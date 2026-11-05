Forte massa de ar frio já tem data para chegar e vai derrubar as temperaturas até 0°C; saiba o que esperar

Uma intensa massa de ar polar vai avançar pelo Brasil neste fim de semana, provocando uma forte queda nas temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de alcançar áreas do Norte e do Nordeste. Previsões indicam mínimas de até 0°C, geadas tardias e um novo episódio de friagem.

Após a formação e a passagem de um ciclone e sua frente fria associada ao longo desta quinta-feira (5) e da sexta-feira (6), uma massa de ar frio muito intensa irá avançar pelo Brasil. O sistema fará as temperaturas caírem no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e atingindo até mesmo alguns estados do Norte e do Nordeste.

Essa massa de ar polar vai avançar pelo Brasil ao longo do final de semana, trazendo risco de temperaturas próximas dos 0°C e ocorrência de geadas tardias no Sul. O pico de intensidade do frio ocorrerá na segunda-feira (9).

Já no sábado (7), a massa de ar polar estará avançando pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná, podendo chegar também ao extremo sul do Mato Grosso do Sul. Neste dia, frio intenso já será registrado no estado gaúcho.

A partir de domingo, ar polar pode formar geadas tardias

Ao longo do domingo (8), a massa de ar frio também passará a abranger estados do Sudeste e do Centro-Oeste, incluindo São Paulo, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, todo o restante do Mato Grosso do Sul, e o extremo sul de Goiás e do Mato Grosso.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira durante a madrugada mostra temperaturas mínimas de até 4°C. Corrigindo desvios do modelo, esse valor pode chegar a 0°C.

Como resultado do avanço dessa massa de ar frio ao longo do final de semana, o frio na região Sul atingirá um pico de intensidade entre o domingo (8) de noite e a segunda-feira (9) durante a madrugada e o início da manhã. Modelos numéricos indicam temperaturas mínimas de até 4°C. Com correção de desvios, esse valor pode chegar a 0°C, especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense.

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Isso trará ocorrência de geadas tardias em pleno mês de Novembro, que podem ser pontualmente fortes na região Serrana. O destaque fica para Santa Catarina, estado que deve registrar as temperaturas mais baixas do país durante este episódio de frio intenso.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa mostra o avanço da massa de ar frio durante a segunda-feira e a terça-feira, chegando a estados do Norte e do Nordeste do país.

Entre o domingo (8) e a segunda-feira (9), uma queda leve das temperaturas será sentida em parte do Acre e de Rondônia devido ao avanço dessa massa de ar frio. Entre a segunda e a terça-feira (10), as temperaturas também vão cair na Bahia, Tocantins, sul do Piauí e sul do Maranhão.

Isso traz, efetivamente, um novo episódio de friagem para a região Norte e parte do Nordeste do país - que ocorre quando massas de ar frio conseguem chegar a latitudes pouco comuns.

Conforme a massa de ar polar avança pelo país, o frio na região Sudeste atingirá um pico na terça-feira (10), com temperaturas muito baixas sendo registradas na região da Serra da Mantiqueira, extremo leste de São Paulo, na região serrana do Rio de Janeiro e na região de Caparaó, no Espírito Santo. Também há risco de geadas pontuais e fracas nessas regiões.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira durante a madrugada mostra temperaturas mínimas de até 4°C em áreas pontuais do Sudeste, o que pode causar geadas fracas.

Com isso, essa intensa massa de ar polar trará um clima típico de inverno para o Brasil em pleno mês de Novembro, com ocorrência de temperaturas próximas dos 0°C. e possibilidade de geadas tardias especialmente na região Sul.

Embora essa situação seja bastante incomum, ela não é inédita: massas de ar frio podem avançar pelo Brasil ao longo da primavera, que é uma estação de transição entre o Inverno e o Verão. No entanto, esse tipo de ocorrência tende a se tornar cada vez mais rara conforme nos aproximamos do Verão.