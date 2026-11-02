Chuva volumosa, temporais severos e granizo deixam em alerta vários estados nesta semana

Frente fria se forma, aumenta presença e intensidade de nuvens carregadas sobre vários estados ao longo da semana. Há riscos e alertas para a ocorrência de chuva volumosa, temporais severos e potencial queda de granizo.

No decorrer desta semana, o modelo ECMWF mostra a formação de sistema de baixa pressão que atraem o transporte de ar quente e úmido para o Centro-Sul do Brasil. Na Região Norte, as chuvas também acontecem, mas de forma concentrada na porção oeste.

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Nos próximos dias haverá a formação de frente fria, que aumenta o potencial para chuvas volumosas, tempestades severas e elevação das chances de queda de granizo. Com isso, municípios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão ficar em alerta.

Terça-feira: tempestades retornam ao Sul do Brasil

A partir de terça-feira (3), o cenário meteorológico ganha contornos preocupantes. Um cavado se intensifica sobre o Sul do Brasil e a atmosfera fica mais instável. A maior presença de ar quente, umidade e o encontro de massas de ar criam o potencial para fortes levantamentos térmicos, acarretando a formação de nuvens de tempestade.

Cavado se forma no Sul e alertas para chuvas volumosas e tempestades retornam a região nesta terça (3).

Os alertas de tempestades severas são altos, bem como as chances de chuvas volumosas e os riscos de queda de granizo em todo o oeste gaúcho. Santa Catarina e Paraná também devem registrar chuvas fortes, principalmente no período da tarde.

No Norte do Brasil, áreas de instabilidade e até mesmo uma linha de estabilidade podem afetar o estado do Amazonas no período da tarde. O leste do Pará também tem previsão de chuvas intensas e pontuais.

Quarta-feira: frente fria se forma e avança pelo Brasil

O tempo severo se mantém na madrugada e durante toda a manhã de quarta-feira (4). Os riscos de chuvas volumosas e o potencial para gerar transtornos são elevados, deixando o Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina em alerta constante.

Canal de umidade transporta ar quente e úmido para o Centro-Sul do Brasil nesta semana.

À tarde, a precipitação ganha força e municípios entram em estado de alerta, em uma faixadesde a região central do Rio Grande do Sul até o sul do Paraná. As chuvas virão acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e potencial queda de granizo, com riscos de queda de árvores, alagamentos e transbordamento de rios.

A noite, o centro de baixa pressão se consolida sobre o leste da Região Sul, gerando tempestades severas. Até o final da quarta-feira (4), a frente fria se desloca vagarosamente e atinge o sudoeste do Paraná com chuvas intensas.

Frente fria começa a avançar pelo Sul e alcança áreas do Centro-Oeste e Sudeste no dia seguinte.

Por outro lado, o restante do Centro-Sul do Brasil segue registrando chuvas pontuais no leste do Sudeste e no norte de Goiás. O Centro-Norte também terá precipitações após uma manhã abafada, com Rondônia e Amazonas registrando a formação de nuvens carregadas.

Quinta-feira: temporais ocorrem em estados do Centro-Sul e Centro-Norte

A frente fria avança, afeta todo o estado do Paraná e alcança o sul do Sudeste e o Centro-Oeste ainda durante a madrugada de quinta-feira (5). O cenário mais preocupante permanece sobre o território paranaense, onde as chuvas marcam presença em todo o estado com intensidade entre moderada e forte.

A previsão é de que, com o avanço da frente fria a presença de água precipitável se concentre na faixa entre o oeste do Amazonas e o leste do Sudeste.

Durante a manhã, as chuvas perdem força sobre a Região Sul, mas o tempo permanece fechado. Os alertas de chuvas intensas com trovoadas concentram-se no centro e oeste paulista, no Triângulo Mineiro e no leste de Mato Grosso do Sul.

Os riscos de tempestades aumentam no período da tarde, quando a frente fria organiza o canal de umidade e o encontro das massas de ar proporciona o mecanismo necessário para a formação de nuvens carregadas. Sendo assim, desde a divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo até o norte de Goiás, há potencial para temporais e transtornos.

Previsão mostra áreas com maior possibilidade de tempestades nesta quinta-feira (5), segundo o modelo ECMWF.

Potencial para tempestades também está previsto em Rondônia, Amazonas e Pará. A presença de umidade e o calor característico da região permitem o desenvolvimento de nuvens convectivas, deixando os três estados em alerta.

Sexta-feira: chuvas perdem intensidade e o sol volta a aparecer

Na sexta-feira (6), uma mudança no tempo é esperada. As chuvas diminuem de intensidade, a frente fria avança em direção ao Atlântico e o sol volta a aparecer nos estados do Centro-Sul do Brasil durante o período da manhã.

A partir da tarde, a nebulosidade aumenta e as chances de chuva retornam de maneira fraca e isolada, sem alertas para grandes temporais como os previstos para os dias anteriores da semana.