Super El Niño: nova previsão confirma pico excepcional de 3,5°C

Nova rodada de previsões do Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e a Sociedade (IRI) reforça que o pico do El Niño 2026/2027 deve alcançar 3,5°C e está cada vez mais próximo.

Anomalia de temperatura da superfície do mar no último dia 17 de outubro de 2026, com uma ampla região do Pacífico com valores acima de 3°C. Créditos: NASA Worldview/Meteored.

O Super El Niño de 2026/2027 pode atingir uma intensidade excepcional, com anomalias de temperatura da superfície do mar (TSM) de +3,5°C no Pacífico Equatorial, segundo a nova atualização da pluma de modelos do El Niño Oscilação-Sul (ENSO).

Divulgado mensalmente pelo Instituto Internacional de Pesquisa para o Clima e a Sociedade (IRI), ligado à Universidade Columbia, nos Estados Unidos, o boletim reúne as previsões de dezenas de modelos climáticos, dinâmicos e estatísticos, que são atualizados a cada rodada com as condições iniciais mais recentes para recalcular a evolução esperada do fenômeno.



Na atualização de outubro, as anomalias previstas aumentaram ainda mais em relação ao mês passado, e a média dos modelos reforça o cenário de um pico excepcional. A seguir, veja o que mostra o novo boletim do IRI e o que mudou nas previsões em relação à atualização de setembro.

O que diz o boletim de outubro

O boletim de outubro do ENSO, publicado nesta segunda-feira (19) pelo IRI, indica que o El Niño se aproxima de seu pico de intensidade. Diferentemente das atualizações anteriores, as previsões agora começam próximas dos valores máximos e apontam para um declínio nos trimestres seguintes.

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Outro destaque é o aumento das anomalias previstas por todas as categorias de modelos em relação à atualização de setembro. Tanto a média dos modelos estatísticos (linha verde espessa) quanto a dos modelos dinâmicos (linha rosa espessa) subiram cerca de 0,1°C a 0,2°C. Com isso, a média geral, representada pela linha azul espessa, alcançou +3,5°C de anomalia absoluta na região Niño 3.4.

Previsão de anomalia de TSM no Niño 3.4 iniciada em outubro, destacando o valor de 3,5°C linha vermelha. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de IRI.

A nova atualização reforça o cenário excepcional já indicado no mês passado, quando os modelos dinâmicos apontavam para um pico dessa magnitude. Agora, porém, a elevação também aparece nas previsões estatísticas, fortalecendo a convergência entre as diferentes categorias de modelos.

Esse resultado aumenta a confiança no cenário de um pico de aquecimento próximo ou superior a +3,5°C, embora a intensidade final do evento ainda dependa da evolução das condições oceânicas e atmosféricas nos próximos meses.

O boletim também atualiza o monitoramento das condições observadas, que confirmam a intensificação do El Niño. O índice Niño 3.4, utilizado para acompanhar as anomalias de TSM nessa região, registrou uma anomalia média de +2,46°C entre julho e setembro, enquanto o valor mensal de setembro chegou a +2,84°C.

Mais recentemente, a média semanal centrada em 14 de outubro alcançou +3,3°C. As anomalias semanais permaneceram acima de +3°C pela quinta semana consecutiva, evidenciando a intensidade excepcional e a persistência do aquecimento.

O que mudou em relação à previsão anterior?

Na atualização de setembro, as curvas dos modelos ainda mostravam uma trajetória ascendente das anomalias de TSM em direção aos trimestres OND (outubro a dezembro) e NDJ (novembro a janeiro), indicando que o aquecimento do Pacífico Equatorial ainda deveria se intensificar até alcançar seu pico.

Previsão de anomalia de TSM no Niño 3.4 iniciada em setembro, destacando o valor máximo previsto na linha vermelha. Créditos: Elaborado por Meteored/Adaptado de IRI.

Outra mudança importante está na intensidade prevista. Em setembro, a média dos modelos dinâmicos já alcançava cerca de +3,5°C de anomalia absoluta, mas a média dos modelos estatísticos e a média geral ainda ficavam abaixo desse patamar.

Quais dados o IRI usa?

A previsão do IRI utiliza a metodologia tradicional de anomalias absolutas da TSM, calculadas em relação a uma climatologia de referência. Essa abordagem difere da metodologia relativa adotada pela NOAA em 2026 para o índice RONI (Relative Oceanic Niño Index), que desconta a anomalia média da TSM dos oceanos tropicais para isolar melhor o sinal do ENSO em relação ao aquecimento de fundo dos oceanos.

Essa diferença metodológica é importante para interpretar a intensidade prevista para o Super El Niño. Enquanto a anomalia absoluta semanal na região Niño 3.4 chegou a +3,3°C na última semana, a temperatura relativa ficou em torno de +2,4°C.

A diferença entre as duas métricas pode variar ao longo do tempo, ficando na faixa de 0,5°C a 1°C em determinadas condições. Assim, caso a anomalia absoluta alcance um pico de +3,5°C, a anomalia relativa poderá ficar aproximadamente entre +2,5°C e +3,0°C, dependendo da evolução do aquecimento médio dos oceanos tropicais. Em ambas as metodologias, caso o El Niño alcance os valores previstos, irá superar os valores registrados nos eventos de El Niño desde 1950.