Fortes temporais deixam estragos em SC e tornado é confirmado em Chapecó; veja imagens
Desde a madrugada desta quarta-feira (4), o estado catarinense vem registrando temporais com chuva forte, ventania e granizo, o que provocou danos em várias cidades. Em Chapecó, no Oeste, um tornado foi confirmado.
O estado de Santa Catarina estava (e ainda está) em alerta para fortes temporais ao longo desta quarta-feira (4), principalmente as áreas do Grande Oeste e do Norte catarinense, onde estavam previstas as condições mais severas de tempo.
E já tivemos registros de muitos danos em diversas localidades do Oeste Catarinense desde a madrugada de hoje (4), devido aos temporais com chuva forte, vendavais intensos e queda de granizo. Em Chapecó, a ocorrência de um tornado nesta manhã foi confirmada pela Defesa Civil do estado. Veja abaixo mais informações e imagens.
Tornado em Chapecó
Segundo informações, a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou a passagem de um tornado por Chapecó, no Oeste Catarinense, na manhã de hoje (4).
O fenômeno tornádico destruiu parte do aeroporto da cidade, que teve estruturas arrancadas pelo vento e os voos suspensos por tempo indeterminado. Vidraças quebraram e passageiros precisaram sair às pressas do local; mas não foram divulgadas informações sobre feridos.
A identificação do fenômeno ocorreu após a análise do radar meteorológico, que apontou a presença de detritos levantados pela força dos ventos e uma assinatura de rotação dos ventos.
Para determinar com maior precisão a intensidade do tornado e a extensão dos danos, a Defesa Civil realizará um levantamento com drones. O trabalho será feito assim que as condições meteorológicas melhorarem.
Mas outras áreas da cidade também tiveram danos em residências como destelhamentos, quedas de árvores que provocaram cortes de energia elétrica, alagamentos e estruturas que atingiram carros estacionados.
Outras cidades de SC também registram estragos
Diversas cidades no Grande Oeste e Norte catarinenses ainda estão sem energia até o momento da edição deste artigo. Às 15h36 de hoje (4), 199 mil unidades consumidoras do estado ainda estavam sem energia, segundo a Celesc. A cidade mais afetada é Chapecó, com 79.746 unidades consumidoras sem luz, seguida por São Miguel do Oeste (41.860) e Concórdia (21.039).
No município de Xanxerê, também oeste do estado, a força dos ventos destelhou casas e barracões e derrubou uma carreta e uma van às margens da BR-282, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal.
Em Anita Garibaldi, na Serra catarinense, o granizo danificou diversas casas e os ventos fortes destelharam uma igreja e uma escola. Também há registros de vários pontos de alagamentos e a cidade ficou sem energia elétrica.
Em Celso Ramos, próximo a Anita Garibaldi, a queda de árvores e pontes alagadas bloquearam estradas. Pontos de alagamento foram registrados no centro da cidade, e também houve danos severos em lavouras por conta do granizo.
Em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, alunos precisaram ser resgatados de bote pelos Bombeiros após o temporal com chuva intensa alagar a Escola de Educação Básica Professor Frederico Navarro Lins, na manhã de hoje (4).
Em Lages, no Planalto Serrano, a Defesa Civil atendeu dezenas de ocorrências entre a noite de terça (3) e a madrugada desta quarta-feira (4), todas envolvendo destelhamentos, quedas de árvores e a queda de um poste.
O Governo de Santa Catarina suspendeu as aulas por 2 dias em toda a rede estadual em razão dos eventos climáticos extremos de hoje (4).
Referências da notícia
Caroline Borges e Júlia Venâncio. (2026). Tornado é confirmado em Chapecó; aeroporto teve estruturas arrancadas e voos suspensos.
Alexia Elias. (2026). VÍDEO: Tornado atinge SC, deixa 150 mil casas sem luz e causa destruição no aeroporto de Chapecó.
Caroline Borges e Sofia Mayer. (2026). Tornado, chuvas e granizo causam estragos em cidades de SC em meio a alerta vermelho para temporais.
Gabriela Garcia. (2026). Ventos de 126 km/h: Tornado atinge Chapecó e SC cancela aulas no estado.