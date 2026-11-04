Fortes temporais deixam estragos em SC e tornado é confirmado em Chapecó; veja imagens

Desde a madrugada desta quarta-feira (4), o estado catarinense vem registrando temporais com chuva forte, ventania e granizo, o que provocou danos em várias cidades. Em Chapecó, no Oeste, um tornado foi confirmado.

Forte temporal arrancou estruturas e suspendeu atividades do Aeroporto de Chapecó (SC). Crédito: NSC TV/Reprodução.

O estado de Santa Catarina estava (e ainda está) em alerta para fortes temporais ao longo desta quarta-feira (4), principalmente as áreas do Grande Oeste e do Norte catarinense, onde estavam previstas as condições mais severas de tempo.

E já tivemos registros de muitos danos em diversas localidades do Oeste Catarinense desde a madrugada de hoje (4), devido aos temporais com chuva forte, vendavais intensos e queda de granizo. Em Chapecó, a ocorrência de um tornado nesta manhã foi confirmada pela Defesa Civil do estado. Veja abaixo mais informações e imagens.

Tornado em Chapecó

Segundo informações, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de um tornado por Chapecó, no Oeste Catarinense, na manhã de hoje (4).

O fenômeno tornádico destruiu parte do aeroporto da cidade, que teve estruturas arrancadas pelo vento e os voos suspensos por tempo indeterminado. Vidraças quebraram e passageiros precisaram sair às pressas do local; mas não foram divulgadas informações sobre feridos.

Tornado atinge Chapecó, provoca destruição e suspende operações no aeroporto. Crédito: Reprodução/Redes Sociais.

A identificação do fenômeno ocorreu após a análise do radar meteorológico, que apontou a presença de detritos levantados pela força dos ventos e uma assinatura de rotação dos ventos.

Conforme a estação meteorológica da Defesa Civil instalada em Chapecó, os ventos chegaram a quase 93 km/h, enquanto os dados da estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registraram ventos de até 126 km/h.

Para determinar com maior precisão a intensidade do tornado e a extensão dos danos, a Defesa Civil realizará um levantamento com drones. O trabalho será feito assim que as condições meteorológicas melhorarem.

Frente do aeroporto de Chapecó (SC) ficou destruído, com vidraças quebradas, por causa dos fortes ventos. Crédito: NSC TV/Reprodução.

Mas outras áreas da cidade também tiveram danos em residências como destelhamentos, quedas de árvores que provocaram cortes de energia elétrica, alagamentos e estruturas que atingiram carros estacionados.

Outras cidades de SC também registram estragos

Diversas cidades no Grande Oeste e Norte catarinenses ainda estão sem energia até o momento da edição deste artigo. Às 15h36 de hoje (4), 199 mil unidades consumidoras do estado ainda estavam sem energia, segundo a Celesc. A cidade mais afetada é Chapecó, com 79.746 unidades consumidoras sem luz, seguida por São Miguel do Oeste (41.860) e Concórdia (21.039).

No município de Xanxerê, também oeste do estado, a força dos ventos destelhou casas e barracões e derrubou uma carreta e uma van às margens da BR-282, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal.

Força do vento durante temporal faz caminhão e van tombarem em rodovia de Xanxerê, no Oeste de SC, na manhã desta quarta-feira (4). Crédito: Canal Ideal/Reprodução.

Em Anita Garibaldi, na Serra catarinense, o granizo danificou diversas casas e os ventos fortes destelharam uma igreja e uma escola. Também há registros de vários pontos de alagamentos e a cidade ficou sem energia elétrica.

Em Celso Ramos, próximo a Anita Garibaldi, a queda de árvores e pontes alagadas bloquearam estradas. Pontos de alagamento foram registrados no centro da cidade, e também houve danos severos em lavouras por conta do granizo.

Alunos são resgatados de bote após temporal alagar escola em Rio do Sul (SC). Crédito: CBMSC/Divulgação.

Em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, alunos precisaram ser resgatados de bote pelos Bombeiros após o temporal com chuva intensa alagar a Escola de Educação Básica Professor Frederico Navarro Lins, na manhã de hoje (4).

Em Lages, no Planalto Serrano, a Defesa Civil atendeu dezenas de ocorrências entre a noite de terça (3) e a madrugada desta quarta-feira (4), todas envolvendo destelhamentos, quedas de árvores e a queda de um poste.

O Governo de Santa Catarina suspendeu as aulas por 2 dias em toda a rede estadual em razão dos eventos climáticos extremos de hoje (4).