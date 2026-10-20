Você tem uma varanda ensolarada? Veja como cultivar morangos em vasos nesta primavera

Você não precisa de um jardim para cultivar seus próprios morangos. A primavera é uma boa oportunidade para aproveitar os pequenos espaços e descobrir tudo o que pode colher em casa.

Já imaginou colher seus próprios morangos para o café da manhã? Com algumas plantas e um local iluminado, você pode começar a cultivar essa fruta na sua própria varanda.

Tania Maldonado Venegas Meteored Chile 20/10/2026 09:13 6 min

Se você tem uma varanda que recebe sol durante boa parte do dia, talvez possa aproveitá-la para cultivar seus próprios morangos. Essas plantas precisam de bastante luz e se adaptam bem ao cultivo em vasos, sendo, portanto, uma ótima alternativa para quem deseja começar uma pequena horta sem ter um jardim.

Com apenas algumas plantas e os cuidados adequados, você poderá colher seus próprios morangos e saboreá-los frescos durante os meses mais quentes.

O que você precisa para cultivar morangos em vaso

Uma das vantagens dos morangos é que eles não precisam de muito espaço para crescer. Você pode cultivá-los em vasos individuais ou em uma jardineira retangular que aproveite a extensão da varanda.

Se tiver a possibilidade, também pode colocar os recipientes sobre suportes elevados: os estolões — aqueles caules longos que produzem novas plantinhas — poderão ficar pendentes livremente, permitindo que você aproveite melhor o espaço.

Os canteiros elevados permitem aproveitar melhor o espaço e deixam que os estolões dos morangueiros fiquem pendentes livremente, enquanto desenvolvem novas mudinhas.

Como referência, um vaso com cerca de 20 a 30 cm de profundidade pode funcionar bem, desde que possua furos de drenagem. Para o substrato, escolha uma mistura fértil e aerada que retenha um pouco de umidade, sem ficar encharcada. Ao plantar, certifique-se de que a coroa — o ponto de onde surgem as folhas — fique exatamente no nível da superfície, sem enterrá-la nem deixar as raízes expostas.

Quais morangos escolher e como germiná-los em casa

Se você procura morangos vermelhos, grandes e suculentos, pode encontrar em viveiros variedades como Albion e San Andreas. Ambas são de dia neutro; ou seja, podem produzir flores e frutos de forma contínua durante os períodos favoráveis, sem depender tanto da duração das horas de luz.

Germinar sementes de morango pode se tornar uma atividade em família para aproximar as crianças do cuidado com as plantas e ensiná-las a observar as diferentes etapas do seu crescimento.

Você também pode aproveitar um morango maduro comprado no comércio para fazer experimentos com suas sementes.

Para fazer isso, siga estes passos:

Separe as sementes : amasse suavemente o morango em um copo com água para soltar as pequenas sementes da polpa.

: amasse suavemente o morango em um copo com água para soltar as pequenas sementes da polpa. Limpe e seque : coe a mistura, enxágue as sementes e deixe secar.

: coe a mistura, enxágue as sementes e deixe secar. Semeie-as: distribua-as superficialmente em um recipiente com substrato para sementeiras e mantenha-o úmido, sem encharcar.

Esta pode ser uma atividade bacana para compartilhar em família, inclusive com os pequenos, e observar juntos como, a partir dessas sementes minúsculas, nascem novas plantas. A germinação pode ser irregular e as plantas resultantes não produzirão, necessariamente, morangos iguais aos da planta original, mas acompanhar o seu crescimento dia após dia faz parte da experiência.

Cuidados que favorecem a colheita

Os morangos precisam de bastante luz para crescer e produzir bem. Cerca de seis horas de sol direto por dia são uma boa referência; no entanto, em varandas muito quentes, convém observar como as plantas reagem e protegê-las do excesso de calor caso as folhas murchem durante a tarde.

Também é importante evitar que os vasos aqueçam demais, especialmente se forem pequenos ou de cor escura.

Colher os morangos quando estão completamente maduros permite aproveitar melhor o seu sabor e evita a colheita de frutos que ainda não desenvolveram todas as suas características.

A rega deve manter o substrato levemente úmido, sem encharcá-lo. Durante o crescimento e a formação dos frutos, você pode adicionar um fertilizante para plantas comestíveis, seguindo as instruções do produto e evitando o excesso de nitrogênio. Se surgirem estolões, remova aqueles de que não precise para a propagação das plantas e elimine as folhas secas ou doentes para manter a boa circulação de ar.

Das primeiras flores à colheita de verão

Quando as flores brancas derem lugar a pequenos frutos verdes, garanta que as plantas recebam água suficiente e verifique se não surgem pulgões, manchas ou sinais de apodrecimento.

Evite que os morangos fiquem apoiados sobre o substrato úmido por muito tempo e remova os frutos danificados para reduzir o risco de propagação de problemas.

A colheita ocorre quando os morangos adquirem a cor vermelha característica de sua variedade e estão completamente maduros. Colha-os com cuidado, cortando o pequeno pedúnculo para não puxar a planta nem danificar os frutos que ainda estão em crescimento.

Se você começar nesta primavera com plantas já estabelecidas, poderá desfrutar de uma colheita durante os meses quentes e descobrir quanto esse pequeno cantinho ensolarado pode lhe oferecer.