Novo estudo questiona a teoria de que os cometas semearam a vida na Terra

Por meio de simulações, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge determinou que a contribuição dos cometas, embora não possa ser descartada, é muito improvável.

A teoria de que os cometas trouxeram moléculas precursoras da vida para a Terra surgiu em meados do século XX.

Uma das teorias sobre a origem da vida na Terra sustenta que as moléculas orgânicas necessárias para impulsioná-la chegaram a bordo de cometas. Esses corpos celestes, compostos principalmente por gelo, poeira, rochas e gases, teriam se chocado com o planeta e deixado moléculas como carbono, nitrogênio e aminoácidos, essenciais para a construção das primeiras estruturas celulares.

Agora, uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, questiona essa possibilidade. Com base em simulações computacionais, eles apontam que é “extremamente improvável” que os impactos de cometas tenham trazido as moléculas que impulsionaram a vida.

Por que os cometas não teriam sido

O estudo, publicado na revista Scientific Reports, sustenta que, embora não se possa descartar completamente a possibilidade de que cometas tenham trazido à Terra moléculas que sobreviveram intactas ao impacto, isso é "extremamente improvável" e, na melhor das hipóteses, uma "casualidade isolada".

As simulações concluíram que os cometas viajam rápido demais e com um ângulo muito agudo em relação à atmosfera terrestre para que as frágeis moléculas orgânicas sobrevivessem. As pressões e temperaturas extremas geradas no impacto as destruiriam.

De acordo com as simulações, é improvável que, caso os cometas tenham conseguido impactar a Terra, as moléculas tenham sobrevivido.

De acordo com o estudo, as chances de os cometas sobreviverem à entrada no Sistema Solar até chegarem à Terra eram pequenas; no caso dos cometas pequenos, a própria atmosfera terrestre primitiva tê-los-ia destruído.

Além disso, na época em que ocorreu a maior chegada de cometas, o planeta quase não apresentava massa continental exposta, de modo que a maioria dos impactos teria ocorrido no mar, diluindo o cianeto de hidrogênio (HCN) — a molécula prebiótica comumente encontrada nos cometas do Sistema Solar e sobre a qual se concentrou a análise.

Se não foram os cometas, o que impulsionou a vida?

Richard Anslow, pesquisador do Instituto de Astronomia de Cambridge e autor principal do estudo, afirmou que, historicamente, os cientistas acreditavam que os cometas eram importantes para a origem da vida na Terra, pois transportavam moléculas que continham carbono e nitrogênio.

“Eram quase como um salvo-conduto que trazia todas as moléculas de que um planeta precisaria para semear a vida”. No entanto, os resultados do estudo sugerem que “é muito improvável”, ressaltou ele.

Os asteroides também são apontados como um possível meio de transporte de moléculas prebióticas para a Terra.

Descartando os cometas, os pesquisadores sustentam que quem trouxe as moléculas precursoras da vida poderiam ter sido os asteroides, que colidem com a Terra com muito mais frequência do que os cometas. Ou, então, elas se formaram a partir de processos ocorridos na própria Terra, sem qualquer interferência externa, como aponta outra teoria.

Divisão na comunidade científica

O estudo, embora contundente, dividiu a comunidade científica. César Menor Salván, astrobiólogo e professor de Bioquímica na Universidade de Alcalá, alertou que “é preciso ter muito cuidado com interpretações exageradas”.

O especialista ressaltou que o trabalho se baseia em simulações computacionais e apresenta muitas limitações: foca apenas no HCN, por exemplo, mas “os cometas contêm uma grande diversidade de compostos orgânicos, e sua contribuição para a evolução química da Terra não pode ser reduzida à sobrevivência de uma única molécula”, afirmou ao Science Media Centre.

Além disso, acrescenta, os impactos não são apenas processos destrutivos, uma vez que podem desencadear reações químicas e gerar ambientes hidrotermais e sistemas aquosos onde processos prebióticos poderiam continuar se desenvolvendo.

Jesús Martínez Frías, geólogo planetário e astrobiólogo do IGEO (CSIC-UCM), concorda que o estudo apresenta limitações importantes — "não tanto associadas à pesquisa realizada, baseada em modelos e simulações, a qual considero rigorosa, mas sim à sua extrapolação, excessivamente ampla, no que diz respeito às implicações decorrentes de suas conclusões", observou.