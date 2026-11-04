Tempestades severas e chuvas intensas deixam em risco todas as regiões de SC

O estado catarinense segue em atenção para tempestades e pancadas de chuva forte entre a sexta-feira (6) e o sábado (7) devido ao processo de formação de um novo ciclone. Veja aqui mais detalhes.

O processo de formação de um ciclone (ciclogênese) e de uma frente fria próximo à costa da Região Sul do Brasil nesta quarta-feira (4) já provocou tempestades com chuva forte e muitas trovoadas no estado de Santa Catarina, e com transtornos como destelhamentos, quedas de árvores e alagamentos.

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Na quinta-feira (5) a frente fria se afasta e as chuvas reduzem, porém, entre a sexta-feira (6) e o sábado (7) o tempo volta a ficar instável em todo o estado catarinense devido a uma área de baixa pressão atmosférica que dará origem a um novo ciclone e uma frente fria na costa da Região Sul.

Chuvas reduzem na quinta, mas retornam na sexta-feira

Como já foi comentado, esta quarta-feira (4) já começou com tempestades durante a madrugada no Meio-Oeste, nos Planaltos e no Vale do Itajaí, se espalhando para as demais áreas catarinenses ao longo do dia com o avanço da frente fria.

Mas, conforme a previsão indica, a quinta-feira (5) terá uma melhora nas condições do tempo, com a frente fria se afastando e uma massa de ar seco avançando pelo Sul do país.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para a madrugada (4h) de quinta-feira (5).

Entre a madrugada e o início da manhã ainda haverá condições para chuva isolada no oeste e norte do estado, em áreas de divisa com o Paraná. Porém, no decorrer do dia o tempo melhora e o sol volta a aparecer, o que até favorece o aumento das temperaturas em todo o estado.

O destaque deste dia será a intensificação dos ventos costeiros em toda a faixa litorânea do estado, com as rajadas de vento variando entre 50 e 60 km/h.

Porém, na sexta-feira (6) o calor e a umidade presentes na atmosfera formarão novas áreas de instabilidade.

Previsão para sexta-feira (6) às 19h: chuvas (mm) à esquerda e densidade de raios à direita.

Ao longo do dia (6) teremos sol entre nuvens, e especialmente entre o fim da tarde e a noite haverá condições para pancadas de chuva e tempestades isoladas, com riscos de vendavais de até 60 km/h, chuva pontualmente intensa em curto intervalo de tempo e eventual queda de granizo do Extremo Oeste ao Planalto Norte, mas principalmente em áreas de divisa com o Paraná.

E atenção, pois há risco potencial para transtornos como destelhamentos, queda de galhos/árvores, interrupções de energia elétrica e alagamentos pontuais, além de novamente uma intensificação dos ventos costeiros em todo o litoral catarinense.

Novo ciclone se forma e aumenta os riscos no fim de semana

A tendência da previsão mostra que um novo ciclone e sua frente fria devem se formar na altura da costa da Região Sul no sábado (7), trazendo novos riscos ao estado catarinense.

Dessa forma, o tempo volta a ficar instável em todo o estado, especialmente entre a madrugada e meados da tarde, com chuvas moderadas a pontualmente intensas e tempestades isoladas.

À Esquerda: previsão de chuvas (mm) para sábado (7) às 12h; À Direita: previsão de densidade de raios para sábado (7) às 9h.

Há ainda risco potencial para chuvas expressivas em um curto período de tempo, rajadas de vento de até 60 km/h mas podendo atingir os 80 km/h no Litoral, e chance de queda de granizo.

Atenção ao risco de transtornos como destelhamentos, cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

A partir do fim da tarde, o tempo vai firmando em todo o território catarinense.

No domingo (8), a tendência é de que o tempo volte a ficar estável em toda Santa Catarina, com sol em boa parte do estado e variação de nuvens em todas as regiões, mas com maior nebulosidade do Planalto ao Litoral.