Ciclone se forma e leva risco de temporais para vários estados; confira o alerta

Um ciclone extratropical e uma frente fria irá se formar nas próximas horas. O sistema de baixa pressão avança em direção ao oceano, enquanto que o sistema frontal aumenta os riscos de temporais e chuvas intensas em estados de 3 regiões brasileiras.

Imagens infravermelho do satélite geoestacionário GOES-19 na manhã desta quarta-feira (4) mostra intensa área convectiva atuando sobre o Sul do Brasil.

Nesta quarta-feira (4), o processo de ciclogênese de um ciclone extratropical atua sobre o Rio Grande do Sul. O sistema provoca chuvas intensas e temporais severos sobre o estado gaúcho, Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, impulsionado pelo transporte de umidade do Norte do país que dá suporte as nuvens de tempestade.

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Nas próximas horas, o ciclone extratropical estará consolidado, mantendo também uma frente fria. Enquanto o centro de baixa pressão avança para o oceano Atlântico, o sistema frontal desloca-se pelo continente, elevando o risco de temporais severos em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás.

Ciclone e frente fria ganham vida nesta quarta-feira

As chuvas volumosas e os temporais continuam a afetar o estado do Rio Grande do Sul ao longo da tarde desta quarta-feira (4). Municípios do meio-oeste de Santa Catarina e do sudoeste do Paraná também entram em alerta para tempestades, com precipitações de forte intensidade e potencial para transtornos urbanos.

A tarde de quarta-feira (4) ainda reserva muitas chuvas sobre o Sul do Brasil, com alertas para temporais severos com potencial para transtornos.

Ao final da noite, o ciclone extratropical e sua frente fria estarão consolidados, avançando com força pela Região Sul. Diversos alertas meteorológicos estarão ativos durante a noite desta quarta (4), com potencial para queda de granizo, microexplosões, rajadas de vento intensas e risco para a ocorrência de tornados isolados.

Frente fria chega ao Sudeste e Centro-Oeste nesta quinta

No decorrer da madrugada e manhã de quinta-feira (5), o ciclone extratropical avança para o interior do oceano Atlântico, enquanto a frente fria ganha terreno pelo interior do Brasil. Com isso, municípios do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e oeste de São Paulo ficam sob alerta para temporais.

O mapa de densidade de raios mosta diversos estados em alerta para potencial de temporais na tarde desta qunta (5), segundo o modelo ECMWF.

Durante a tarde, o cenário ganha contornos mais preocupantes. O corredor de umidade segue injetando ar quente e úmido em direção ao norte do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Diversos pontos dessas regiões entram em estado de atenção devido ao risco de alagamentos e enxurradas. No Paraná, o alerta de chuva forte permanece durante toda a tarde no leste, centro e norte do estado. Em São Paulo, o grande destaque é o litoral paulista, onde o encontro do ar quente com a umidade oceânica favorece chuvas intensas e duradouras.

A pressão a nível médio do mar mostra a previsão de ontem o centro de baixa pressão deve estar na tarde de quinta-feira (5), enquanto que sua frente fria atua sobre o continente.

Precipitações de forte intensidade também são esperadas na faixa entre o Rio de Janeiro e o norte de Goiás. Em toda essa área, há avisos de temporais com ventania e potencial para queda isolada de granizo. Sobre o Mato Grosso do Sul, as pancadas de chuva ocorrem de forma mais desorganizada a partir da tarde.

Sistema frontal continua e afeta o tempo na sexta-feira

Na sexta-feira (6), a frente fria continuará influenciando o tempo em parte do país. Apesar de o sistema perder organização no continente, a umidade concentrada mantém as condições favoráveis para pancadas de chuva sobre Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás.

O mapa mostra a presença de nuvens carregadas sobre o Sudeste e áreas do Centro-Oeste. As chuvas atingem áreas de MG, RJ, ES e GO.

O modelo ECMWF indica que os temporais e chuvas intensas ocorrerão de forma pontual, principalmente no período da tarde. Durante a manhã, o sol entre nuvens predomina nesses quatro estados, mas o aquecimento diudurante o dia atua como gatilho para a formação de nuvens carregadas a partir da tarde.