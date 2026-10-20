Fenômeno em Cabo Frio permite atravessar a Ilha do Japonês até de bicicleta; entenda

A Ilha do Japonês é um paraíso em Cabo Frio (Rio de Janeiro), que encanta com suas águas calmas, ótimas para relaxar e se conectar com a natureza. E por lá acontece um fenômeno que baixa o nível das águas, sendo possível chegar à ilha até de bicicleta.

Uma das principais atrações de Cabo Frio, na Região dos Lagos, é a Ilha do Japonês, ideal para quem busca tranquilidade. Crédito: Divulgação.

A Ilha do Japonês está localizada no coração do Parque Estadual da Costa do Sol, em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, a cerca de 150 km da capital fluminense. É um lugar tranquilo e paradisíaco, de águas cristalinas e cor azul-turquesa.

O ambiente é rústico e simples dentro do canal de Itajuru, sem infraestrutura de quiosques ou restaurantes, mas há boas áreas de sombras proporcionadas pelas árvores, que também proporcionam um maior contato com a natureza.

As águas são transparentes, rasas e muito calmas (sem ondas), ideais para famílias e para quem quer relaxar. Aliás, é uma região muito procurada para a prática de stand-up paddle, caiaque, snorkeling e canoa havaiana.

E por lá acontece um fenômeno em certos períodos do dia que permite atravessar o canal e chegar à ilha a pé ou até mesmo de bicicleta. Entenda melhor abaixo.

O que acontece nesta Ilha?

Você já deve ter ouvido falar na maré baixa, não é mesmo? Pois então, é este fenômeno o responsável, mas não representa motivo de preocupação e faz parte de um ciclo natural.

É possível chegar até a ilha atravessando a pé, em meio às águas rasas. Mas durante a maré baixa, o nível da água diminui bastante, deixando os bancos de areia à vista, o que torna possível atravessar o canal até de bicicleta. Por outro lado, durante a maré alta é preciso alugar um barquinho para fazer a travessia.

Atenção à tábua das marés para decidir a melhor maneira de chegar à ilha do Japonês. Maré baixando na imagem. Crédito: Divulgação.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Jailton Nogueira, disse que não há motivo para preocupação e que o fenômeno não representa risco ao ecossistema marinho da região.

A imagem abaixo mostra a localização da Ilha do Japonês, bem como a área de travessia até ela, ajudando a se situar na região:

Localização da Ilha do Japonês. Crédito: Divulgação.

O secretário explicou ainda, em entrevista ao site G1, que o evento é causado por uma combinação de fatores naturais, como a influência da lua, que interfere diretamente na variação da maré, e também pela ação dos ventos.

“Esse é o ciclo da natureza. Não é a ilha desaparecendo, nem o mar invadindo. É só a natureza agindo. Basta respeitá-la” - disse Nogueira.

E além de curtir as águas, também é possível praticar esportes aquáticos, como caiaque e stand-up paddle, caminhar pela ilha, conferir os manguezais e fazer uma trilha fácil e curta.

Algumas dicas para quem for visitar o local

Os dias de semana (segunda a sexta) são os mais tranquilos para quem busca sossego. O final de semana costuma ser mais movimentado.

Não há quiosques e restaurantes na ilha, então leve água e lanches.

Não há lixeiras no local, então leve saco de lixo para levar de volta o que for produzido de resíduos.

É proibido levar animais, barracas de acampamento, produtos inflamáveis, isopor, churrasqueira e cooler a partir de 40 litros.

Para garantir um lugar para estacionar seu carro, chegue cedo, especialmente durante o verão e em feriados. Há vagas de estacionamento nas ruas no Bairro da Ogiva que fica próximo à ilha, ou nas áreas de estacionamento próximas ao Canal de Itajuru.

Como chegar à Ilha do Japonês

O ponto de partida mais comum para a ilha é uma área verde localizada às margens do Canal do Itajuru. Ali há estacionamento (pago) para veículos.

Se a travessia for a pé (maré baixa), a caminhada leva em torno de 15 minutos dependendo das condições da maré, já que a água pode passar do nível da cintura. Se preferir atravessar de barco-táxi (no caso de maré alta), o ponto fixo de embarque é no Terminal de Transatlânticos, no píer do fim da Avenida Assunção. Mas há aqueles que preferem atravessar nadando.

Aliás, para quem opta por fazer a travessia a pé ou nadando, é importante conferir a tábua da maré no site da Marinha do Brasil.