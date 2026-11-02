Flores e folhas que mantêm o seu encanto mesmo depois de secas: 10 plantas ideais para criar composições naturais e trazer as cores do outono para dentro de casa.

10 plantas e flores secas perfeitas para decorar a casa no outono

Mattia Sansone Meteored Itália 02/11/2026 05:17 5 min

As plantas verdejantes e as flores coloridas são as protagonistas das casas, dos jardins, dos varandas e dos ramos cortados durante a sua época mais bonita. É difícil imaginá-las como elementos decorativos quando o seu ciclo de vida já terminou; no entanto, algumas plantas e flores conservam as suas formas, cores e até mesmo aromas, mesmo depois de secas. São perfeitas para criar composições capazes de trazer aos ambientes domésticos um toque natural e evocativo durante o outono. Aqui estão 10 plantas que, uma vez secas, mantêm intacto o seu encanto.

1. Limónio

O limónio é muito apreciado em arranjos de flores secas devido às suas numerosas pequenas inflorescências, disponíveis em vários tons, desde o roxo ao rosa e até ao branco.

Limónio.

Depois de secas, as flores mantêm a sua forma e cor durante muito tempo, tornando-se um elemento leve e versátil para ramos e decorações.

2. Hortênsia

As grandes inflorescências da hortênsia são particularmente adequadas para a secagem.

Hortênsia.

Com o passar do tempo, as cores vivas podem adquirir tons mais delicados e vintage, enquanto a característica forma esférica permanece intacta.

Sozinhas ou acompanhadas de outras flores, são ideais para arranjos outonais com um aspecto natural e elegante.

3. Cardo azul

O eríngio, também conhecido como cardo azul, distingue-se pelas suas inflorescências com a característica forma pontiaguda e pelos tons azulados ou prateados.

Cardo-azul.

Mesmo depois de seco, conserva muito bem a sua estrutura e cor, tornando-se um elemento original para composições rústicas ou de estilo mais contemporâneo.

4. Helicriso

O helicriso é também conhecido como "flor de papel" devido à textura particular dos seus pétalas, que parecem quase feitas de papel.

Helicriso.

Após a secagem, mantém a forma das flores e as cores intensas, que vão do amarelo ao laranja e do rosa ao vermelho. É uma das flores mais características para criar decorações destinadas a durar no tempo.

5. Eucalipto

Não são só as flores: também a folhagem de algumas plantas é perfeita para composições secas.

Eucalipto.

O eucalipto mantém durante muito tempo as suas folhas arredondadas e o seu característico aspecto verde prateado, para além do seu aroma. Os seus ramos podem ser utilizados sozinhos ou combinados com flores secas para conferir volume e movimento à composição.

6. Alfazema

A alfazema mantém, mesmo seca, as suas características espigas florais e parte do seu aroma intenso.

Alfazema.

A cor tende a tornar-se mais suave, mas as inflorescências mantêm o seu aspecto decorativo durante muito tempo. As suas pequenas flores são perfeitas para ramos, guirlandas e arranjos com um delicado toque outonal.

7. Gipsófila

Com as suas inúmeras pequenas flores brancas, a gipsófila cria um efeito leve e etéreo, particularmente adequado para arranjos florais.

Gipsófila.

Depois de seca, mantém a ramificação e a forma das inflorescências, tornando-se um elemento ideal para preencher os ramos e acompanhar flores maiores.

8. Algodão

As características das sementes do algodão estão entre os elementos mais curiosos que se podem encontrar nas composições de flores secas.

Algodão.

Quando se abrem, revelam a fibra branca e macia que envolve as sementes. A forma mantém-se estável e a cor clara cria um contraste agradável com as flores e as folhas em tons outonais.

9. Urze

A urze produz inúmeras flores pequenas ao longo dos seus ramos, criando massas floridas delicadas e compactas.

Urze.

Mesmo após a secagem, mantém bem a sua estrutura e as tonalidades rosadas, violáceas ou brancas.

É particularmente adequada para composições simples e de aspecto natural, nas quais também pode ser utilizada em conjunto com ramos e folhas secas.

10. Protea

A protea é provavelmente uma das plantas mais espetaculares para utilizar em composições secas.

Protea.

As suas grandes inflorescências, caracterizadas por formas incomuns e invólucros coriáceos, mantêm muito bem a sua estrutura após a secagem. Mesmo sozinha, pode tornar-se o ponto focal de um vaso, graças ao seu aspecto exótico e original.