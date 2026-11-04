Chuvas extremas de 150 mm e risco de tornado ameaçam estados da Região Sul

A Região Sul enfrenta um novo episódio de tempo severo e chuvas extremas. A previsão indica chuva de 150 mm em 24 horas no Rio Grande do Sul e tempestades intensas, com potencial para granizo, tornados e outros eventos extremos de vento nos três estados.

O Sul do Brasil está em alerta para um novo episódio de chuvas extremas entre quarta (4) e quinta-feira (5), especialmente o estado do Rio Grande do Sul, que pode ter chuvas de 150 mm em 24 horas. Na quinta-feira (5) os maiores volumes estão previstos para Santa Catarina e o Paraná, com volumes podendo superar 100 mm ao longo do dia.

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As chuvas serão acompanhadas por tempestades intensas, com elevado potencial de granizo e extremos de vento, como tornados, microexplosões e downbursts. O quadro está relacionado com a formação de um novo ciclone extratropical e sua frente fria associada. Confira os detalhes.

Alerta de chuvas extremas

O índice de previsão extrema (EFI), do modelo ECMWF, aponta para condições de chuvas extremas nesta quarta-feira (4), especialmente entre a metade norte do Rio Grande do Sul e a divisa com Santa Catarina.

No mapa abaixo, à esquerda, as áreas em amarelo, laranja e vermelho indicam que os volumes de chuva previstos são muito superiores aos normalmente registrados para esta época do ano, de acordo com a climatologia do próprio modelo. Quanto mais próximo de 1 o índice, mais excepcional é o cenário previsto.

Para complementar essa informação, o mapa à direita apresenta os volumes de precipitação correspondentes ao percentil 99 da climatologia do modelo, ou seja, valores que são ultrapassados em apenas 1% das ocasiões. A combinação dos dois mapas indica um elevado potencial para chuvas superiores a 80 mm em 24 horas sobre o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina.

EFI do modelo ECMWF para a precipitação nesta quarta-feira (4), à esquerda, e valores de referência à direita. Créditos: ECMWF.

Enquanto o EFI destaca as áreas com maior potencial para chuva extrema, a previsão do modelo ECMWF mostra a dimensão dos volumes esperados. Em algumas áreas do Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte do estado, os acumulados podem ultrapassar impressionantes 150 mm em apenas 24 horas, entre quarta (4) e quinta-feira (5).

Previsão de chuva acumulada até o final de quarta-feira (4), segundo o ECWMF.

Os maiores volumes podem ser entre 150 e 200 mm ao longo do dia, inicialmente previstos para o Noroeste gaúcho, e se aproximar de 100 mm na área de fronteira com Santa Catarina.

Esses volumes elevados aumentam significativamente o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos associados à chuva intensa.

Ao longo da quinta-feira (5) a frente fria já formada avança sobre Santa Catarina e Paraná, deixando alertas para chuvas que podem superar 100 mm em 24 horas e causar transtornos, principalmente no centro-sul do Paraná.

Alerta de tempestades supercelulares

Indicadores de tempo severo alertam para a formação de tempestades organizadas, capazes de gerar granizo grande, abrangente, além de tornados e outros extremos de vento, como as microexplosões e downbursts - correntes de ar muito intensas que descem das tempestades e atingem a superfície, provocando ventos fortes e destrutivos que se espalham horizontalmente.

Previsão de tempestades severas nesta quarta-feira (4), segundo o ECMWF.

As áreas com maior potencial de severidade estão sobre o oeste e metade norte do Rio Grande do Sul, mas também no oeste de Santa Catarina e do Paraná.

Os sistemas estão previstos ocorrer ao longo de toda a quarta-feira (4) nestas áreas, enquanto na quinta-feira (5) devem se concentrar entre Santa Catarina e o Paraná.

Previsão de tempestades severas nesta quinta-feira (5), segundo o ECMWF.

No decorrer da quinta-feira (5) as tempestades estão previstas para se concentrar sobre Santa Catarina e Paraná, avançando para os estados do Centro-Oeste e Sudeste até o fim do dia. Novamente, condições de tempo severo estão previstas, com potencial de granizo e vendavais destrutivos.