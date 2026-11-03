Ciclone se forma e deixa alerta de temporais severos nos estados do Sul; confira

O processo de formação de um novo ciclone ao longo desta quarta-feira (4) vai reforçar as condições para tempo severo na Região Sul do Brasil, com chuvas intensas e fortes temporais.

A Região Sul do Brasil já começou esta semana registrando muitos estragos devido aos fortes temporais que atingiram diversas localidades, especialmente nos estados de Santa Catarina e do Paraná.

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E ao longo desta quarta-feira (4) o processo de formação de um novo ciclone (ciclogênese) sobre o Sul do país vai manter condições para tempo severo na região, com alto risco para chuvas extremas, temporais, fortes rajadas de vento e queda de granizo, e trazendo alerta para novos transtornos.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Alto risco de tempo severo na Região Sul até o meio da semana

Esta semana já começou com registros de tempo severo em localidades da Região Sul do Brasil, principalmente nas de Santa Catarina e do Paraná, onde foram registrados fortes temporais e danos como alagamentos, inundações, queda de árvores e de várias estruturas (postes, casas), destelhamentos e cortes de energia elétrica.

E ao que tudo indica parte da região vai continuar em estado de atenção para chuva forte e temporais até a manhã desta quinta-feira (5), mas com atenção especial para esta quarta (4).

Isso porque um novo ciclone e sua frente fria associada vão se formar ao longo do dia (4) na altura da Região Sul do país, e além disso, um rio atmosférico vindo da região amazônica trará calor e umidade para o interior da região, reforçando as condições para tempo severo.

Quarta-feira (4)

Dessa forma, a quarta-feira (4) já terá entre a madrugada e ao longo da manhã chuvas moderadas a intensas e fortes temporais em todo o Rio Grande do Sul e nas áreas do sul catarinense de divisa com o estado gaúcho.

Ao longo da tarde, as instabilidades avançam por todas as áreas dos três estados da região, com riscos de fortes tempestades associadas a chuva expressiva de até 100 mm pontuais, queda de granizo, descargas elétricas (raios) e fortes rajadas de vento de até 100 km/h.

Previsão de chuva (mm) para quarta-feira (4) às 9h à esquerda e às 17h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas o risco potencial é maior no norte do Rio Grande do Sul, no centro-oeste catarinense e na porção sul do Paraná, onde as tempestades tendem a ser mais severas, com as chuvas podendo pontualmente acumular mais de 100 mm no dia e os ventos superar a casa dos 100 km/h.

Quarta-feira (4) com alerta de fortes tempestades na Região Sul, com risco de chuvas pontuais de mais 100 mm e vendavais acima de 100 km/h no norte do RS, centro-oeste de SC e sul do PR.

E atenção, pois há grande potencial para a formação de supercélulas nestas áreas.

Previsão de densidade de raios para quarta-feira (4) às 8h à esquerda e às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Atenção também aos transtornos, pois há alto risco para ocorrências associadas a alagamentos, danos na rede elétrica, queda de galhos e árvores e destelhamentos nos três estados, em especial nestas áreas citadas acima onde as tempestades podem ser mais severas.

Durante a noite ainda haverá condições para chuva forte e temporais especialmente em Santa Catarina e em áreas gaúchas e paranaenses próximas à divisa com o estado catarinense.

Quinta-feira (5)

Na quinta-feira (5) o ciclone e a frente fria se afastam gradativamente, porém, ainda ocorrem instabilidades em parte da região Sul.

Na madrugada ainda há risco de pancadas de chuva moderada a forte e temporais isolados em Santa Catarina e em grande parte do Paraná.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para quinta-feira (5) às 7h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Pela manhã as chuvas já perdem força no estado catarinense, e o restante do dia tende a ter apenas chuvas fracas e isoladas em áreas de divisa com o Paraná (mapa acima).

Já no estado paranaense, são esperadas ainda ao longo do dia pancadas de chuva de até forte intensidade com temporais isolados, rajadas de vento de até 60 km/h e chance de queda de granizo.