Chuvas aumentam e novo ciclone traz alertas ao Sudeste; veja a previsão

A formação de um novo ciclone vai aumentar as condições para chuvas intensas e temporais em diversas áreas da Região Sudeste a partir da segunda metade desta semana, e deixando riscos de transtornos.

O tempo firme que predomina em praticamente todo o Sudeste do Brasil está com os dias contados. Isso porque a partir da segunda metade desta semana áreas de instabilidade voltam a deixar a região em alerta e com risco potencial para transtornos.

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A partir da noite desta quarta-feira (21) uma área de baixa pressão atmosférica e posteriormente a formação de um novo ciclone vão aumentar as condições para chuva intensa e temporais em diversas áreas da região, com riscos de rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo.



Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva forte e temporais retornam ao Sudeste nos próximos dias

Esta semana começou com tempo firme e céu claro em praticamente toda a Região Sudeste do Brasil, com exceção do leste que pode ter registrado alguma chuva fraca isolada devido à circulação.

Contudo, as chuvas mais significativas retornam à região já a partir da noite desta quarta-feira (21) começando pelo sul do estado de São Paulo, com chuvas moderadas.

Na quinta-feira (22) uma área de baixa pressão atmosférica traz pancadas de chuva e trovoadas isoladas entre a madrugada e a manhã nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade (tons brancos/cinzas) para quinta-feira (22) às 16h à esquerda e sexta-feira (23) às 15h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

À tarde, as pancadas de chuva moderada a forte se espalham e os temporais ganham força nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e, principalmente, em São Paulo e centro-sul de Minas Gerais. Não se descartam volumes pontuais de até 50 mm, rajadas de vento em torno dos 60 km/h e queda de granizo, além de riscos de transtornos.

À noite, pancadas isoladas e trovoadas ainda podem ocorrer no interior de Minas e no Rio de Janeiro.

Previsão de densidade de raios para quinta-feira (22) às 15h à esquerda e para sexta-feira (23) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

A sexta-feira (23) ainda seguirá com alertas para diversas regiões, com áreas de instabilidades se formando pela manhã sobre o estado de São Paulo e durante a tarde se espalhando também para o Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas Gerais (exceção do norte mineiro).

São esperadas pancadas de chuva de até forte intensidade que podem ser volumosas e vir acompanhadas por temporais com muitas descargas elétricas, vendavais e queda de granizo. E novamente, os temporais mais significativos devem ocorrer em São Paulo e Minas Gerais. À noite, chuvas moderadas e trovoadas podem ocorrer no interior mineiro.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o domingo (25) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No fim de semana teremos o processo de formação de um novo ciclone entre a costa da Região Sul e do Sudeste do Brasil, e a tendência até o momento indica que o sistema vai aumentar as condições para chuvas pontualmente intensas e temporais em São Paulo, em boa parte de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo entre o sábado (24) e o domingo (25).

Além disso, também não se descarta queda de granizo e fortes rajadas de vento, especialmente no domingo (25).

Previsão de rajadas de vento (km/h) para domingo (25) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (24) os vendavais ficam concentrados mais no estado de São Paulo e na porção sul de Minas Gerais, variando entre 50 e 60 km/h durante a tarde.

No domingo (25) as rajadas de vento ganham força em São Paulo e no centro-sul de Minas Gerais, chegando em torno dos 70 km/h durante a tarde, mas pontualmente podendo até superar este valor.

Fica então o aviso de atenção para o risco potencial de novos transtornos, especialmente em áreas vulneráveis, devido às chuvas fortes e aos ventos intensos, que podem provocar queda de postes de energia e estruturas e destelhamentos.

E é importante seguir acompanhando as atualizações por aqui já que a previsão é atualizada diariamente e essas condições podem mudar nos próximos dias.