Ciclones e temporais levam risco de transtornos ao estado de São Paulo; confira o alerta

Frentes frias associadas à formação de dois ciclones trarão pancadas de chuva e temporais ao estado de São Paulo nesta quinta-feira (5) e, posteriormente, no fim de semana, com potencial para transtornos como alagamentos e enxurradas.

Dois ciclones e suas frentes frias associadas irão mudar o tempo no estado de São Paulo nos próximos dias, aumentando as condições para pancadas de chuva forte e temporais e trazendo risco potencial para transtornos como alagamentos e enxurradas.

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O primeiro sistema já atuará nesta quinta-feira (5), enquanto o segundo se formará e avançará pela região no fim de semana. Não se descartam ainda riscos de vendavais e queda de granizo pontual.

Pancadas de chuva, temporais e transtornos em SP

Esta semana começou com tempo mais firme, sol e calor em São Paulo; contudo, nesta quinta-feira (5) o avanço de uma frente fria associada a um ciclone no Atlântico vai intensificar os ventos e aumentar as áreas de instabilidade sobre o território paulista.

Vale destacar aqui que o sistema será reforçado por um ‘rio atmosférico’ vindo da região amazônica, transportando umidade e calor para o interior do estado, o que aumenta ainda mais a formação de nebulosidade e de chuvas.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para quinta-feira (5) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Dessa forma, na quinta-feira (5) pela manhã já haverá condições para pancadas de chuva moderadas a intensas e com temporais isolados na metade centro-leste de São Paulo. Ao longo da tarde essas condições se espalham por todas as regiões do estado. À noite ainda podem ocorrer pancadas e trovoadas em áreas do sul e do leste do estado.

Mas isso não significa que vai chover da mesma forma em todas as localidades do estado. Algumas áreas podem registrar pancadas fortes, enquanto outras podem ter chuva mais fraca.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (5) às 9h à esquerda e às 17h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

De qualquer forma, todo o estado está em aviso para o risco potencial de chuvas de até 50 mm no dia, rajadas de vento de até 60 km/h e chance de queda de granizo. Porém, na metade sul e parte do leste o risco potencial é maior, com chuvas podendo acumular até 100 mm pontualmente e os vendavais chegar na casa dos 80 km/h.

E atenção, pois há risco potencial de interrupção de energia elétrica, queda de galhos de árvores e outras estruturas, alagamentos e enxurradas, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Na capital paulista deve ter uma quinta-feira (5) de céu com sol entre algumas nuvens e chuvas rápidas com trovoadas entre a tarde e à noite.

Um segundo ciclone e sua frente fria associada estão previstos para se formar no sábado (7) na altura da costa da Região Sul, e vão levar novamente chuva forte e temporais a São Paulo a partir do início da tarde.

Esquerda: Previsão de chuva (mm) para sábado (7) às 15h; Direita: previsão de densidade de raios para sábado (7) às 14h.

São esperadas chuvas moderadas com pancadas pontuais intensas e temporais com muitos raios, inicialmente na faixa sul do estado e se espalhando para as demais áreas ao longo da tarde, inclusive na capital. À noite podem ocorrer ainda pancadas fortes e trovoadas na região do Vale do Ribeira.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para o sábado (7) às 12h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Não se descartam chuvas pontualmente volumosas, queda de granizo e rajadas de vento entre 50 e 70 km/h na maior parte do território, mas que podem superar este valor, especialmente no leste do estado.

Atenção também aos riscos de transtornos como destelhamentos, queda de galhos de árvores, cortes de energia elétrica, alagamentos e enxurradas.