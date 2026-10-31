Alertam que a geleira do Juízo Final continuará derretendo por 150 anos, mesmo que os oceanos voltem a esfriar

Um experimento com três modelos computacionais eliminou completamente o derretimento oceânico sob duas geleiras da Antártica. Uma reagiu como esperado, e a outra não.

Um experimento testou o que aconteceria com duas das principais geleiras da Antártida se o oceano deixasse de derretê-las.

Um grupo de cientistas quis responder a uma pergunta simples: o que aconteceria com duas geleiras da Antártica se o mar parasse de derretê-las? Para descobrir, utilizaram três programas de computador que simulam como o gelo se move e derrete. Nessas simulações, eliminaram completamente o derretimento causado pela água morna do oceano ao chegar por baixo do gelo. Fizeram exatamente o mesmo com as duas geleiras, Pine Island e Thwaites, e acompanharam a simulação por 150 anos.

É um experimento impossível na vida real, porque a água do mar que penetra sob o gelo sempre derrete algo. Mas ele serve para medir quanto da perda atual depende do oceano e quanto não. Os resultados foram publicados na revista Geophysical Research Letters, em um trabalho liderado pelo British Antarctic Survey, o serviço antártico britânico.

Dois glaciares vizinhos, dois resultados distintos

Pine Island reagiu como se esperava. Em menos de sete anos, parou de perder gelo e começou a ganhá-lo, chegando a avançar novamente até a crista submarina onde estava apoiado antes da década de 1940. Thwaites, conhecido como a geleira do Juízo Final e com um tamanho semelhante ao da Grã-Bretanha, não se recuperou. Continuou perdendo gelo ao longo de 150 anos, embora cada vez mais lentamente.

Um deles se recuperou em 7 anos. O outro, nunca.

A glaciologista Rosie Williams, autora principal do estudo, explicou que o que ocorreu no oceano no passado já colocou Thwaites em um caminho sem volta, e que resfriar a água não é suficiente para mudar isso.

Por que Thwaites não se recupera? As duas geleiras começaram a recuar na década de 1940, e o estudo sugere que Thwaites ainda está reagindo a esse antigo impacto. Além disso, seu tronco principal está cada vez mais fino. Soma-se a isso o fato de que a parte da geleira que flutua sobre o mar oferece pouca resistência ao avanço do gelo. Essa língua flutuante funciona como uma espécie de tampão para o gelo que desce do interior do continente. A de Pine Island oferece uma resistência considerável, enquanto a de Thwaites, muito pouca. É como uma bola que já começou a rolar ladeira abaixo e continua avançando, mesmo sem ninguém empurrá-la.

O colapso total da camada de gelo contribuiria com aproximadamente 65 cm para a elevação do nível do mar em escala global. Para colocar isso em perspectiva, a cada centímetro de aumento do nível do mar, cerca de seis milhões de pessoas a mais no planeta ficam expostas a inundações costeiras.

Para quem vive no litoral, isso significa que uma parte da elevação do nível do mar já está definida, independentemente de quanto o planeta esfrie. Atualmente, Pine Island contribui com 0,16 milímetros por ano para o nível do mar, e Thwaites, com 0,11 — com base em dados de 2003 a 2019 utilizados no estudo. Parece pouco, mas, se Thwaites derretesse completamente, o nível do mar subiria cerca de 65 centímetros. Estima-se que, para cada centímetro de elevação, cerca de seis milhões de pessoas a mais fiquem expostas a inundações na costa.

O que o estudo não diz

O trabalho não prevê que a geleira Thwaites vá derreter completamente. Também não analisa se existe um ponto de não retorno, pois, para isso, seriam necessários modelos que combinassem o comportamento do gelo com o do oceano. Os autores esclarecem que simularam um caso extremo. Nas simulações, não encontraram mecanismos que acelerem a perda de gelo, embora não os descartem sob condições mais realistas.

O estudo traz, sim, uma conclusão clara. Parte do gelo que se perde hoje é consequência do que aconteceu há décadas, e reverter esse processo exigiria muito mais do que apenas resfriar o mar. O oceanógrafo Paul Holland, coautor do estudo, acrescentou que ainda não se sabe se outras geleiras importantes da Antártica estão passando por uma mudança irreversível. Ele defendeu que é preciso agir o quanto antes sobre as atividades humanas que causam esse fenômeno, e alertou que a perda será ainda maior se as emissões não forem reduzidas.

Além disso, um resfriamento rápido do mar não parece próximo. No dia 22 de agosto, a temperatura média da superfície do mar, sem contar as regiões polares, atingiu 21,1°C, segundo o serviço Copernicus. Foi um recorde diário, que superou por pouco os 21,09 °C de março de 2024. Como o El Niño continua se fortalecendo no Pacífico, é pouco provável que esse valor caia de forma acentuada tão cedo.