Antártica, espaço sideral, Bélgica e Argentina conectados pelo Nobel de Física e um megalaboratório de gelo

O Nobel de Física de 2026 tem uma história argentina por trás. Isso porque um astrofísico nascido em Mendoza trabalha no IceCube, o gigantesco detector de neutrinos na Antártica que motivou o prêmio.

O IceCube é um laboratório montado sobre o gelo, no meio da Antártica. Foto: Marcos Santander

À primeira vista, não há muito que a Antártica, o espaço sideral, a Bélgica e a província argentina de Mendoza possam ter em comum. Não existe sequer proximidade geográfica entre nenhum desses quatro pontos.

No entanto, nas últimas horas, o Prêmio Nobel de Física de 2026 uniu esses quatro cenários de uma maneira tão inesperada quanto fascinante.

Nesta semana, a Real Academia Sueca de Ciências concedeu o Nobel de Física ao cientista belga Francis Halzen (82). O pesquisador foi reconhecido por suas contribuições decisivas para o Observatório de Neutrinos IceCube, uma gigantesca instalação científica localizada sob o gelo da Antártica que revolucionou a astronomia de neutrinos.

Francis Halzen, o cientista belga vencedor do Prêmio Nobel de Física de 2026. Foto: Marcos Santander.

E, neste mesmo megalaboratório — submerso no gelo e a milhares de quilômetros de qualquer cidade —, também trabalha o astrofísico argentino e doutor em Física Marcos Santander, nascido em General Alvear, Mendoza.

Nesse cenário impressionante do Polo Sul, trabalha-se na detecção, observação e análise de neutrinos provenientes do cosmos. Trata-se de partículas subatômicas capazes de atravessar enormes quantidades de matéria e transportar informações sobre alguns dos fenômenos mais extremos do universo.

Um detector gigantesco escondido sob o gelo da Antártica

O IceCube é um dos experimentos científicos mais complexos já construídos pelo ser humano. Ele está instalado na Antártica e utiliza o próprio gelo como parte fundamental de seu sistema de detecção.

Entre 2009 e 2010, o laboratório IceCube foi montado na Antártida para captar neutrinos provenientes do espaço. Foto: Marcos Santander.

“O IceCube fica na Antártica, em uma superfície composta inteiramente de gelo, e é responsável por capturar e analisar partículas subatômicas que vêm do cosmos”, explica Santander em conversa com a Meteored.

O projeto ocupa aproximadamente 1,5 quilômetros cúbicos no ponto mais ao sul da Terra, e seus sensores estão distribuídos a uma profundidade de até cerca de 2 quilômetros.

Para construir este laboratório, os cientistas recorreram a uma mangueira especial de água quente sob alta pressão para abrir buracos com profundidade entre 2 e 3 quilômetros.

Por meio deles, foram introduzidos os 86 cabos que contêm os 60 detectores de luz — extremamente sensíveis — e, em seguida, a superfície voltou a congelar, deixando os sensores presos no gelo. Esse processo resultou em um gigantesco cubo de gelo transformado em um detector de partículas.

A detecção de "partículas fantasma" por meio da luz

No mundo da ciência, os neutrinos são conhecidos popularmente como “partículas fantasma”, visto que interagem muito pouco com a matéria. Eles podem percorrer distâncias enormes e atravessar grandes quantidades de matéria praticamente sem parar.

Isso lhes permite chegar à Terra trazendo informações de lugares extremamente distantes do universo. É claro que, por essa característica, os neutrinos são muito difíceis de detectar.

Neutrinos de alta potência tornam possível, através da luz, explicar grandes fenômenos no cosmos. Foto: X @Jose_Antonio_G

Mas, no momento em que um neutrino interage com a matéria, ele produz partículas secundárias que geram um sinal luminoso. E esses minúsculos lampejos são captados pelos sensores do IceCube.

“Isso nos permite captar a luz. A ideia do IceCube é fazer astronomia, mas, em vez de lentes comuns, utilizamos esses neutrinos para observar. É a primeira vez que isso é implementado”, aponta Santander.

Como começou o projeto que resultou em um Nobel



Lá por 2009, quando o IceCube dava seus primeiros passos, detectar neutrinos de altíssima energia ainda representava um enorme desafio, e eles provinham de raios cósmicos que colidiam com a atmosfera.

A equipe internacional do IceCube é composta por cientistas de todo o mundo. Foto: Marcos Santander

Até que, em 2013, ocorreu uma mudança, quando foi possível detectar os primeiros neutrinos de alta energia. Essa novidade abriu as portas para a possibilidade de utilizá-los como uma ferramenta totalmente nova para estudar o cosmos.

E foi justamente a partir da detecção de neutrinos de alta energia de origem astrofísica e do desenvolvimento do IceCube como observatório que começou a se consolidar o reconhecimento a Halzen, o qual atingiu seu ápice com o Prêmio Nobel de Física de 2026.

O astrofísico argentino Marcos Santander com o ganhador do Nobel, Francis Halzen. Foto: Marcos Santander

A técnica permite investigar fenômenos extremamente violentos do universo, como explosões estelares e outras fontes cósmicas.

“(Halzen) merece muito e trabalha nisso há mais de 40 anos. Sinto muito orgulho dele, em particular, e de toda a trajetória percorrida. Conseguimos concluir o observatório na Antártica e colocá-lo em operação”, comenta Santander.

Outro vínculo inesperado de Mendoza com o Nobel

Mas a história que liga o Nobel ao espaço, à Antártica, à Argentina e à Bélgica tem outro capítulo. Pois o próprio Halzen também passou por Mendoza.

O vencedor do Nobel de Física de 2026, Francis Halzen, participou da avaliação do observatório Pierre Auger (Mendoza). Foto: auger.org

O cientista belga esteve em Malargüe em 2023, como parte da avaliação internacional do observatório de raios cósmicos Pierre Auger. Sua participação ocorreu no processo que permitiu que o observatório continuasse funcionando e coletando dados por mais uma década.

O observatório de Malargüe detecta raios cósmicos — partículas subatômicas que chegam do espaço —, enquanto o IceCube busca, principalmente, neutrinos. Em ambos os casos, os cientistas não veem diretamente a partícula que chega do cosmos; eles detectam os sinais que ela produz ao interagir com a matéria.