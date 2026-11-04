Ciclone se forma e leva risco de temporais para vários estados; confira o alerta
Um ciclone extratropical e uma frente fria irá se formar nas próximas horas. O sistema de baixa pressão avança em direção ao oceano, enquanto que o sistema frontal aumenta os riscos de temporais e chuvas intensas em estados de 3 regiões brasileiras.
Nesta quarta-feira (4), o processo de ciclogênese de um ciclone extratropical atua sobre o Rio Grande do Sul. O sistema provoca chuvas intensas e temporais severos sobre o estado gaúcho, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, impulsionado pelo transporte de umidade do Norte do país que dá suporte as nuvens de tempestade.
Nas próximas horas, o ciclone extratropical estará consolidado, mantendo também uma frente fria. Enquanto o centro de baixa pressão avança para o oceano Atlântico, o sistema frontal desloca-se pelo continente, elevando o risco de temporais severos em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.
Ciclone e frente fria ganham vida nesta quarta-feira
As chuvas volumosas e os temporais continuam a afetar o estado do Rio Grande do Sul ao longo da tarde desta quarta-feira (4). Municípios do meio-oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná também entram em alerta para tempestades, com precipitações de forte intensidade e potencial para transtornos urbanos.
Ao final da noite, o ciclone extratropical e sua frente fria estarão consolidados, avançando com força pela Região Sul. Diversos alertas meteorológicos estarão ativos durante a noite desta quarta (4), com potencial para queda de granizo, microexplosões, rajadas de vento intensas e risco para a ocorrência de tornados isolados.
Frente fria chega ao Sudeste e Centro-Oeste nesta quinta
No decorrer da madrugada e manhã de quinta-feira (5), o ciclone extratropical avança para o interior do oceano Atlântico, enquanto a frente fria ganha terreno pelo interior do Brasil. Com isso, municípios do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo ficam sob alerta para temporais.
Durante a tarde, o cenário ganha contornos mais preocupantes. O corredor de umidade segue injetando ar quente e úmido em direção ao norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.
Diversos pontos dessas regiões entram em estado de atenção devido ao risco de alagamentos e enxurradas. No Paraná, o alerta de chuva forte permanece durante toda a tarde no leste, centro e norte do estado. Em São Paulo, o grande destaque é o litoral paulista, onde o encontro do ar quente com a umidade oceânica favorece chuvas intensas e duradouras.
Precipitações de forte intensidade também são esperadas na faixa entre o Rio de Janeiro e o norte de Goiás. Em toda essa área, há avisos de temporais com ventania e potencial para queda isolada de granizo. Sobre o Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva ocorrem de forma mais desorganizada a partir da tarde.
Sistema frontal continua e afeta o tempo na sexta-feira
Na sexta-feira (6), a frente fria continuará influenciando o tempo em parte do país. Apesar de o sistema perder organização no continente, a umidade concentrada mantém as condições favoráveis para pancadas de chuva sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás.
O modelo ECMWF indica que os temporais e chuvas intensas ocorrerão de forma pontual, principalmente no período da tarde. Durante a manhã, o sol entre nuvens predomina nesses quatro estados, mas o aquecimento diudurante o dia atua como gatilho para a formação de nuvens carregadas a partir da tarde.