10 plantas e flores secas perfeitas para decorar a casa
Flores e folhas que mantêm o seu encanto mesmo depois de secas: 10 plantas ideais para criar composições naturais e trazer as cores do outono para dentro de casa.
As plantas verdejantes e as flores coloridas são as protagonistas das casas, dos jardins, dos varandas e dos ramos cortados durante a sua época mais bonita. É difícil imaginá-las como elementos decorativos quando o seu ciclo de vida já terminou; no entanto, algumas plantas e flores conservam as suas formas, cores e até mesmo aromas, mesmo depois de secas. São perfeitas para criar composições capazes de trazer aos ambientes domésticos um toque natural e evocativo durante o outono. Aqui estão 10 plantas que, uma vez secas, mantêm intacto o seu encanto.
1. Limónio
O limónio é muito apreciado em arranjos de flores secas devido às suas numerosas pequenas inflorescências, disponíveis em vários tons, desde o roxo ao rosa e até ao branco.
Depois de secas, as flores mantêm a sua forma e cor durante muito tempo, tornando-se um elemento leve e versátil para ramos e decorações.
2. Hortênsia
As grandes inflorescências da hortênsia são particularmente adequadas para a secagem.
Com o passar do tempo, as cores vivas podem adquirir tons mais delicados e vintage, enquanto a característica forma esférica permanece intacta.
Sozinhas ou acompanhadas de outras flores, são ideais para arranjos outonais com um aspecto natural e elegante.
3. Cardo azul
O eríngio, também conhecido como cardo azul, distingue-se pelas suas inflorescências com a característica forma pontiaguda e pelos tons azulados ou prateados.
Mesmo depois de seco, conserva muito bem a sua estrutura e cor, tornando-se um elemento original para composições rústicas ou de estilo mais contemporâneo.
4. Helicriso
O helicriso é também conhecido como "flor de papel" devido à textura particular dos seus pétalas, que parecem quase feitas de papel.
Após a secagem, mantém a forma das flores e as cores intensas, que vão do amarelo ao laranja e do rosa ao vermelho. É uma das flores mais características para criar decorações destinadas a durar no tempo.
5. Eucalipto
Não são só as flores: também a folhagem de algumas plantas é perfeita para composições secas.
O eucalipto mantém durante muito tempo as suas folhas arredondadas e o seu característico aspecto verde prateado, para além do seu aroma. Os seus ramos podem ser utilizados sozinhos ou combinados com flores secas para conferir volume e movimento à composição.
6. Alfazema
A alfazema mantém, mesmo seca, as suas características espigas florais e parte do seu aroma intenso.
A cor tende a tornar-se mais suave, mas as inflorescências mantêm o seu aspecto decorativo durante muito tempo. As suas pequenas flores são perfeitas para ramos, guirlandas e arranjos com um delicado toque outonal.
7. Gipsófila
Com as suas inúmeras pequenas flores brancas, a gipsófila cria um efeito leve e etéreo, particularmente adequado para arranjos florais.
Depois de seca, mantém a ramificação e a forma das inflorescências, tornando-se um elemento ideal para preencher os ramos e acompanhar flores maiores.
8. Algodão
As características das sementes do algodão estão entre os elementos mais curiosos que se podem encontrar nas composições de flores secas.
Quando se abrem, revelam a fibra branca e macia que envolve as sementes. A forma mantém-se estável e a cor clara cria um contraste agradável com as flores e as folhas em tons outonais.
9. Urze
A urze produz inúmeras flores pequenas ao longo dos seus ramos, criando massas floridas delicadas e compactas.
Mesmo após a secagem, mantém bem a sua estrutura e as tonalidades rosadas, violáceas ou brancas.
É particularmente adequada para composições simples e de aspecto natural, nas quais também pode ser utilizada em conjunto com ramos e folhas secas.
10. Protea
A protea é provavelmente uma das plantas mais espetaculares para utilizar em composições secas.
As suas grandes inflorescências, caracterizadas por formas incomuns e invólucros coriáceos, mantêm muito bem a sua estrutura após a secagem. Mesmo sozinha, pode tornar-se o ponto focal de um vaso, graças ao seu aspecto exótico e original.