Novo episódio de chuvas extremas e de tempestades severas ameaça o PR, SC e o RS
Uma nova rodada de chuvas extremas e tempestades severas ameaça o Sul do Brasil nesta semana. O cenário pode se agravar no fim de semana, com risco de granizo, vendavais e acumulados de até 300 mm.
Uma nova rodada de tempestades intensas e chuvas extremas está prevista para o Sul do Brasil nesta reta final de outubro. As chuvas começam a aumentar na quarta-feira (21) e se intensificam até o domingo (25), deixando alerta para tempestades severas com granizo, vendavais e chuvas que podem alcançar 300 mm no Paraná. Confira os detalhes.
Alerta de chuvas extremas
O Sul do Brasil será afetado por um novo episódio de chuvas extremas e o estado mais afetado deve ser o Paraná. A partir de quarta-feira (21), as chuvas começam a aumentar no oeste da região Sul devido à formação de um cavado (área alongada de baixa pressão).
O índice de previsão extrema (EFI) para precipitação do modelo ECMWF destaca regiões em alerta para volumes de chuva considerados extremos. Este índice compara a previsão de chuva diária com a climatologia de previsões do modelo e ressalta áreas onde o valor previsto é muito diferente do normal para determinada região e época.
O EFI para sábado (24) e domingo (25) é destacado nos mapas acima. Nestas regiões é muito provável que a chuva diária ultrapasse 80 mm em 24 horas, o que deve resultar em acumulados entre 200 e 300 mm sobre o estado do Paraná até segunda-feira (26).
Áreas vizinhas ao Paraná, incluindo Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mas também o noroeste do Rio Grande do Sul, também estão em alerta para elevados volumes de chuva, que podem se aproximar ou ultrapassar 200 mm.
O risco de transtornos relacionados a enxurradas repentinas, enchentes e inundações é elevado, deixando a população e as autoridades em alerta.
Alerta de tempestades severas: granizo e vendavais
Além dos elevados volumes de chuva, o Sul do Brasil terá uma sequência de tempestades que deve ganhar força ao longo da semana. O cenário mais preocupante está previsto para o sábado (24) e o domingo (25), quando a formação de um ciclone extratropical e o avanço de sua frente fria devem favorecer a organização e a intensificação dos sistemas de tempestade.
Na quarta-feira (21), as tempestades ficam mais concentradas na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, podendo avançar até a região de Londrina, no norte paranaense. Há risco de granizo nessas áreas.
Na quinta-feira (22), as tempestades continuam se formando nessas regiões. Entre a tarde e a noite, porém, sistemas mais intensos devem se espalhar pelo Rio Grande do Sul, mantendo o risco de granizo.
Na sexta-feira (23), as tempestades ganham intensidade durante a madrugada e ao longo do dia, especialmente na faixa oeste da Região Sul, onde são esperadas as maiores taxas de ocorrência de raios. Há risco de granizo nos três estados, e os indicadores de severidade apontam para condições mais favoráveis no Rio Grande do Sul.
No sábado (24), as tempestades devem continuar atuando sobre a Região Sul, com destaque para o norte do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e a metade oeste do Paraná durante a madrugada e a manhã. A elevada densidade de raios prevista nessas áreas indica potencial para sistemas de tempestade mais intensos e organizados, com risco de granizo e vendavais. Ao longo do dia, as tempestades devem avançar em direção ao litoral, atingindo áreas de Santa Catarina e do Paraná.
No domingo (25), o Paraná deve concentrar as condições mais favoráveis à ocorrência de tempestades severas, especialmente no norte do estado, onde são esperados sistemas mais intensos e com risco de granizo. Tempestades isoladas também poderão atingir Santa Catarina.
Diante desse cenário, é importante que a população acompanhe os alertas emitidos pela Defesa Civil e pelos órgãos meteorológicos.
Durante as tempestades, evite áreas abertas, não se abrigue sob árvores ou estruturas vulneráveis e mantenha distância de janelas e portas de vidro. Nunca atravesse áreas alagadas, a p�� ou de carro. Em situações de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.