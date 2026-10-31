Novo estudo questiona a teoria de que os cometas semearam a vida na Terra
Por meio de simulações, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Cambridge determinou que a contribuição dos cometas, embora não possa ser descartada, é muito improvável.
Uma das teorias sobre a origem da vida na Terra sustenta que as moléculas orgânicas necessárias para impulsioná-la chegaram a bordo de cometas. Esses corpos celestes, compostos principalmente por gelo, poeira, rochas e gases, teriam se chocado com o planeta e deixado moléculas como carbono, nitrogênio e aminoácidos, essenciais para a construção das primeiras estruturas celulares.
Agora, uma equipe liderada por pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, questiona essa possibilidade. Com base em simulações computacionais, eles apontam que é “extremamente improvável” que os impactos de cometas tenham trazido as moléculas que impulsionaram a vida.
Por que os cometas não teriam sido
O estudo, publicado na revista Scientific Reports, sustenta que, embora não se possa descartar completamente a possibilidade de que cometas tenham trazido à Terra moléculas que sobreviveram intactas ao impacto, isso é "extremamente improvável" e, na melhor das hipóteses, uma "casualidade isolada".
As simulações concluíram que os cometas viajam rápido demais e com um ângulo muito agudo em relação à atmosfera terrestre para que as frágeis moléculas orgânicas sobrevivessem. As pressões e temperaturas extremas geradas no impacto as destruiriam.
De acordo com o estudo, as chances de os cometas sobreviverem à entrada no Sistema Solar até chegarem à Terra eram pequenas; no caso dos cometas pequenos, a própria atmosfera terrestre primitiva tê-los-ia destruído.
Além disso, na época em que ocorreu a maior chegada de cometas, o planeta quase não apresentava massa continental exposta, de modo que a maioria dos impactos teria ocorrido no mar, diluindo o cianeto de hidrogênio (HCN) — a molécula prebiótica comumente encontrada nos cometas do Sistema Solar e sobre a qual se concentrou a análise.
Se não foram os cometas, o que impulsionou a vida?
Richard Anslow, pesquisador do Instituto de Astronomia de Cambridge e autor principal do estudo, afirmou que, historicamente, os cientistas acreditavam que os cometas eram importantes para a origem da vida na Terra, pois transportavam moléculas que continham carbono e nitrogênio.
“Eram quase como um salvo-conduto que trazia todas as moléculas de que um planeta precisaria para semear a vida”. No entanto, os resultados do estudo sugerem que “é muito improvável”, ressaltou ele.
Descartando os cometas, os pesquisadores sustentam que quem trouxe as moléculas precursoras da vida poderiam ter sido os asteroides, que colidem com a Terra com muito mais frequência do que os cometas. Ou, então, elas se formaram a partir de processos ocorridos na própria Terra, sem qualquer interferência externa, como aponta outra teoria.
Divisão na comunidade científica
O estudo, embora contundente, dividiu a comunidade científica. César Menor Salván, astrobiólogo e professor de Bioquímica na Universidade de Alcalá, alertou que “é preciso ter muito cuidado com interpretações exageradas”.
O especialista ressaltou que o trabalho se baseia em simulações computacionais e apresenta muitas limitações: foca apenas no HCN, por exemplo, mas “os cometas contêm uma grande diversidade de compostos orgânicos, e sua contribuição para a evolução química da Terra não pode ser reduzida à sobrevivência de uma única molécula”, afirmou ao Science Media Centre.
Além disso, acrescenta, os impactos não são apenas processos destrutivos, uma vez que podem desencadear reações químicas e gerar ambientes hidrotermais e sistemas aquosos onde processos prebióticos poderiam continuar se desenvolvendo.
Jesús Martínez Frías, geólogo planetário e astrobiólogo do IGEO (CSIC-UCM), concorda que o estudo apresenta limitações importantes — "não tanto associadas à pesquisa realizada, baseada em modelos e simulações, a qual considero rigorosa, mas sim à sua extrapolação, excessivamente ampla, no que diz respeito às implicações decorrentes de suas conclusões", observou.
Referências da notícia
Anslow, R.J., McDonald, C.H., Bonsor, A. et al.. (2026). Cometary impacts an unlikely pathway towards the origins of life on Earth.
Universidad de Cambridge. (2026). Comets didn’t seed life on Earth after all, new study suggests.
Science Media Centre. (2026). Un estudio cuestiona la teoría de que los cometas fueran clave en el origen de la vida en la Tierra.