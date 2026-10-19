Massa de ar frio causa intenso contraste do Brasil com 0°C a 40°C no mesmo dia

Enquanto uma parte do Brasil terá temperaturas baixas, próximas de 0°C, por conta da presença de um ar frio de forte intensidade, o outro lado terá termômetros na casa dos 40°C, criando um intenso contraste térmico pelo país.

A circulação atmosférica injeta ar frio sobre áreas do Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil, permitindo uma queda acentuada nas temperaturas nesta semana. Por outro lado, a presença de uma massa de ar quente mantém as temperaturas elevadas principalmente entre o Centro-Oeste e o Norte do país, fazendo com que as máximas alcancem a marca dos 40°C.

Contraste térmico é destaque no começo da semana

A presença de um intenso ciclone extratropical influencia o tempo e as temperaturas em áreas do Centro-Sul do Brasil nos próximos dias. A circulação proporcionada por esse sistema de baixa pressão injeta ar frio e seco, fazendo com que as temperaturas diminuam significativamente, em especial durante as manhãs.

O mapa mostra a atuação do ar frio sobre o Centro-Sul do país na manhã desta terça (20).

O amanhecer desta terça-feira (20) será o pico de maior intensidade do ar frio sobre o Sul do Brasil. Com as condições atmosféricas favoráveis, durante a madrugada de amanhã (20), os termômetros podem alcançar 0°C na Serra Catarinense e Gaúcha gerando riscos de geadas pontuais.

Outras áreas da Região Sul registrarão temperaturas abaixo dos 10°C, como é o caso de boa parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A partir do Paraná, incluindo o sul de Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo e o centro e sul de Minas Gerais, o ar polar deixa as temperaturas amenas, com previsão de mínimas entre 11°C e 17°C. No sul de Goiás e no Triângulo Mineiro, por serem regiões habitualmente mais quentes, as mínimas inferiores a 20°C já trazem alívio, com previsão de 19°C.

Temperatura mínima prevista para a manhã desta terça-feira (20).

Por outro lado, o período da tarde terá como destaque o calor no Centro-Norte do Brasil. Enquanto a Serra Catarinense e Gaúcha podem registrar 0°C durante a manhã, à tarde as temperaturas podem chegar aos 40°C em áreas de Mato Grosso.

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Essa marca de 40°C deve ser atingida no leste de Mato Grosso, próximo à divisa com o estado de Goiás. O calor intenso também estará presente na capital Cuiabá (MT), com previsão de 38°C na tarde desta terça (20). No Mato Grosso do Sul, o frio se restringe ao período da manhã, pois à tarde a máxima se aproxima de 30°C, superando 32°C no sul goiano.

Durante a tarde o calor se espalha pelo Centro-Norte do Brasil com temperatura chegando aos 40°C.

Enquanto isso, o Sudeste também registrará elevação nas temperaturas no período da tarde: no noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Goiás, as máximas previstas alcançam 34°C.

Na Região Norte e Nordeste, os termômetros ficam acima dos 30°C. Em Rondônia, as máximas ficam entre 33°C e 35°C, o mesmo sendo esperado para o Amazonas e o Pará. No Amapá, a capital Macapá (AP) pode registrar 36°C, enquanto o Tocantins prevê 33°C. O calor predomina no interior nordestino, com máximas de até 38°C na faixa entre o norte da Bahia e o interior do Maranhão.

Ar frio perde força ao longo da semana

A presença deste ar polar terá menor duração. Isso ocorre porque o ciclone irá se afastar gradativamente em direção ao oceano, diminuindo o fluxo de ar frio para o continente. Dessa forma, as temperaturas abaixo da média darão lugar a valores mais amenos e normais para a época no Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Nesta quarta-feira (21), as mínimas sobem e superam os 10°C em 90% do território da Região Sul. Em Mato Grosso do Sul, a mínima se aproxima dos 20°C, enquanto as áreas afetadas pelo ar polar no Sudeste terão o amanhecer na casa dos 15°C.

As temperaturas também sobem no período da tarde, superando 22°C no Sul e leste do Sudeste. No Centro-Norte, os termômetros seguem próximos dos 40°C.

Ar frio perde força ao longo da semana e temperaturas voltam a subir.

Entre quinta (22) e sexta-feira (23), as temperaturas durante o amanhecer sobem ainda mais, consolidando o enfraquecimento da massa de ar frio. O mesmo cenário se repete no Sudeste e no sul de Mato Grosso do Sul. Dessa maneira, o ar frio gradualmente cede espaço ao ar quente, elevando as temperaturas no final da semana.