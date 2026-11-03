Ciclone traz intensa mudança e alerta para São Paulo; saiba o que esperar

A semana começa com tempo mais firme em São Paulo, mas pancadas de chuva são esperadas para a quinta-feira (5). Contudo, a mudança mais significativa no tempo é prevista para o fim de semana, com a formação de um novo ciclone.

A primeira semana de novembro começou com tempo mais estável no estado de São Paulo, porém, na quinta-feira (5) o avanço de uma frente fria e um rio atmosférico vindo da região amazônica vão aumentar as condições para pancadas de chuva em todo o território paulista.

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Contudo, no fim de semana, o processo de formação de um novo ciclone entre as costas das Regiões Sul e Sudeste vai trazer uma mudança significativa no tempo no estado de São Paulo, com chuvas intensas, temporais e rajadas de vento. Veja a seguir.

Quinta-feira com risco de pancadas de chuva em todo o SP

Esta semana começou com tempo mais firme, sol e calor em São Paulo, embora nesta terça (3) e na quarta-feira (4) possam ocorrer chuvas isoladas em pontos da faixa leste e do sul do estado.

Contudo, na quinta (5) o avanço de uma frente fria e um rio atmosférico vindo da região amazônica transportando umidade e calor vão intensificar os ventos e aumentar as áreas de instabilidade sobre o território paulista.

Quinta-feira (5): previsão de chuva (mm) às 16h à esquerda e de densidade de raios às 15h à direita.

Dessa forma, neste dia, todas as regiões do estado, inclusive o interior terão condições para pancadas de chuva e temporais. As chuvas começam já pela manhã em localidades do sul e do centro do estado, e com risco de temporais com muitas descargas elétricas (raios).

A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e as pancadas de chuva ficam mais frequentes e abrangentes. Todo o estado estará com condições para chuvas pontualmente intensas que podem acumular até 50 mm no dia, e temporais com muitos raios. Na capital paulista, céu com sol entre algumas nuvens e chuvas rápidas com trovoadas entre a tarde e à noite.

Previsão de rajadas de vento (km/h) para quinta-feira (5) às 11h.

Não se descartam ao longo do dia rajadas de vento que podem chegar aos 80 km/h, principalmente na faixa leste do estado, e chance de queda de granizo.



E atenção, pois há risco potencial para transtornos como destelhamentos, queda de galhos de árvores e de estruturas, e interrupções de energia elétrica.

A tendência é de diminuição gradual das instabilidades com o avanço da noite, porém, ainda podem ocorrer pancadas e trovoadas isoladas na faixa leste do estado.

Mudança significativa com queda das temperaturas no fim de semana

O destaque do fim de semana será o sábado (7), quando teremos ao longo da manhã um novo ciclone se formando entre a costa da Região Sul e do estado de São Paulo, o que vai novamente trazer mudanças no tempo no estado paulista.

Por isso, já são esperadas desde a manhã e ao longo da tarde chuvas abrangentes em todo o território paulista, de moderada a forte intensidade e com risco de temporais com muitos raios, especialmente na metade norte do estado.

Previsão de chuvas (mm) à esquerda e de densidade de raios à direita para sábado (7) às 15h.

Não se descarta a chance de queda de granizo e de fortes rajadas de vento entre 50 e 70 km/h em todo o estado, mas que pontualmente podem superar este valor, especialmente na faixa leste.

Na capital paulista estão previstas pancadas de chuva e temporais entre o fim da manhã e início da noite, e com risco de vendavais em torno dos 65 km/h.

Além disso, teremos uma queda expressiva das temperaturas no domingo (8), especialmente na faixa leste do estado, devido ao ingresso de uma massa de ar mais frio.

Pela manhã teremos temperaturas abaixo dos 18°C na maioria das localidades do leste do estado, e podendo cair para os 10°C em pontos do sul, na sub-região de Sorocaba.

Previsão da temperatura do ar (°C) para domingo (8) às 15h.

À tarde (15h), as temperaturas variam entre 14°C e 19°C (tom verde acima) em pontos da faixa leste, podendo chegar aos 13°C em localidades do sul e do Vale do Ribeira.

Na capital paulista, a máxima prevista para o domingo (8) é de 18°C, que pode ocorrer ainda no período da manhã, e temperaturas mínimas próximas dos 13°C durante a noite. Durante a tarde, elas ficam em torno dos 16°C.