Morcegos: esta medida reduziria a mortalidade destes animais relacionada com as turbinas eólicas em 80%

O impacto dos parques eólicos na fauna voadora é significativo. Um novo estudo francês demonstra que um método específico poderia reduzir consideravelmente as colisões dos morcegos com as pás em movimento.

Os morcegos estão entre os animais mais vulneráveis a este tipo de mortalidade acidental.

Caroline Le Nestour Meteored França 01/11/2026 05:22 4 min

Cientistas do Museu de História Natural demonstraram que a paragem temporária das turbinas eólicas durante o período de maior atividade dos morcegos reduziria a sua mortalidade em mais de 80%, sem prejudicar a produtividade dos parques eólicos.

As turbinas eólicas representam um perigo para os morcegos

Como explica Jeanne Bourdier, editora científica do Museu Nacional de História Natural, "os parques eólicos têm um impacto significativo na fauna voadora, que, além de ver o seu habitat degradado por estas infraestruturas, por vezes colide diretamente com as pás giratórias".

Os morcegos desempenham um papel vital nos ecossistemas, especialmente na regulação das populações de insetos, incluindo certas pragas agrícolas. Por conseguinte, é necessário, e até essencial, ter em conta a proteção do habitat e da biodiversidade ao desenvolver projetos de energias renováveis.

Uma redução da mortalidade superior a 80% graças às restrições

Graças aos dados de mais de 600 parques eólicos, os investigadores conseguiram medir os efeitos da redução da produção, ou seja, a paragem temporária das turbinas eólicas, adaptada às condições de atividade dos morcegos.

A limitação da velocidade das turbinas eólicas, com base nos períodos de atividade dos morcegos, permite reduzir a sua mortalidade em mais de 80%.

Os resultados, publicados a 20 de outubro de 2026 na revista Journal of Applied Ecology, mostram que a restrição da população de morcegos em função dos seus períodos de atividade reduz a sua mortalidade em mais de 80%.

"Estes resultados dizem respeito tanto aos morcegos com ecolocalização de longo alcance, que voam mais em prados abertos ou por cima da copa das árvores, como aos morcegos com ecolocalização de alcance intermédio, que frequentam as orlas das florestas e a vegetação rasteira", explica Andréas Ravache, investigador do CESCO e coautor do estudo.

Será que podemos proteger os morcegos sem prejudicar a produção de eletricidade?



Embora a eficácia da adaptação da restrição à atividade dos morcegos pareça inegável, cabe questionar o impacto dessa mesma restrição na produção de energia.

Turbinas eólicas à noite.

“Os morcegos só estão ativos à noite e movimentam-se sobretudo quando há pouco vento”, responde Andréas Ravache. “Por isso, limitar a velocidade das turbinas eólicas nestas condições não só é muito eficaz para preservar a fauna voadora, como, em última análise, tem pouco impacto na produtividade, uma vez que estes períodos correspondem a uma baixa produção de energia.”

Segundo um estudo posterior, "proteger 90% da atividade dos morcegos poderia equivaler a uma perda de produção anual entre 3,5% e 4,9%". Além disso, as paragens das turbinas eólicas poderiam ser geridas com maior precisão através de algoritmos capazes de fornecer informações sobre o clima, a estação do ano e o habitat.