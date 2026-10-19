    Tempo vira em SP com alertas de temporais e chuvas intensas nesta semana

    Áreas de instabilidades retornam ao estado de São Paulo na segunda metade desta semana, com riscos de chuvas fortes e temporais com muitos raios, e potencial para transtornos. Veja aqui os detalhes.

    As instabilidades retornam com força ao estado de São Paulo na segunda metade desta semana que está iniciando. Há risco de fortes temporais.
    As instabilidades retornam com força ao estado de São Paulo na segunda metade desta semana que está iniciando. Há risco de fortes temporais.

    O tempo firme com sol no estado de São Paulo está com os dias contados. Isso porque na segunda metade desta semana áreas de instabilidade voltam a deixar todo o território paulista em alerta, e com riscos potenciais para vários transtornos.

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    A partir desta quinta-feira (22) uma área de baixa pressão atmosférica vai aumentar as condições para chuva intensa e fortes temporais com rajadas de vento, descargas elétricas e chance de granizo em diversas áreas do estado.


    Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

    Chuva forte e temporais retornam a SP nos próximos dias

    Esta semana está começando com tempo firme e céu claro em praticamente todo o estado de São Paulo; e assim deve permanecer até a quarta-feira (21). Teremos um aumento da nebulosidade nesta quarta (21) mas ainda o tempo segue estável no estado.

    Uma mudança no tempo é esperada a partir da quinta-feira (22) devido à uma área de baixa pressão atmosférica, o que traz aumento das instabilidades e dos riscos de temporais para todo o estado, além de potencial para vários transtornos.

    Dessa forma, ao longo da quinta-feira (22) já estão previstas chuvas moderadas a intensas especialmente na metade centro-oeste de São Paulo, e riscos de fortes temporais, especialmente em áreas do noroeste, como por exemplo, nas regiões de Araçatuba, Franca e Ribeirão Preto.

    Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons acinzentados/branco) para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.
    Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons acinzentados/branco) para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

    Não se descartam rajadas de vento de até 60 km/h, queda de granizo e volumes que podem pontualmente chegar em torno dos 50 mm no dia. À noite, as instabilidades reduzem no estado.

    A capital paulista terá céu variando de parcialmente nublado a nublado, mas até o momento não há previsão de chuvas significativas para a quinta-feira (22).

    Previsão de densidade de raios para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 12h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.
    Previsão de densidade de raios para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 12h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

    A sexta-feira (23) começa com chuvas moderadas e temporais isolados em áreas do sul, centro e leste de São Paulo pela manhã.

    Ao longo da tarde as chuvas se espalham por todo o território, com riscos de temporais com muitos raios, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e chance de queda de granizo pontual, especialmente na porção mais ao norte do estado.

    A partir de quinta-feira (22) o estado de São Paulo estará em atenção para chuvas fortes e temporais com muitos raios, rajadas de vento e queda de granizo, e com risco potencial para transtornos.

    À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva no oeste do estado.

    A capital paulista terá sol entre algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite, e por enquanto, sem riscos de temporais.

    Previsão da probabilidade (%) de ocorrência de chuvas no sábado (24) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.
    Previsão da probabilidade (%) de ocorrência de chuvas no sábado (24) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

    A tendência para o fim de semana é de que áreas de instabilidade continuem atuando em todo o estado, trazendo ainda alertas de chuva pontualmente intensa e volumosa e temporais significativos com raios, ventos intensos e queda de granizo. A capital paulista também está em alerta para chuva forte e trovoadas.

    Porém, é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui já que esta é só uma tendência e as condições podem mudar nos próximos dias.

    E atenção redobrada, pois em todos esses dias citados há risco potencial para transtornos como alagamentos, inundações, cortes de energia elétrica, destelhamentos e queda de galhos de árvores, principalmente em áreas mais vulneráveis.