Correios passam a receber lixo eletrônico gratuitamente em quase 7 mil agências do Brasil

Novo serviço permite descartar celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos de até 30 quilos em agências dos Correios, ampliando o acesso à reciclagem e incentivando práticas de preservação ambiental no país.

Medida foi adotada no último dia 14 de outubro, Dia Internacional do Lixo Eletrônico. Crédito: Emerson Ferraz

Os Correios passaram a oferecer, a partir de quarta-feira (14 de outubro), um serviço gratuito de coleta de resíduos eletroeletrônicos em 6.868 agências distribuídas pelo Brasil. A iniciativa foi lançada no Dia Internacional do Lixo Eletrônico e busca facilitar o descarte adequado de aparelhos que não são mais utilizados pela população.

O atendimento está disponível nas unidades que possuem o serviço Balcão Cidadão e contempla equipamentos com peso de até 30 quilos. A medida pretende ampliar os pontos de entrega voluntária, especialmente em municípios onde existem poucas alternativas para o descarte desses materiais.

A iniciativa resulta de uma parceria entre os Correios e a empresa Circular Brain, responsável pelo Sistema de Logística Reversa Circulare. O programa encaminha os equipamentos recebidos para parceiros especializados, permitindo o reaproveitamento de materiais e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos.

Saiba quais equipamentos podem ser descartados

Entre os itens aceitos estão celulares, notebooks, tablets, fones de ouvido, cabos e outros equipamentos eletrônicos de pequeno porte. Os materiais devem ser levados em uma caixa aberta, com volume máximo de um metro cúbico, para conferência pelos atendentes.

Correios recebem celulares e outros eletrônicos para descarte gratuito no Brasil. Crédito: Divulgação G1

Pilhas, baterias e lâmpadas não são aceitas nesse serviço e precisam ser encaminhadas a pontos específicos de coleta. A separação correta desses resíduos é importante para evitar riscos ambientais e garantir o tratamento adequado de seus componentes.

Para realizar a entrega, o cidadão deve apresentar os equipamentos e informar nome, CPF, endereço, e-mail e telefone. Após a conferência, a embalagem será fechada na agência e o usuário receberá um comprovante. Todo o processo será rastreado até a destinação final.

Brasil enfrenta desafios na reciclagem eletrônica

Segundo o Monitor Global de Resíduos Eletrônicos de 2024, elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil gera aproximadamente 2,4 milhões de toneladas de lixo eletrônico anualmente. Desse total, apenas 3% são coletados, conforme os dados apresentados pela iniciativa.

O descarte inadequado desses materiais pode contaminar o solo e a água, além de representar riscos à saúde. Equipamentos eletrônicos também contêm componentes e matérias-primas que podem ser recuperados e reinseridos na cadeia produtiva.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabelece responsabilidades para fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. O Decreto nº 10.240/2020 regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos domésticos, prevendo sistemas de coleta e destinação adequada.

Iniciativa busca ampliar acesso ao descarte correto

Para o presidente dos Correios, Emmanoel Rondon, a presença da empresa em diferentes regiões do país pode facilitar a participação da população na destinação correta dos equipamentos eletrônicos.

Marcus Oliveira, diretor executivo da Circular Brain, destaca que muitos aparelhos permanecem guardados nas residências pela ausência de pontos de coleta acessíveis. A nova parceria busca reduzir essa dificuldade e incentivar o reaproveitamento de materiais.

A ampliação do serviço representa uma oportunidade para fortalecer a economia circular, diminuir a geração de resíduos e reduzir a necessidade de extração de novas matérias-primas, contribuindo para práticas mais sustentáveis de consumo e descarte.