Massa de ar frio traz temperaturas de inverno ao Centro-Sul em plena primavera; saiba quando

Após uma semana mais quente, uma intensa massa de ar polar provocará uma queda acentuada nas temperaturas no centro-sul do Brasil, trazendo até mesmo risco de geadas tardias em áreas da região Sul e Sudeste.

O Brasil terá uma semana marcada por grandes contrastes de temperatura. Enquanto municípios do Centro-Oeste e do Norte podem registrar máximas de até 45°C, ciclones e frentes frias vão se formar ao sul, impulsionando uma massa intensa de ar polar em direção ao país neste final de semana.

A partir do sábado (7), uma massa de ar polar intensa começará a avançar pelo Brasil, trazendo frio significativo às regiões Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste. Há possibilidade de temperaturas próximas de 0°C e geadas tardias.

Nesta quarta-feira (4), uma região de baixa pressão começará a se intensificar sobre a Região Sul, dando origem a um ciclone e sua frente fria associada. O sistema já provocará tempestades e impulsionará uma massa de ar frio pouco intensa pelo país. No entanto, o grande destaque fica para o final de semana.

Ciclone impulsiona massa de ar polar no final de semana

A mudança mais significativa deverá ocorrer na sequência, com a formação de outro ciclone e sua frente fria, que impulsiona o avanço de uma intensa massa de ar polar pelo Brasil a partir do sábado (7). Essa segunda incursão de ar frio vai ampliar consideravelmente a área de influência das baixas temperaturas.

Previsão de anomalias de temperatura em 850hPa no início do Sábado, Domingo e Segunda-feira mostram o avanço da massa de ar frio ao longo do próximo final de semana.

Já nas primeiras horas do sábado (7), a massa de ar frio começará a avançar pelo Rio Grande do Sul. Até o final do dia, o sistema estará fazendo as temperaturas caírem não só no estado gaúcho, mas também em Santa Catarina, no Paraná e no Mato Grosso do Sul.

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Ao longo do domingo (8), o sistema continuará avançando pelo país, chegando a estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, no Sudeste; Goiás e Mato Grosso no Centro-Oeste; e até mesmo Rondônia, Acre e extremo sul do Amazonas, na região Norte do país. Isso origina um novo episódio de friagem, dessa vez bastante tardia.

Previsão de sensação térmica no centro-sul do Brasil durante a segunda-feira de madrugada mostra que o frio será bastante intenso especialmente no Sul e no Sudeste do país.

Com isso, as temperaturas vão cair de maneira expressiva até a segunda-feira (9), interrompendo temporariamente o período de calor em diversas áreas do país. As projeções mais recentes indicam temperaturas muito próximas de 0°C entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná, com destaque para a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense.

Um dos principais destaques é a possibilidade de geadas tardias, especialmente na região serrana do RS e de SC, entre a noite do domingo (8) e a madrugada e manhã da segunda-feira (9).

Nessas áreas, o resfriamento favorece a formação de geadas localizadas. Não se exclui a possibilidade de que o fenômeno ocorra na madrugada do domingo (8), mas o frio atinge seu pico de intensidade entre a madrugada e manhã da segunda-feira (9).

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira da semana que vem mostra que grande parte do Sul registrará temperaturas próximas dos 0°C, ocasionando geadas tardias.

O avanço da massa de ar frio também provocará uma queda significativa das temperaturas na região Sudeste, com destaque para os entornos da Serra da Mantiqueira, localizada entre o extremo leste de São Paulo e o sul de Minas Gerais. Nessa região, também haverá condições para a ocorrência de geadas fracas e localizadas, especialmente na segunda-feira (9) - embora o risco seja muito menor em comparação com as áreas serranas do Sul.

A possibilidade de temperaturas próximas de 0°C em pleno mês de Novembro chama a atenção por ocorrer em um período onde incursões de ar frio normalmente começam a perder intensidade em comparação com os meses de inverno. No entanto, isso não muda o fato de que as previsões climáticas ainda indicam um verão muito quente sobre o Brasil em 2027.