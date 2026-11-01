Tempestades severas e chuvas de até 200 mm voltam a ameaçar os estados do Sul

As chuvas voltam a ganhar força no Sul do Brasil, com alertas de tempestades severas e de chuvas intensas nos próximos dias nos três estados da Região. Os acumulados podem chegar aos 200 mm em algumas localidades.

As chuvas continuam recorrentes no Sul do Brasil, mas vêm ocorrendo de forma mais irregular sem resultar em eventos intensos. No entanto, nos próximos dias, as instabilidades voltam a se desenvolver com maior intensidade e a provocar chuvas intensas com risco de tempestades severas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná.

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O potencial das chuvas começa a aumentar neste feriado do Dia de Finados, mas o maior risco está entre a terça-feira (3) e a quinta-feira (5), quando há risco de tempestades severas e acumulados de até 200 mm.

Segunda-feira, Dia de Finados: chuvas aumentam começam a aumentar no Sul do Brasil

Nesta segunda-feira (2), as instabilidades se formam e ganham força ao longo da madrugada no oeste da Região Sul, com potencial de chuvas intensas e de tempestades já no início da manhã do sudoeste ao noroeste do Paraná. Pancadas de chuva de até forte intensidade com descargas elétricas são previstas no sul do Paraná, no meio-oeste de Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul.

No decorrer da manhã, as instabilidades se espalham pelo Paraná e levam potencial e chuvas intensas e de tempestades para todas as regiões do estado. Há risco de eventos severos para o oeste, norte e noroeste. Em Santa Catarina, a chuvas ocorrem na forma de pancadas isoladas, bem como no norte do Rio Grande do Sul, com baixo risco para transtornos.

Previsão de chuva para o período da manhã da segunda-feira, 2 de novembro.

A partir da tarde, a área instável na Região Sul migra para para o Mato Grosso do Sul e Região Sudeste, diminuindo o risco de eventos intensos no Sul, mas ainda com alertas para o noroeste e oeste do Paraná, onde há potencial de tempestades severas. Pancadas isoladas e chuvas pontuais ainda são previstas para o norte do Rio Grande do Sul, para o meio-oeste e sul de Santa Catarina.

Terça-feira: chuvas intensas e tempestades severas a partir da tarde

Ao longo da terça-feira (3), o tempo firme predomina em boa parte da Região Sul, com tempo mais fechado somente no sul do Rio Grande do Sul e no extremo oeste do Paraná, mas ainda com possibilidade do surgimento do sol.

Previsão de chuva para a tarde da terça-feira, 3 de novembro.

A partir da tarde, uma nova região mais instável passa a atuar sobre o Sul, mas agora, com maiores efeitos sobre a metade sul da Região. Assim, há alertas de chuvas intensas e para o risco de tempestades severas no Oeste, Campanha, região Central, Missões e Norte do Rio Grande do Sul, em praticamente todo o estado de Santa Catarina, com exceção do sul do estado, e no leste do Paraná.

Previsão de densidade de raios para a tarde da terça-feira, 3 de novembro. A variável realça as regiões com maior potencial de tempestades.

A atenção se mantém para o período da noite, com o aumento do risco de tempo severo sobre o Rio Grande do Sul, um alerta que abrange todas as regiões, mas com maior probabilidade de transtornos no Norte, Missões, Região Central, Campanha e regiões próximas à Pelotas e à região de Porto Alegre. Em Santa Catarina e no Paraná, as chuvas reduzem ou cessam.

Quarta-feira: alertas de tempestades severas para o RS, SC e PR

Na quarta-feira (4), o tempo instável continua e com alertas de chuvas intensas e de tempestade severas para os três estados do Sul do Brasil.

Previsão de chuva para a tarde da quarta-feira, 4 de novembro.

No período da manhã, há alertas para norte, nordeste e noroeste do Rio Grande do Sul, para o sul e oeste de Santa Catarina. No oeste do Paraná, ainda não há potencial de eventos intensos, mas chuva de fraca a moderada intensidade com trovoadas já podem ocorrer.

Acumulado de chuva até a sexta-feira, 6 de novembro.

No período da tarde, as instabilidades entre o norte do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina ganham intensidade, aumentando o risco de chuvas intensas e de tempestades severas, que se estendem até o oeste catarinense. Nas demais regiões de Santa Catarina, há potencial de pancadas de chuva isoladas de até forte intensidade. No Paraná, o risco fica para as localidades do extremo oeste e sudoeste do estado.

Os acumulados totais, até a quarta-feira (4), podem atingir os 200 mm entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que pode resultar em alagamentos e inundações.

No período da noite, as instabilidades se espalham e deixam em alerta para eventos tempestivos severos o norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, o oeste, sul e oeste do Paraná.

Quinta-feira: alertas ainda para SC e o PR, calmaria para o RS

Na quinta-feira (5), as instabilidades migram para entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, diminuindo as chuvas sobre o Rio Grande do Sul, onde não há mais alertas.

Previsão de chuva para o período da manhã da quinta-feira, 5 de novembro.

Os alertas se concentram na madrugada e no período da manhã no oeste, região central, leste e norte de Santa Catarina, no sul, leste e oeste do Paraná. A partir da tarde, as chuvas ocorrem de forma mais pontual, mas mantendo o risco de chuva forte e de tempestades no norte, noroeste e leste do Paraná, e no norte de Santa Catarina.