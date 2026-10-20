Frio ainda será persistente no Centro-Sul do Brasil; saiba quando o padrão vai mudar

Uma nova massa de ar frio deve avançar pelo Brasil no domingo (25), provocando uma queda nas temperaturas sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Previsões climáticas indicam que o frio abaixo da média pode perdurar até o início de novembro em estados como RS, SC, PR, MS e SP, antes do retorno do calor ao país.

Nos próximos dias, a massa de ar frio que estava atuando sobre o Brasil neste final de semana vai se afastar em direção ao Oceano Atlântico e o frio vai se dissipar gradualmente, dando espaço para uma massa de ar quente que trará temperaturas mais altas do que o normal para o país. No entanto, em breve este padrão volta a mudar.

No próximo domingo (25), uma nova massa de ar frio irá avançar pelo Brasil, fazendo as temperaturas caírem novamente em estados da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Até o final do domingo (25), o frio estará sendo sentido sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, como é possível observar na figura abaixo. Isso fará as temperaturas caírem novamente, trazendo de volta a sensação de frio persistente para estes estados.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo mostra uma massa de ar frio intensa avançando pelo Brasil. O sistema fará as temperaturas caírem em RS, SC, PR, MS e SP.

Com isso, embora os próximos dias sejam marcados por um calor pronunciado, o frio já tem data para retornar ao Brasil, e previsões climáticas indicam que ele pode permanecer ao longo de todo o restante de Outubro e possivelmente parte de Novembro.

Frio continua ao longo de Outubro

Previsões climáticas indicam que o Frio continuará pronunciado ao longo da semana que vem. Previsões climáticas de anomalias de temperatura entre os dias 26 de Outubro e 2 de Novembro indicam que as temperaturas permanecerão abaixo da média entre os estados de RS, SC, PR, MS e SP, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 26/10 e 2/11 mostra que uma massa de ar frio vai manter as temperaturas abaixo da média sobre o Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste.

Isso indica que a atuação dessa massa de ar frio será intensa e duradoura, jogando as temperaturas médias da semana que vem para patamares abaixo do normal nos estados mencionados - enquanto o restante do Brasil continua registrando temperaturas mais quentes do que o normal.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

Essa situação começará a mudar em Novembro - quando previsões climáticas indicam que as temperaturas voltam a subir para patamares dentro ou acima da média na maior parte da região Sul e dos estados afetados pela massa de ar frio. Isso pode ser observado na imagem abaixo:

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 2 e 9 de Novembro mostra que as temperaturas vão voltar para patamares dentro ou acima da média na maior parte do Brasil.

Em outras palavras, previsões indicam que, a partir de Novembro, as temperaturas tendem a se elevar, passando para patamares dentro da média na Região Sul e acima da média em todo o restante do país - que registrará um calor bastante pronunciado.

Esse é um comportamento comum ao longo da primavera: Conforme nos afastamos do Inverno e nos aproximamos do Verão, a tendência é de que as massas de ar frio que avançam pelo Brasil percam a sua intensidade e abrangência.

Previsão de anomalias de temperatura para Novembro de 2026 mostra que, num geral, são esperadas temperaturas dentro da média sobre a região Sul e acima da média no restante do país.

No entanto, vale notar que essa previsão não indica que, a partir de Novembro, não haverá mais nenhum avanço de massas de ar frio pelo Brasil. Na verdade, elas ainda podem atingir pontualmente a região Sul, ajudando a manter as temperaturas dentro da média e não acima.

No entanto, essas massas de ar frio tendem a perder a intensidade ao longo do mês e, gradualmente, deixarão de influenciar as temperaturas sobre o Brasil, dando espaço para um clima potencialmente muito quente durante o verão - especialmente sob influência do El Niño forte que está se formando sobre o Oceano Pacífico Equatorial.