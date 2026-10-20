Montanha supera praia: hotel na Patagônia argentina conquista título de melhor resort familiar da América do Sul
Os resorts para férias em família costumam ser associados a destinos de praia. No entanto, um emblemático hotel de montanha na Patagônia argentina acaba de ser eleito o melhor resort para famílias da América do Sul no World Travel Awards 2026.
A paisagem quase alpina de lagos e montanhas da Patagônia argentina destacou-se em uma competição dominada por estabelecimentos brasileiros: o complexo hoteleiro Llao Llao Resort, Golf & Spa, localizado em San Carlos de Bariloche, foi eleito recentemente o melhor resort para famílias da América do Sul no World Travel Awards 2026.
Considerado uma referência na hotelaria de luxo e distinguido por sua proposta de instalações, atividades e serviços — tanto em espaços internos quanto ao ar livre —, esse reconhecimento internacional coloca, mais uma vez, o emblemático hotel de montanha na província de Río Negro, no norte da Patagônia argentina, entre os destaques da oferta turística regional.
O que o resort oferece para quem viaja em família? Onde fica, que atividades propõe e quanto custa hospedar-se lá? Estes são alguns dos pontos fundamentais para conhecer este hotel distinto.
O Llao Llao, em Bariloche, eleito o melhor resort familiar da América do Sul
O empreendimento cinco estrelas, único representante da Argentina, destacou-se em uma categoria que reuniu onze estabelecimentos: nove do Brasil, um do Uruguai e o resort argentino.
Dessa forma, o reconhecimento distingue novamente o Llao Llao em uma categoria na qual já havia sido premiado em edições anteriores, incluindo as de 2013, 2014 e 2016. O complexo posiciona-se, mais uma vez, perante o mundo como uma experiência imperdível para aproveitar em família durante uma escapada rápida e/ou uma viagem pela América do Sul.
Além do Llao Llao Resort, Golf & Spa, estes foram os outros estabelecimentos indicados na categoria South America's Leading Family Resort 2026 do World Travel Awards:
- Bourbon Atibaia Resort, em São Paulo, Brasil
- Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort, em Foz do Iguaçu, Brasil
- Clara Arte Resort, em Minas Gerais, Brasil
- Hotel Casa da Montanha, em Gramado, Brasil
- Sheraton Colonia Golf & Spa Resort, em Colonia del Sacramento, Uruguai
- Suites Beach Park Resort, em Ceará, Brasil
- Tivoli Ecoresort Praia do Forte Bahia, na Praia do Forte, Bahia, Brasil
- Vila Galé Alagoas, em Alagoas, Brasil
- Vila Galé Cumbuco, em Ceará, Brasil
- Resort Wish Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Brasil
Um resort entre lagos e montanhas: o que o Llao Llao oferece
O complexo hoteleiro Llao Llao Resort, Golf & Spa está situado em um parque de 15 hectares com acesso ao lago Moreno, nos arredores do Parque Nacional Nahuel Huapi, a cerca de 25 quilômetros do centro de San Carlos de Bariloche.
O que o hotel Llao Llao oferece, concretamente, como um resort imperdível para férias em família? Desde opções de lazer dentro do complexo até atividades ao ar livre e excursões pelos arredores de Bariloche, a oferta inclui alternativas para diferentes idades e épocas do ano — embora algumas experiências dependam da temporada e das condições climáticas.
- Ao ar livre: caminhadas, mountain bike, tênis, futebol e atividades aquáticas. Fora do complexo, os hóspedes também podem contratar experiências como rafting, canoagem, pesca e excursões em veículos 4x4.
- Espaços internos: o hotel dispõe de academia, piscina aquecida, jacuzzi, biblioteca, sala de leitura e espaços para atividades recreativas. Sua programação também contempla diversas aulas de treinamento e opções de entretenimento.
- Atividades aquáticas: durante a temporada de verão, a marina junto ao lago Moreno oferece acesso a opções como caiaque, windsurf, canoagem e stand up paddle, conforme a disponibilidade.
- Para os pequenos: o resort oferece atividades recreativas para crianças entre 4 e 10 anos, organizadas por faixa etária e em diferentes turnos.
Quanto custa se hospedar no Llao Llao? De acordo com as tarifas disponíveis em plataformas de reserva online, passar uma noite pode custar desde cerca de US$ 200 até mais de US$ 450, dependendo da temporada, do tipo de quarto e das condições da reserva.
O melhor lodge da Argentina também está na Patagônia
Parece que a Patagônia argentina vive seu melhor momento no que diz respeito ao turismo e à reputação internacional: o hotel Llao Llao não foi o único estabelecimento da região a ser premiado no World Travel Awards 2026.
Na categoria "Argentina's Leading Lodge", o Explora El Chaltén foi novamente reconhecido por sua proposta de hospedagem em um dos destinos de montanha mais emblemáticos do país.
Diferentemente do resort em Bariloche, voltado a uma experiência completa de descanso e lazer, o Explora El Chaltén propõe uma estadia ligada à exploração do ambiente natural.
Com este novo reconhecimento, o Explora El Chaltén soma cinco vitórias consecutivas na categoria, segundo o histórico da premiação. Entre os outros estabelecimentos indicados, figuraram propriedades localizadas em Iguazú, em Misiones, e em Luján de Cuyo e Tunuyán, em Mendoza.