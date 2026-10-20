Chuvas espalham pelo Brasil e deixam alerta para 13 estados em 4 regiões; confira

As instabilidades ganham força sobre o Brasil ao longo desta semana e devem provocar chuvas intensas e temporais. Das 5 regiões do país, 4 têm previsão de chuvas intensas, o que deixa pelo menos 13 estados em alerta.

O ar frio começa a perder força a partir da tarde desta terça-feira (20) e dará lugar à chegada de uma massa de ar mais quente e úmida. Com isso, mudanças no tempo acontecerão sobre o Brasil no restante da semana.



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Até o final da semana, chuvas fortes devem ocorrer nos três estados da Região Sul, além de áreas do Sudeste e do Centro-Oeste. Precipitações mais intensas também ocorrem no Norte do Brasil, de modo que 4 das 5 regiões do país serão afetadas pelas chuvas, totalizando 13 estados brasileiros. Veja a seguir a previsão do tempo para os próximos dias.

Chuvas intensas e alertas de temporais

Mudanças no tempo são comuns por conta da chegada de ar frio ou ar quente, do transporte de umidade mais intenso, da presença de cavados, da chegada de frentes frias e de outros fatores. Nesta semana não será diferente e o tempo vai mudar em partes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, após dias com sol e temperaturas baixas durante as manhãs.

O mapa mostra áreas do Sul e Norte do Brasil com potencial para chuvas intensas nesta quarta (20).

Nesta quarta-feira (21), o Sul e parte do Sudeste registrarão um aumento na presença de nuvens por conta da formação de um cavado. No decorrer da tarde e da noite, as instabilidades ganham força e há alerta para chuvas intensas sobre o noroeste do Rio Grande do Sul, extremo oeste de Santa Catarina, áreas do sudoeste do Paraná e chuva leve no sul de São Paulo.

A partir de quinta-feira (22), o cenário fica mais intenso e as nuvens ganham cada vez mais força. Além de contar com o transporte de umidade ocorre do oceano para o continente, aumentando a presença de vapor d’água. Com isso, chuvas intensas e temporais podem ocorrer nos 4 estados do Sudeste.

A densidade de raios se mostra elevada em áreas do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, elevando as chances de tempestades nessas áreas.

Chuvas de forte intensidade e tempestades também estão previstas para Mato Grosso do Sul, noroeste de Mato Grosso, Rondônia, Acre e oeste do Amazonas. Nessa faixa, a presença de umidade vinda da Amazônia colabora com a formação de nuvens carregadas. Sobre o Sul do Brasil, o tempo fica fechado e as chuvas ganham força ao final da noite, afetando o oeste gaúcho.

Na manhã de sexta-feira (23), o cavado (área de baixa pressão) se intensifica e as chuvas ganham ainda mais força. Os estados da Região Sul serão os mais afetados, o que requer atenção aos alertas de tempestades e transtornos, pois as chuvas intensas atingem o leste, norte e noroeste gaúcho, Santa Catarina e parte do Paraná.

A previsão indica que as chuvas perdem força sobre o Sul do Brasil na tarde de sexta (23), mas pancadas de chuva ainda ocorrem de forma pontual.

Durante a tarde, as chuvas perdem intensidade no Sul do Brasil, mas ganham força em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, deixando os estados em alerta. No Espírito Santo, as chuvas terão intensidade moderada. Por outro lado, sobre o Norte do Brasil, as chuvas intensas perdem espaço e atuam apenas em áreas pontuais do Acre.

Final de semana de eleições com riscos de tempestades

No decorrer do sábado (24), o cavado que atuava sobre o Sul do Brasil evoluirá para um ciclone, gerando alertas para chuvas intensas e tempestades sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. As chuvas virão acompanhadas de descargas elétricas, potencial queda de granizo e fortes rajadas de vento.

Presença de ciclone organiza corredor de umidade e aumenta chances de chuvas intensas e temporais.

O segundo turno das eleições no Brasil está marcado para o domingo (25), dia que terá o avanço de uma frente fria pelo país. O sistema frontal provoca tempestades intensas durante a madrugada sobre o litoral norte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo.

Durante todo o dia, o tempo fica fechado no Sudeste e sobre Mato Grosso do Sul. Nos 5 estados dessas áreas, a previsão mostra chuvas ocorrendo a qualquer hora do dia e variando de intensidade. No período da tarde, a precipitação ganha força sobre o noroeste do estado sul-mato-grossense.

Domingo (25) com chuvas espalhadas pelo Centro-Sul.

A circulação do ciclone transportará ar úmido para o interior do Rio Grande do Sul, onde também haverá alertas para tempestades. A atenção deve ser redobrada na faixa leste, incluindo a capital Porto Alegre (RS).