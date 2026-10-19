Tempestades severas e chuvas extremas voltam a ameaçar estados do Centro-Sul nesta semana

Após dias de tempo firme e seco, a chuva voltará a ganhar força no centro-sul do Brasil a partir de quarta-feira (21). Previsões indicam tempestades intensas no próximo fim de semana, com acumulados de até 300 mm, rajadas de vento de 100 km/h e risco de granizo destrutivo.

Tempestades se formam no centro-sul, trazendo chuva intensa ao centro-sul do Brasil nesta semana, com chuvas acumuladas de até 300 mm, ventos de até 100 km/h e risco de granizo.

Com o afastamento do ciclone e da sua frente fria associada, sistemas que causaram chuvas intensas sobre o Brasil durante a semana passada, as condições meteorológicas voltaram a ser de tempo firme e seco sobre todo o centro-sul do país. No entanto, a chuva pode retornar já na quarta-feira (21).

Nesta segunda-feira (19) e na terça-feira (20), a tendência é de tempo firme, aberto, ensolarado e seco sobre estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, assim como boa parte do oeste de Minas Gerais, do sul do Mato Grosso e do sul de Goiás.

Na quarta-feira (21), um cavado (região de baixa pressão atmosférica) começa a se formar e volta a trazer chuvas para o Paraguai, a Argentina e o oeste dos estados da Região Sul, como é possível observar na imagem abaixo. Ao longo dos dias seguintes, o sistema pode se transformar num ciclone.

Previsão de probabilidade de chuva na quarta-feira mostra que uma região de baixa pressão voltará a ocasionar tempestades sobre o oeste do RS, de SC e do PR já nesta quarta-feira.

As chuvas continuarão se desenvolvendo e atingindo todo o restante dos estados do Sul na quinta-feira (22), com possibilidade de pancadas de chuva se formarem também em São Paulo e Mato Grosso do Sul devido ao aprofundamento e ao aumento da abrangência deste sistema de baixa pressão sobre o Brasil.

Ciclone se formará ao longo do final de semana

Já na sexta-feira (23), o sistema começa a ganhar intensidade e as chuvas ganham força sobre o centro-sul do Brasil, com tempestades atingindo toda a região Sul, o Mato Grosso do Sul e boa parte do Sudeste - inclusive São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais.

Previsão de Nebulosidade e Chuva ao longo da sexta-feira mostra pancadas de chuva se formando sobre todo o centro-sul do país, incluindo estados como RS, SC, PR, MS, SP, RJ, MG e ES.

No sábado (24), chuvas ainda mais intensas se formarão sobre a região Sul, com possibilidade de acumulados muito altos ao longo do dia. Pancadas de chuva também continuarão se formando sobre parte do Sudeste e do Centro-Oeste.

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Previsões específicas de tempo severo indicam alta possibilidade de formação de tempestades destrutivas ao longo deste dia, especialmente no Rio Grande do Sul, onde também existe um risco elevado de ocorrência de granizo destrutivo que pode causar danos em carros, casas e construções.

Previsão de Nebulosidade e Chuva ao longo do sábado mostra pancadas de chuva se formando sobre todo o centro-sul do país, incluindo estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

As tempestades continuam se formando ao longo do domingo (25), fazendo com que o próximo final de semana seja muito chuvoso em todos os estados mencionados do centro-sul brasileiro, o que mudará completamente o clima com relação ao que está sendo observado neste início da semana.

Previsões indicam que as áreas mais afetadas pela chuva serão o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e sul e oeste de São Paulo. Há previsão de acumulados que, ao total, podem chegar a valores entre 200 e 300 mm de chuva total.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo mostra, que, em estados como RS, SC, PR, MS e SP, os volumes podem chegar a valores entre 200 e 300 mm totais.

Além disso, as tempestades trazem risco de rajadas de vento destrutivas de até 100 km/h e de descargas elétricas (raios). Ao total, o tempo severo pode ocasionar grandes transtornos para a população, incluindo cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, transbordamentos de rios, deslizamentos de terra e danos em plantações.

Em casos de tempestade, recomenda-se à população não se abrigar debaixo de árvores (há risco de queda e descargas elétricas), não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda (pela mesma razão) e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada (risco de eletrocussão em caso de raios).

Além disso, NUNCA enfrente o mau tempo nem tente transitar por vias alagadas. Mesmo camadas finas de água, com poucos centímetros, são capazes de arrastar carros e pessoas, resultando em fatalidades. Também nunca deixe de observar as encostas, evitando permanecer ou transitar por áreas propícias a deslizamentos de terra.