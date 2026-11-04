San Pedro de Atacama sem gastar demais: 5 atrações gratuitas para descobrir a magia do deserto

De poços termais naturais a uma surpreendente cachoeira escondida em um cânion. Descubra cinco atrações em San Pedro de Atacama que você pode visitar gratuitamente e economizar na sua viagem.

Vallecito é um setor localizado a pouca distância de San Pedro de Atacama que pode ser visitado gratuitamente.

San Pedro de Atacama é um dos destinos mais fascinantes para visitar no norte do Chile. Conhecida como a porta de entrada para o Deserto do Atacama, a localidade é um verdadeiro oásis, a partir do qual é possível visitar diversas atrações nos arredores. As opções são muito variadas e vão desde cachoeiras e piscinas de águas termais até paisagens tão áridas que parecem ter saído de outro planeta.

Devido à sua popularidade, San Pedro de Atacama também tem fama de ser um destino caro. Isso ocorre, em parte, porque várias de suas principais atrações exigem o pagamento de ingressos, o que pode elevar consideravelmente o orçamento. A boa notícia é que existem alternativas: nos arredores da cidade, há vários locais que podem ser visitados gratuitamente. Aqui, apresentamos alguns deles.

Termas de Purilibre

Uma boa alternativa para quem deseja desfrutar de um banho termal relaxante no rio Puritama é um setor conhecido como Termas de Purilibre — anteriormente chamadas de Puripobre —, onde não é necessário pagar nenhum tipo de ingresso.

Termas no rio Puritama, em San Pedro de Atacama.

Trata-se de poços naturais que se formam no rio, cercados por vegetação típica (conhecida localmente como "colas de zorro") e belas paisagens de montanhas desérticas. Eles ficam na parte baixa de um desfiladeiro; para chegar até lá, é preciso fazer uma caminhada de cerca de 1,5 km a partir da Rota B-245 — ponto até onde é possível ir de veículo.

Não há transporte público, portanto, o acesso só é possível por meio de excursões ou veículo particular. Além disso, é importante levar em conta que não existe nenhum tipo de infraestrutura na região; por isso, recomenda-se chegar já com roupa de banho, além de levar água e lanches.

Vallecito

Uma excelente alternativa ao famoso Vale da Lua, mas com acesso gratuito, é o setor da Cordilheira de Sal conhecido como Vallecito. Este local também se destaca por sua extrema aridez e por paisagens que parecem de outro mundo, nas quais é possível apreciar formações geológicas surpreendentes.

O ônibus abandonado tornou-se um verdadeiro ícone de Vallecito.

Um dos pontos mais populares para tirar fotos é o “ônibus mágico”, um antigo ônibus abandonado — não se sabe ao certo como ele foi parar ali — que lembra o famoso veículo do filme Into the Wild.

Ele fica a cerca de 15 km do centro de San Pedro de Atacama. Para chegar lá, é preciso pegar a estrada que leva a Calama e, em seguida, seguir por um desvio que entra em caminhos de terra. Várias agências oferecem o passeio até o local, incluindo transporte, guia e, geralmente, um pisco sour ao final do percurso.

Cascata Escondida

Um lugar não tão conhecido em San Pedro de Atacama, mas que chama bastante a atenção, é uma surpreendente cachoeira de cerca de 5 metros de altura, escondida no interior de um cânion, bem perto de uma área onde abundam cactos.

Cascata Escondida de San Pedro de Atacama.

É permitido refrescar-se nela, mas vale lembrar que, ao contrário de Purilibre, a água é fria; por isso, recomenda-se fazê-lo apenas no verão.

Fica a cerca de 20 km ao norte do povoado e, para chegar até lá é preciso fazer uma trilha de aproximadamente 30 minutos. O percurso é de baixa dificuldade, mas é importante levar em conta que a cachoeira está localizada a quase 3.000 metros acima do nível do mar e que o caminho de volta é uma subida. É possível chegar ao ponto de início da trilha de veículo particular ou por meio de excursões guiadas.

Rota dos Salares e Monges de la Pacana

Um passeio ideal para fazer durante o dia, seja em veículo particular ou em um tour, é a Rota dos Salares. Nela, é possível ver várias atrações do altiplano chileno, todas gratuitas.

Monjes de la Pacana, Rota dos Salares.

As principais paradas desta rota são os bofedales de Quepiaco, uma área úmida andina onde é possível observar diversas espécies de aves; os Monjes de la Pacana, formações rochosas com vários metros de altura; e os salares de Quisquiro e Aguas Calientes, ambos notáveis por suas cores.

É importante ressaltar que não há infraestrutura turística ao longo desta rota panorâmica e que se atingem altitudes elevadas, de até 4.800 metros acima do nível do mar.

Mirante Lickan Antay

Um dos melhores lugares para ver o pôr do sol em San Pedro de Atacama é o mirante Lickan Antay, um local de acesso gratuito que fica a apenas 5 km do centro da vila, pela estrada que leva a Calama.

Mirante Lickan Antay em San Pedro de Atacama.

Este mirante destaca-se por oferecer vistas panorâmicas do Vale da Lua e do Vale da Morte.

As paisagens são espetaculares a qualquer hora do dia, mas tornam-se especialmente atraentes ao pôr do sol, quando o deserto ganha um tom avermelhado e as sombras vão avançando — o que resulta em uma experiência inesquecível.