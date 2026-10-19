Tempo vira em SP com alertas de temporais e chuvas intensas nesta semana

Áreas de instabilidades retornam ao estado de São Paulo na segunda metade desta semana, com riscos de chuvas fortes e temporais com muitos raios, e potencial para transtornos. Veja aqui os detalhes.

As instabilidades retornam com força ao estado de São Paulo na segunda metade desta semana que está iniciando. Há risco de fortes temporais.

O tempo firme com sol no estado de São Paulo está com os dias contados. Isso porque na segunda metade desta semana áreas de instabilidade voltam a deixar todo o território paulista em alerta, e com riscos potenciais para vários transtornos.

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A partir desta quinta-feira (22) uma área de baixa pressão atmosférica vai aumentar as condições para chuva intensa e fortes temporais com rajadas de vento, descargas elétricas e chance de granizo em diversas áreas do estado.



Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva forte e temporais retornam a SP nos próximos dias

Esta semana está começando com tempo firme e céu claro em praticamente todo o estado de São Paulo; e assim deve permanecer até a quarta-feira (21). Teremos um aumento da nebulosidade nesta quarta (21) mas ainda o tempo segue estável no estado.

Uma mudança no tempo é esperada a partir da quinta-feira (22) devido à uma área de baixa pressão atmosférica, o que traz aumento das instabilidades e dos riscos de temporais para todo o estado, além de potencial para vários transtornos.

Dessa forma, ao longo da quinta-feira (22) já estão previstas chuvas moderadas a intensas especialmente na metade centro-oeste de São Paulo, e riscos de fortes temporais, especialmente em áreas do noroeste, como por exemplo, nas regiões de Araçatuba, Franca e Ribeirão Preto.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons acinzentados/branco) para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Não se descartam rajadas de vento de até 60 km/h, queda de granizo e volumes que podem pontualmente chegar em torno dos 50 mm no dia. À noite, as instabilidades reduzem no estado.

A capital paulista terá céu variando de parcialmente nublado a nublado, mas até o momento não há previsão de chuvas significativas para a quinta-feira (22).

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 12h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A sexta-feira (23) começa com chuvas moderadas e temporais isolados em áreas do sul, centro e leste de São Paulo pela manhã.

Ao longo da tarde as chuvas se espalham por todo o território, com riscos de temporais com muitos raios, rajadas de vento entre 40 e 60 km/h e chance de queda de granizo pontual, especialmente na porção mais ao norte do estado.

A partir de quinta-feira (22) o estado de São Paulo estará em atenção para chuvas fortes e temporais com muitos raios, rajadas de vento e queda de granizo, e com risco potencial para transtornos.

À noite, ainda podem ocorrer pancadas de chuva no oeste do estado.

A capital paulista terá sol entre algumas nuvens e chuvas rápidas durante o dia e à noite, e por enquanto, sem riscos de temporais.

Previsão da probabilidade (%) de ocorrência de chuvas no sábado (24) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

A tendência para o fim de semana é de que áreas de instabilidade continuem atuando em todo o estado, trazendo ainda alertas de chuva pontualmente intensa e volumosa e temporais significativos com raios, ventos intensos e queda de granizo. A capital paulista também está em alerta para chuva forte e trovoadas.

Porém, é importante seguir acompanhando as atualizações do tempo por aqui já que esta é só uma tendência e as condições podem mudar nos próximos dias.

E atenção redobrada, pois em todos esses dias citados há risco potencial para transtornos como alagamentos, inundações, cortes de energia elétrica, destelhamentos e queda de galhos de árvores, principalmente em áreas mais vulneráveis.