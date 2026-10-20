Montanha supera praia: hotel na Patagônia argentina conquista título de melhor resort familiar da América do Sul

Os resorts para férias em família costumam ser associados a destinos de praia. No entanto, um emblemático hotel de montanha na Patagônia argentina acaba de ser eleito o melhor resort para famílias da América do Sul no World Travel Awards 2026.

Hotel Llao Llao em Bariloche: o novo melhor resort para famílias da América do Sul, segundo o World Travel Awards 2026.

A paisagem quase alpina de lagos e montanhas da Patagônia argentina destacou-se em uma competição dominada por estabelecimentos brasileiros: o complexo hoteleiro Llao Llao Resort, Golf & Spa, localizado em San Carlos de Bariloche, foi eleito recentemente o melhor resort para famílias da América do Sul no World Travel Awards 2026.

Considerado uma referência na hotelaria de luxo e distinguido por sua proposta de instalações, atividades e serviços — tanto em espaços internos quanto ao ar livre —, esse reconhecimento internacional coloca, mais uma vez, o emblemático hotel de montanha na província de Río Negro, no norte da Patagônia argentina, entre os destaques da oferta turística regional.

O que o resort oferece para quem viaja em família? Onde fica, que atividades propõe e quanto custa hospedar-se lá? Estes são alguns dos pontos fundamentais para conhecer este hotel distinto.

O Llao Llao, em Bariloche, eleito o melhor resort familiar da América do Sul

O empreendimento cinco estrelas, único representante da Argentina, destacou-se em uma categoria que reuniu onze estabelecimentos: nove do Brasil, um do Uruguai e o resort argentino.

Dessa forma, o reconhecimento distingue novamente o Llao Llao em uma categoria na qual já havia sido premiado em edições anteriores, incluindo as de 2013, 2014 e 2016. O complexo posiciona-se, mais uma vez, perante o mundo como uma experiência imperdível para aproveitar em família durante uma escapada rápida e/ou uma viagem pela América do Sul.

El Llao Llao bajo nieve

Além do Llao Llao Resort, Golf & Spa, estes foram os outros estabelecimentos indicados na categoria South America's Leading Family Resort 2026 do World Travel Awards:

Bourbon Atibaia Resort, em São Paulo, Brasil

Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, em Foz do Iguaçu, Brasil

Clara Arte Resort, em Minas Gerais, Brasil

Hotel Casa da Montanha, em Gramado, Brasil

Sheraton Colonia Golf & Spa Resort, em Colonia del Sacramento, Uruguai

Suites Beach Park Resort, em Ceará, Brasil

Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia, na Praia do Forte, Bahia, Brasil

Vila Galé Alagoas, em Alagoas, Brasil

Vila Galé Cumbuco, em Ceará, Brasil

Resort Wish Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Brasil

Um resort entre lagos e montanhas: o que o Llao Llao oferece

O complexo hoteleiro Llao Llao Resort, Golf & Spa está situado em um parque de 15 hectares com acesso ao lago Moreno, nos arredores do Parque Nacional Nahuel Huapi, a cerca de 25 quilômetros do centro de San Carlos de Bariloche.

Localizado na Avenida Ezequiel Bustillo, na altura do quilômetro 25, o resort eleito o melhor da América do Sul em 2026 encontra-se cercado por lagos, bosques e montanhas.

O que o hotel Llao Llao oferece, concretamente, como um resort imperdível para férias em família? Desde opções de lazer dentro do complexo até atividades ao ar livre e excursões pelos arredores de Bariloche, a oferta inclui alternativas para diferentes idades e épocas do ano — embora algumas experiências dependam da temporada e das condições climáticas.

Ao ar livre : caminhadas, mountain bike, tênis, futebol e atividades aquáticas. Fora do complexo, os hóspedes também podem contratar experiências como rafting, canoagem, pesca e excursões em veículos 4x4.

: caminhadas, mountain bike, tênis, futebol e atividades aquáticas. Fora do complexo, os hóspedes também podem contratar experiências como rafting, canoagem, pesca e excursões em veículos 4x4. Espaços internos : o hotel dispõe de academia, piscina aquecida, jacuzzi, biblioteca, sala de leitura e espaços para atividades recreativas. Sua programação também contempla diversas aulas de treinamento e opções de entretenimento.

: o hotel dispõe de academia, piscina aquecida, jacuzzi, biblioteca, sala de leitura e espaços para atividades recreativas. Sua programação também contempla diversas aulas de treinamento e opções de entretenimento. Atividades aquáticas : durante a temporada de verão, a marina junto ao lago Moreno oferece acesso a opções como caiaque, windsurf, canoagem e stand up paddle, conforme a disponibilidade.

: durante a temporada de verão, a marina junto ao lago Moreno oferece acesso a opções como caiaque, windsurf, canoagem e stand up paddle, conforme a disponibilidade. Para os pequenos: o resort oferece atividades recreativas para crianças entre 4 e 10 anos, organizadas por faixa etária e em diferentes turnos.

Quanto custa se hospedar no Llao Llao? De acordo com as tarifas disponíveis em plataformas de reserva online, passar uma noite pode custar desde cerca de US$ 200 até mais de US$ 450, dependendo da temporada, do tipo de quarto e das condições da reserva.

O melhor lodge da Argentina também está na Patagônia

Parece que a Patagônia argentina vive seu melhor momento no que diz respeito ao turismo e à reputação internacional: o hotel Llao Llao não foi o único estabelecimento da região a ser premiado no World Travel Awards 2026.

Na categoria "Argentina's Leading Lodge", o Explora El Chaltén foi novamente reconhecido por sua proposta de hospedagem em um dos destinos de montanha mais emblemáticos do país.

Diferentemente do resort em Bariloche, voltado a uma experiência completa de descanso e lazer, o Explora El Chaltén propõe uma estadia ligada à exploração do ambiente natural.

Explora El Chaltén.

Com este novo reconhecimento, o Explora El Chaltén soma cinco vitórias consecutivas na categoria, segundo o histórico da premiação. Entre os outros estabelecimentos indicados, figuraram propriedades localizadas em Iguazú, em Misiones, e em Luján de Cuyo e Tunuyán, em Mendoza.