Água cristalina, mar calmo e piscinas naturais: a praia de SC que conquistou o ‘Oscar das praias’ pela 7ª vez

Esta praia catarinense é reconhecida por suas águas calmas e cristalinas e pela certificação internacional Bandeira Azul, levando o selo pela sétima vez seguida nesta temporada 2026/2027.

Praia catarinense reconhecida por suas águas cristalinas recebe o selo Bandeira Azul pelo 7º ano seguido. Crédito: Divulgação.

O Selo Bandeira Azul (‘Blue Flag’ em inglês) é uma certificação internacional concedida a praias, marinas e embarcações de turismo que promovem a sustentabilidade e a gestão ambiental, sendo coordenada internacionalmente pela Foundation for Environmental Education (FEE).

Para receber este selo, que é um prêmio ecológico internacional e voluntário, estes locais devem atender a elevados padrões de qualidade ambiental e gestão sustentável. Os locais participantes devem então cumprir e comprovar, de forma anual, um conjunto rigoroso de critérios relacionados à gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança e serviços, turismo sustentável e responsabilidade social.

Santa Catarina é o estado brasileiro com mais locais premiados com o selo 'Bandeira Azul' na temporada 2026/2027: são 33 praias e 5 marinas, um total de 38 locais.

E nesta temporada 2026/2027, uma famosa praia catarinense de águas claras e cristalinas conquistou o selo pela 7ª vez seguida. Descubra abaixo qual é.

Famosa praia de SC conquista certificação internacional pelo 7º ano seguido

Trata-se da Praia da Conceição, que fica em Bombinhas, um destino muito famoso no estado catarinense. Fica localizada no pé do Morro do Macaco, e conta com trilhas e mirantes com paisagens naturais incríveis.

O local é mundialmente reconhecido com o selo internacional Bandeira Azul, o que assegura um altíssimo padrão em qualidade da água, preservação ambiental e acessibilidade. Nesta temporada de 2026/2027, a praia foi reconhecida pela sétima vez seguida.

Vista de toda a extensão da Praia da Conceição, no Canto Grande, em Bombinhas (SC). Crédito: Setur Bombinhas.

A praia tem aproximadamente 450 metros de faixa de areia clara e fina, com mar calmo, de águas cristalinas e com partes rasas, sendo muito segura para famílias com crianças.

Porém, a infraestrutura turística é relativamente limitada, por isso é importante levar água, lanches e outros itens necessários para passar o dia nela.

Há uma pequena avenida à beira-mar, apenas algumas casas residenciais e alguns estabelecimentos comerciais como restaurantes e lojas de artigos de praia e artesanato.

No costão direito da Praia da Conceição é possível encontrar piscinas naturais que podem ser acessadas pelo mar ou pedras. Crédito: Cristian Cruz.

Cercada por morros cobertos de vegetação, a Praia da Conceição se destaca ainda pelo ambiente mais sossegado em comparação com algumas das praias mais movimentadas do município. É considerada uma praia tranquila com baixo ou médio fluxo de pessoas, até mesmo durante a alta temporada de verão.

Ela também é famosa por um dos seus principais atrativos, que são as piscinas naturais que se formam durante a maré baixa na ponta direita da praia, junto às pedras.

A região também oferece oportunidades para praticar mergulho livre com máscara e snorkel e observar peixes. Outro destaque é a vista do entorno, com o Morro do Macaco compondo o cenário e oferecendo trilhas e mirantes nas proximidades.

Como chegar até a praia? A praia fica na região de Canto Grande e tem acesso pela Avenida Dona Lindomar. O acesso é feito de carro ou moto, por vias urbanas, sem necessidade de fazer trilha para chegar à faixa de areia.