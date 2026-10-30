Chuvas intensas e temporais voltam a ameaçar Região Sul em breve; saiba quando

Áreas de instabilidade ganham força e se espalham por toda a Região Sul do Brasil na próxima semana, aumentando o risco de temporais com chuvas intensas e vendavais nos três estados. Veja aqui mais detalhes.

Neste fim de semana até teremos chance de algumas pancadas isoladas na Região Sul do Brasil, um período alternando entre sol, nuvens e chuva, especialmente no norte do Rio Grande do Sul e em áreas pontuais de Santa Catarina e do Paraná.

novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações! Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso. Siga-nos e ative as notificações!

Contudo, a aproximação de um sistema de baixa pressão vai favorecer a expansão das áreas de chuva nos três estados a partir da próxima semana, aumentando os riscos de fortes temporais e chuvas intensas. Veja a seguir mais detalhes.

Temporais ganham força na Região Sul na próxima semana

Na semana que vem um sistema de baixa pressão atmosférica vai favorecer a formação de temporais com muitos raios e chuva pontualmente intensa, deixando alertas para áreas dos três estados do Sul do país.

Assim, no Feriado de Finados, segunda-feira (2), as áreas de chuva começam a se formar já no início da manhã no centro-oeste do Paraná e no Grande Oeste Catarinense e áreas próximas à divisa com o Paraná, podendo chover forte e com temporais.

Ao longo da tarde essas chuvas se espalham para as demais áreas desses dois estados, ocorrendo de forma moderada a pontualmente intensa e com riscos de temporais, vendavais moderados e chance de queda de granizo.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para segunda-feira (2) às 9h à esquerda e para quarta-feira (4) às 15h à direita.

Mas a atenção é maior para o Paraná, onde as chuvas podem ser mais intensas e volumosas, acumulando até 100 mm no dia e as rajadas de vento podendo superar os 80 km/h.

Na próxima semana, pelo menos até a quinta-feira (5), os três estados da Região Sul estão em atenção para temporais com fortes pancadas de chuva, vendavais e queda de granizo.

No Rio Grande do Sul o tempo tende a ficar mais firme e com aberturas de sol em boa parte da região, sendo esperadas pancadas de chuva nas áreas ao norte e nordeste do estado durante a tarde, incluindo a Grande Porto Alegre e Região Serrana.

As capitais Florianópolis e Curitiba podem registrar chuvas fracas e isoladas com sol entre nuvens no período da tarde.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para a terça-feira (3) às 15h.

Na terça-feira (3), o período da manhã começa com tempo firme e céu com muitas nuvens na região toda.

Porém, a partir da tarde e até meados da noite novamente são esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e temporais no centro-norte gaúcho, em toda Santa Catarina e no Paraná. Não se descartam riscos potenciais de rajadas de vento de até 60 km/h e queda de granizo pontual.

Previsão de densidade de raios para terça-feira (3) às 18h à esquerda e quarta-feira (4) às 15h à direita.

Florianópolis pode registrar pancadas de chuva fortes entre o fim da tarde e a noite, e com risco de temporais. A capital Curitiba tem chance de chuva fraca e rápida à tarde. Porto Alegre tem condições para chuva e temporais entre o fim da tarde e a noite.

Para a quarta-feira (4) ainda teremos essas mesmas condições de tempo no Sul do país. Pela manhã já são esperadas pancadas de chuva forte e trovoadas em boa parte do Paraná, na metade oeste de Santa Catarina e em áreas do extremo norte do Rio Grande do Sul.

A partir da tarde, as chuvas se espalham e os temporais ganham força no centro-norte gaúcho e em toda Santa Catarina e no Paraná. Há risco potencial para fortes rajadas de vento e queda de granizo pontual.

À noite, ainda terá condições para pancadas fortes e trovoadas nos estados paranaense e catarinense.

Tendência indica que as chuvas fortes e os temporais podem continuar atuando em grande parte do Sul do Brasil até a quinta-feira (5) da semana que vem.

A tendência da previsão (mapa acima) indica que as áreas de instabilidades devem continuar atuando ao longo da quinta-feira (5) no leste gaúcho e, principalmente, em Santa Catarina e no Paraná, deixando chuvas pontuais intensas e temporais.

Contudo, é importante seguir acompanhando as informações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podem mudar nos próximos dias.