campanha e Zona Sul. Nas áreas de rotação, a soja também depende das condições para entrada das máquinas.

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O avanço do plantio muda a dimensão do risco: boa parte das lavouras já foi implantada, enquanto outras ainda precisam de condições adequadas para semear. Uma nova interrupção, portanto, teria consequências distintas conforme o município, a drenagem e o sistema de cultivo. A previsão exige atenção, mas não permite anunciar paralisação generalizada nem perda de produtividade.

Região Central ainda tem mais da metade da área por semear

Em 29 de outubro, o arroz ocupava 61,86% da área prevista no estado; agora, são 652,2 mil hectares implantados. Na Região Central, o percentual passou de 22,89% para 45,58%, enquanto a Zona Sul avançou de 91,50% para 98,7%. A Fronteira Oeste também se aproxima do encerramento, com 92,54%. Esses números mostram avanço efetivo, apesar da sequência de instabilidades.

A Campanha chegou a 65,51%, e as planícies costeiras Externa e Interna atingiram 64,10% e 63,02%, respectivamente.

O contraste indica onde ainda há maior proporção de trabalho pendente, mas não mede sozinho o atraso agronômico.

A chuva acumulada até a tarde de sábado (7) se concentra no norte do Rio Grande do Sul, enquanto a Região Central e a Zona Sul apresentam volumes menores e irregulares.

Para interpretar a exposição à chuva, é necessário considerar também a época recomendada para cada cultivar e as condições locais. Uma região menos adiantada não está, automaticamente, fora da janela de semeadura.

Sábado concentra nova instabilidade, com maiores volumes ao norte

A previsão indica 30 a 60 mm no sábado (7), com pontos de 80 mm, especialmente no norte gaúcho. Esses máximos não representam uma previsão uniforme para Região Central, Campanha ou Zona Sul. O volume efetivo nas áreas de arroz dependerá da trajetória das instabilidades; transportar o maior valor estadual para todas as lavouras distorceria o risco.

Previsão de probabilidade de chuva para sábado (7).

Antes disso, a quinta-feira (5) apresenta redução da chuva, ainda possível no norte, nos vales e na metade leste. Na sexta-feira (6), temporais isolados podem atingir o extremo norte. Para as áreas arrozeiras, o intervalo entre episódios pode ajudar as operações onde o terreno permitir, sem garantir secagem suficiente. Mesmo quando a chuva para, baixadas e acessos podem continuar limitando o deslocamento de máquinas, exigindo avaliação antes de retomar o serviço.

Domingo pode abrir espaço para retomar operações no RS

No domingo (8), a atuação de uma alta pressão continental favorece tempo mais seco no estado. A melhora pode beneficiar o planejamento na Região Central, na Campanha e nas planícies costeiras, mas o retorno às lavouras dependerá da chuva realmente registrada no sábado (7). A decisão precisa acompanhar o terreno, evitando confundir uma abertura no tempo com condições imediatamente adequadas para semear.

Previsão de precipitação para domingo (8), às 11h.

O Irga recomenda aproveitar períodos secos dentro da época indicada e manter drenagem eficiente nas áreas baixas com soja e milho em rotação.

No arroz, o manejo deve respeitar o sistema de implantação e o estágio da lavoura, sem adotar uma orientação única para todas as propriedades. Para organizar as próximas operações, o contraste regional permite estabelecer prioridades: