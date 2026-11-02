Calor intenso aumenta o risco de temporais em São Paulo; confira o alerta

As temperaturas aumentam no estado de São Paulo nos próximos dias, com calor de mais de 30°C em várias regiões paulistas. A umidade com as temperaturas elevadas ajuda a aumentar o risco de temporais.

Devido à atuação dos sistemas de chuva mais para o Sul do Brasil, o ar quente no Centro-Norte do país avança pelo Sudeste e aumenta as temperaturas em todas as regiões do estado de São Paulo nos próximos dias.

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No entanto, áreas de instabilidade continuam atuando sobre o território paulista e levam risco de pancadas de chuva forte e de temporais nos próximos dias que, podem ser potencializados em razão das temperaturas mais elevadas, que passam facilmente dos 30°C e chegam próximas dos 40°C.

Terça-feira: calor e pancadas isoladas, sem potencial para transtornos

Na terça-feira (3), o tempo firme predomina com temperaturas em elevação em São Paulo, com temperaturas máximas de 34 e 35°C no norte e noroeste do estado. Nas demais regiões, as temperaturas variam de 29 a 31°C, com previsão de 30°C para a região da capital paulista.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 3 de novembro.

A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e há a formação pontual de instabilidades que provocam pancadas isoladas na porção central do estado, sem potencial para transtornos. Na faixa leste, as chuvas ocorrem de forma mais abrangente, mas sem proporcionar riscos potenciais.

Quarta-feira: calor e risco de temporais aumenta

Os sistemas de chuva no Sul do Brasil ganham força e o transporte de ar quente em direção ao Sudeste continua, aumentando as temperaturas em todo o estado de São Paulo. Assim, as temperaturas já atingem patamares acima dos 30°C em todo o território paulista. As máximas previstas devem acontecer entre 12h e 15h, uma vez que a nebulosidade e as chuvas diminuem as temperaturas a partir do meio da tarde.

Temperaturas máximas que podem ocorrer entre as 12h e 15h na quarta-feira, 4 de novembro.

A previsão das temperaturas máximas é de 34 a 38°C no centro, norte e oeste do estado e 29 a 32°C nas demais regiões, com 30°C na região da capital paulista.

Previsão de chuva para a tarde da quarta-feira, 4 de novembro.

O sistemas de chuva no Sul, consegue se deslocar uma pouco para norte e estimular a formação de instabilidades sobre o estado de São Paulo que, neste cenário de mais calor, podem provocar temporais pontuais entre o fim da tarde e o início da noite. Alerta para para o sul, centro, norte e oeste do estado e nas áreas do leste até a região da capital. A faixa litorânea de Santos até o litoral norte não possui previsão de chuva.

Quinta-feira: ciclone e frente fria aumenta o risco de chuvas severas

O sistema de chuva no Sul do Brasil dá origem a um ciclone extratropical e sua frente fria de fraca intensidade que avança pelo estado de São Paulo.

A fraca frente fria passa a afetar São Paulo no período da manhã, com alertas de chuvas intensas e de temporais, que podem ocorrer com severidade, no centro-sul e oeste do estado. A chegada do sistema pode provocar intensas rajadas de vento de até 70 km/h e traz aumento da intensidade dos ventos também no norte e leste do estado.

Previsão de chuva para a manhã da quinta-feira, 5 de novembro.

No fim da manhã, as chuvas intensas e temporais ameaçam o norte e ocorrem de forma pontual no leste. Na faixa leste, há mais risco de transtornos por ventos do que pelas chuvas.

Por se tratar de um sistema pouco organizado, seu tempo de vida é curto e no decorrer da tarde não há mais um sistema frontal. Mesmo assim, ainda há risco de temporais e de chuvas intensas, que deixam em alerta o centro-sul e o leste de São Paulo.

Sexta-feira: risco de de chuvas intensas e temperaturas diminuem

Apesar de não se tratar de frio, as temperaturas diminuem, como já é previsto no dia anterior por conta das chuvas. No entanto, uma circulação dos ventos de sul e sudeste atuam no sul e leste de São Paulo, trazendo as temperaturas máximas para 21 a 24°C. Já no interior do estado ainda faz calor, com máximas de até 37°C.

Em relação às chuvas, as instabilidades atuam a partir da tarde, com pico do potencial de chuva entre o meio da tarde e o início da noite, que ocorrem de forma pontual com até forte intensidade no centro, norte e oeste do estado, com baixo risco para transtornos.