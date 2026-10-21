Ideais para esta primavera: 5 plantas que adoram umidade e aproveitam os dias chuvosos

Florescem e crescem melhor em solo fresco, e não sofrem com o excesso de água. São opções ideais para adicionar verde em vasos e canteiros, sem precisar se preocupar com a drenagem.

As espécies adaptadas a solos úmidos permitem manter o jardim com vida e cor, mesmo após vários dias de chuva contínua.

O fenômeno El Niño está sendo sentido e, em grande parte do país, estamos vivenciando uma primavera muito chuvosa e com dias de pouco sol. Essa combinação exige ajustes nas práticas de rega no jardim.

Enquanto algumas espécies sofrem com o excesso de água, outras prosperam em solos que retêm umidade, contribuindo com flores, folhagem e estrutura para o jardim, o pátio ou os vasos.

Escolher plantas que toleram bem a água permite transformar os cantos mais úmidos do quintal em espaços belos.

Algumas plantas preferem a meia-sombra e o solo fresco; outras toleram solos saturados e chegam a crescer com as raízes parcialmente submersas. Estas cinco opções permitem aproveitar os cantos mais úmidos.

1. Copo-de-leite (Zantedeschia aethiopica): elegância em solos úmidos

É uma opção clássica para áreas do jardim que retêm água após as chuvas. Suas folhas grandes e flores brancas em formato de funil conferem um aspecto exuberante a canteiros e pátios.

Com folhas largas e flores brancas, o copo-de-leite tolera solos encharcados e pode crescer nas margens de lagos.

Desenvolve-se bem em solos úmidos e ricos em matéria orgânica, tanto a pleno sol quanto à meia-sombra. Também se adapta a vasos amplos. Tolera as margens de lagos e áreas onde a água se acumula temporariamente.

2. Sombrinha-chinesa (Cyperus alternifolius): ideal para cantos encharcados

Destaca-se por seus caules eretos, coroados por folhas finas que se abrem em leque. Sua silhueta confere altura e dinamismo, sendo, portanto, adequada para vasos grandes ou áreas próximas a fontes e lagos.

Seus caules eretos conferem altura e movimento; é uma espécie ideal para cantos com água estagnada na base.

Suporta umidade constante nas raízes e tolera o cultivo em vasos com água acumulada na base. Prefere locais bem iluminados, com sol direto ou meia-sombra, e necessita de espaço suficiente para expandir sua folhagem. Durante a fase de crescimento ativo, o substrato nunca deve secar.

3. Junco (Juncus effusus): resistência para solos difíceis

É uma planta perene, de caules cilíndricos e eretos que formam touceiras densas. Embora suas flores sejam pequenas e pouco vistosas, seu formato vertical confere textura e contraste visual.

Destaca-se por sua resistência em cantos difíceis e solos com drenagem deficiente, onde confere textura e estrutura.

Prospera em solos permanentemente úmidos, margens de corpos d'água ou áreas do terreno com drenagem deficiente. Cresce ao sol ou à sombra, embora se desenvolva melhor sob luz abundante. Para espaços reduzidos, existe a variedade espiralada, com caules enrolados e porte menor.

4. Astilbe (Astilbe spp.): plumas coloridas para sombra

A astilbe presenteia com plumas florais em tons de rosa, vermelho, branco ou violáceo, que contrastam com a folhagem. É uma ótima alternativa para adicionar cor a cantos sombreados.

Suas plumas florais conferem cor aos locais sombreados, desde que o solo mantenha a umidade sem ficar encharcado.

Precisa de luz filtrada ou meia-sombra e de um solo fértil que retenha a umidade. No entanto, não tolera o acúmulo prolongado de água. Se o solo ficar encharcado por dias após uma tempestade, é recomendável arejar o substrato, melhorar a drenagem ou colocar a planta em uma posição mais elevada.

5. Hosta (Hosta spp.): folhagem vistosa em pátios sombreados

Chama a atenção por suas folhas largas, com tons verdes, azulados ou mesclados. Embora produza flores em hastes eretas, seu principal atrativo é a densidade e a cor de sua folhagem.

Com sua folhagem superdensa, a hosta requer sombra luminosa e solo fresco para exibir suas folhas matizadas.

Requer sombra luminosa ou meia-sombra e solo fértil que mantenha uma umidade constante. É muito útil para cobrir o solo em canteiros protegidos ou vasos. Assim como a astilbe, exige umidade constante, mas não tolera raízes submersas nem substratos compactados e sem oxigênio.

Manutenção após as chuvas

Embora essas espécies aproveitem bem a água, seus níveis de tolerância variam. O copo-de-leite, a sombrinha-chinesa e o junco toleram o encharcamento, enquanto a astilbe e a hosta se deterioram se o solo perder a permeabilidade.

Durante os dias nublados, a evaporação diminui e o consumo de água reduz. Antes de retomar a rega manual, é preciso verificar a umidade da terra a alguns centímetros de profundidade e esvaziar os pratos sob os vasos.