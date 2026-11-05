Uma onda recorde de 16,6 metros no Mediterrâneo: estudo na Nature reconstrói a força do ciclone Harry

O ciclone Harry, que atingiu o Mediterrâneo central entre 19 e 22 de janeiro de 2026, figura como um dos eventos meteorológicos e marinhos mais intensos já observados na região. Estudo na Nature revela os fatores que amplificam o risco costeiro.

Uma onda de 16,6 metros de altura — a maior já registrada no Mar Mediterrâneo —, aliada a condições marinhas extremas e sinais detectáveis até mesmo por redes sísmicas: tudo isso foi causado pelo ciclone Harry.

Com uma onda de 16,6 metros, ressacas excepcionais e sinais detectados até mesmo por redes sísmicas, o ciclone Harry — que atingiu o Mediterrâneo central entre 19 e 22 de janeiro de 2026 — foi um dos eventos meteorológicos e marítimos mais intensos já observados na região. Ele causou danos graves ao longo das costas da Sicília, Sardenha, Calábria e Malta. As violentas ressacas provocaram inundações, erosão de praias e prejuízos à infraestrutura costeira.

Agora, um novo estudo reconstrói a dinâmica desse evento, explicando por que, apesar de condições marítimas semelhantes, algumas áreas costeiras sofreram consequências muito mais graves do que outras.

A pesquisa, intitulada “Unprecedented storm impact in the Mediterranean revealed by models and seismic noise during Cyclone Harry”, foi publicada na Communications Earth & Environment (um periódico do portfólio da Nature) e coordenada por Giovanni Scicchitano, da Universidade de Bari Aldo Moro, e Andrea Cannata, da Universidade de Catânia.

A principal descoberta diz respeito ao papel da morfologia da costa e do leito marinho, fatores que podem amplificar os efeitos das ressacas e facilitar a penetração da água em direção ao interior.

A onda de 16,6 metros registrada no Estreito da Sicília

Para reconstruir o evento, os pesquisadores integraram dados de satélite, observações provenientes de boias e marégrafos, levantamentos topográficos e batimétricos, inspeções no local e simulações numéricas de alta resolução.

Entre as descobertas mais significativas, destaca-se uma onda de 16,6 metros registrada por uma boia da Rede Nacional de Medição de Ondas do ISPRA, no Estreito da Sicília — entre Portopalo di Capo Passero e Malta —, sendo a mais alta já medida no Mediterrâneo, segundo o estudo. Simulações também indicaram alturas de onda superiores a 10 metros no Mar Jônico.

Entre as descobertas mais significativas, destaca-se uma onda de 16,6 metros registrada por uma boia da Rede Nacional de Medição de Ondas do ISPRA, no Estreito da Sicília — entre Portopalo di Capo Passero e Malta —, sendo a mais alta já medida no Mediterrâneo, segundo o estudo. Simulações também indicaram alturas de onda superiores a 10 metros no Mar Jônico.

As consequências da histórica maré de tempestade provocada pelo ciclone Harry na região de Ognina (Siracusa, sudeste da Sicília). Blocos de grande porte foram empurrados pelas ondas até a própria estrada.

A análise permitiu reconstruir os processos que transformaram uma configuração atmosférica excepcional em inundações costeiras, erosão e danos à infraestrutura.

A força do mar detectada por redes sísmicas

A natureza excepcional do ciclone também se manifesta nos dados sismológicos. À medida que a energia das ondas do mar era transferida para o solo, ela provocava um aumento acentuado no ruído microssísmico — isto é, vibrações geradas pela interação entre o mar e a Terra sólida.

Ao analisar dados de 55 estações sísmicas distribuídas pelo Mediterrâneo, os pesquisadores identificaram valores sem precedentes em muitos dos conjuntos de dados históricos referentes à região Jônica.

"Nesse contexto, os microssismos servem como uma ferramenta que complementa os sistemas tradicionais de monitoramento das condições do mar; eles são úteis tanto para o rastreamento de ressacas em tempo real quanto para reexaminar — por meio de séries históricas de dados — como os eventos extremos que presenciamos hoje se comparam aos do passado", explica Alfio Marco Borzì, pesquisador do Departamento de Ciências Biológicas, Geológicas e Ambientais da Universidade de Catania.

Por que algumas costas são mais vulneráveis

Simulações realizadas em 19 locais costeiros na Sicília, Sardenha, Calábria e Malta demonstraram o papel significativo desempenhado pelas características do terreno local.

Cânions submarinos, canais antigos, depressões situadas atrás de dunas e planícies aluviais podem facilitar a penetração da água do mar em direção ao interior e o seu acúmulo. Durante o ciclone Harry, em alguns locais, as inundações avançaram mais de 500 metros a partir da linha da costa.

"O estudo mostra que a vulnerabilidade costeira depende não apenas da intensidade de uma maré de tempestade, mas também de fatores locais — 'amplificadores' — que podem ser identificados antes da ocorrência de um evento, por meio da integração de levantamentos de alta resolução, modelagem e monitoramento", explica Giovanni Scardino, pesquisador do INGV (Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia), seção de Roma 2. "Compreender esses fatores ajuda a orientar decisões de planejamento urbano, a definição de locais para infraestruturas e estratégias de adaptação", disse.

Da pesquisa aos sistemas de alerta

O estudo foi realizado como parte do WAVEGUARD — um projeto financiado pelo Programa Interreg Itália-Malta e coordenado pela Universidade de Catânia —, que visa aprimorar o monitoramento e a mitigação de riscos meteorológicos e marítimos no Estreito da Sicília. Pesquisadores do INGV, do CNR, das universidades de Palermo e de Malta, do ISPRA, da Universidade Estadual do Colorado e do Observatório Real da Bélgica contribuíram para o trabalho.

Os resultados também estão disponíveis por meio do ARCHIMEDE, uma plataforma Web-GIS que coleta e compartilha dados sobre ciclones no Mediterrâneo; eles servirão, ainda, de base para o desenvolvimento de protótipos de sistemas de alerta precoce previstos pelo projeto.