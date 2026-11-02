El Niño segue extremo e com chuvas pelo Brasil; saiba quando muda o padrão

O padrão de chuvas e de temperatura sobre o Brasil está previsto mudar a partir de novembro, com o retorno das chuvas para o Sul e temperaturas em elevação em todo o país.

A anomalia de temperatura da superfície do mar no dia 1° de novembro de 2026 mostra valores acima de +5°C em todo o centro-leste do Pacífico. Créditos: NOAA/Coral Reef Watch.

O El Niño continua com níveis excepcionais de aquecimento, tendo se mantido com anomalia absoluta de +3,4°C pela segunda semana consecutiva. Este valor se aproxima do que os modelos vêm prevendo para o pico do fenômeno até o fim do ano, sugerindo que estes valores irão se manter nesta ordem ou superiores até lá.

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Desde setembro o padrão de teleconexão do El Niño esteve deslocado, com as maiores precipitações afetando o Paraná e suas vizinhanças, incluindo São Paulo e o Mato Grosso do Sul, trazendo também temperaturas abaixo da média para estas áreas. Ao longo de novembro, porém, este padrão começará a mudar. Confira os detalhes.

Chuvas retornam para o Sul e temperaturas aumentam

O modelo ECMWF, de confiança da Meteored, indica que no decorrer do mês de novembro o padrão de chuvas relacionado ao El Niño pode mudar, voltando a concentrar precipitações acima da média sobre os estados do Sul, incluindo o estado do Rio Grande do Sul, que mesmo com o El Niño vem apresentando chuvas irregulares, especialmente na metade sul.

Os mapas abaixo mostram a previsão de anomalia semanal de chuva do ECMWF para as próximas quatro semanas. Enquanto na semana entre 2 a 9 de novembro as chuvas acima da média estão previstas afetar desde a metade norte do Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul e São Paulo, no decorrer do mês este padrão enfraquece.

Previsão de anomalia semanal de chuva, segundo o ECMWF. Créditos: Meteored/ECMWF.



Entre 9 e 16 de novembro, as maiores chuvas acima da média estão previstas para uma área entre o norte do Sudeste e o Nordeste, provavelmente devido a um corredor de umidade formado pelo avanço de uma frente fria.

A partir da segunda quinzena do mês as chuvas acima da média começam a se concentrar mais sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, diminuindo as chuvas acima da média sobre o Sudeste.

Previsão de anomalia semanal de temperatura, segundo o ECMWF. Créditos: Meteored/ECMWF.

Enquanto nos últimos meses houve um predomínio de temperaturas abaixo da média no Centro-Sul, a mudança no padrão de chuvas também irá se refletir no padrão previsto para as temperaturas. A partir de novembro, as temperaturas irão subir em praticamente todo o Brasil.

As maiores anomalias previstas estão sobre as regiões Norte e Nordeste, principalmente na primeira quinzena do mês, com desvios que podem superar 6°C acima da média em alguns pontos. Na segunda semana, entre 9 e 16 de novembro, uma massa de ar frio está prevista atuar entre o Sul e faixa leste do Sudeste, trazendo temperaturas ligeiramente abaixo da média.

Até o final de novembro, porém, temperaturas acima da média avançam de norte para Sul, afetando também os estados do Sul, embora o Rio Grande do Sul possa ter entrada de ar mais frio, especialmente na área de fronteira com o Uruguai. Vale ressaltar que esta previsão pode sofrer atualizações nas próximas semanas, especialmente os padrões previstos para a segunda quinzena, sendo importante continuar monitorando.