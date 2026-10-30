É possível viajar no tempo? Neil Tyson explica por que o futuro é uma possibilidade, mas o passado não

O astrofísico americano explica como a relatividade nos permite vivenciar a passagem do tempo em ritmos diferentes, e por que viajar ao passado continua fora do nosso alcance.

Neil deGrasse Tyson explica os limites físicos da viagem no tempo e por que avançar em direção ao futuro não significa ser possível retornar ao passado. Imagem: Foto da Força Aérea dos EUA, de autoria do aviador de primeira classe Jonathan Whitely.

A viagem no tempo tem aparecido em romances, filmes e séries de televisão há muitos anos, mas a física sempre ofereceu uma explicação que difere consideravelmente dessas histórias. O astrofísico Neil deGrasse Tyson abordou essa questão durante uma entrevista recente, na qual explicou quais possibilidades a ciência considera e quais ainda não contam com evidências experimentais que as sustentem.

A conversa também abriu espaço para outros temas relacionados à divulgação científica. O pesquisador americano discutiu os limites da viagem no tempo e participou da elaboração de um ranking de várias figuras notáveis, reconhecidas por seu trabalho na ciência e na comunicação.

Neil Tyson explica a viagem no tempo para o futuro

Durante sua participação no programa de entrevistas do YouTube Hot Ones Game Night, transmitido em 14 de outubro e apresentado por Joe Santagato, Tyson respondeu a uma pergunta sobre se os seres humanos seriam, algum dia, capazes de viajar no tempo.

Sua reação inicial foi descartar a ideia, embora, mais tarde, ele tenha feito uma ressalva em sua resposta para diferenciar a viagem para o futuro do retorno a períodos anteriores.

“Podemos viajar no tempo rumo ao futuro, mas não ao passado”, explicou o astrofísico. Com essa afirmação, ele resumiu uma distinção fundamental para compreender o que a física permite e o que ainda pertence ao campo da ficção.

Para ilustrar seu ponto de vista, ele descreveu o caso de alguém que viaja pelo espaço a uma velocidade muito elevada. Se essa pessoa envelhecesse dez minutos durante a viagem, ao retornar à Terra, poderia descobrir que uma hora, um dia ou até mesmo um ano havia se passado para aqueles que permaneceram no planeta. A diferença dependeria da velocidade atingida.

Esse fenômeno é conhecido como dilatação temporal e está relacionado à Teoria da Relatividade de Albert Einstein. O tempo pode transcorrer em ritmos diferentes, dependendo do movimento do observador e das condições gravitacionais. Consequentemente, o viajante poderia retornar a uma Terra que estivesse muitos anos à frente daquela que ele havia deixado para trás.

Por que não podemos voltar ao passado, segundo Tyson

A explicação de Tyson apresenta uma limitação fundamental: vivenciar um período de tempo mais curto do que outras pessoas não permite que alguém escolha uma data livremente ou retorne a um momento anterior. A relatividade descreve diferenças na quantidade de tempo que transcorre, mas não prova que seja possível viajar para trás na história.

O astrofísico resumiu essa ideia com uma reflexão sobre os limites da nossa experiência do tempo: “É uma forma de viagem no tempo, mas não há como viajar para o seu próprio futuro. Não. Você é prisioneiro do presente em sua própria linha do tempo, em uma transição constante entre o seu passado inacessível e o seu futuro desconhecido”.

Viajar no tempo para o futuro é possível segundo a Teoria da Relatividade, que explica por que duas pessoas podem envelhecer em ritmos diferentes.

A afirmação refere-se à impossibilidade de controlarmos a nossa própria passagem pelo tempo, da maneira como ocorre em muitos filmes. No exemplo apresentado por Tyson, o viajante chega a um futuro que está mais adiante para todos os outros, mas continua avançando a partir do seu próprio presente. Não existe um método comprovado para que ele retorne ao seu ponto de partida.

Além disso, tornar realidade viagens espaciais a velocidades próximas à da luz apresenta desafios tecnológicos enormes. A existência da dilatação temporal não significa que, atualmente, possamos organizar viagens desse tipo ou que elas estejam ao alcance da tecnologia disponível.

Stephen Hawking, Carl Sagan e Bill Nye: o ranking de Tyson

Em outro momento da entrevista, Santagato pediu ao astrofísico que classificasse quatro personalidades ligadas à ciência de acordo com a inteligência delas: Stephen Hawking, Carl Sagan, Bill Nye e o próprio Neil deGrasse Tyson.

A pergunta levou o pesquisador a explicar suas preferências, sem, contudo, estabelecer uma classificação baseada em critérios objetivos. Tyson colocou Hawking em primeiro lugar, apresentando-o como o nome incontestável — com a exceção de Albert Einstein.

Em seguida, ele escolheu Sagan, conhecido por seu trabalho de divulgação científica, e reconheceu que o colocaria à frente de si mesmo.

Neil deGrasse Tyson explica como a teoria da relatividade de Einstein nos permite viajar para o futuro por meio da dilatação temporal, e por que retornar ao passado permanece fora do alcance da física conhecida. Imagem: Wikipedia / BDEngler.

“Sem dúvida, Stephen Hawking, lá no topo, certo? O campeão incontestável. Bem, depois de Einstein, é claro. Eu diria que Carl Sagan viria em seguida; ele era um sujeito inteligente. Sim, eu o colocaria à minha frente”, respondeu ele.

A definição das duas últimas posições foi diferente. Tyson explicou que é amigo de Bill Nye e considera que as capacidades intelectuais de ambos são semelhantes. Por esse motivo, ele evitou fazer distinções entre eles e dividiu o terceiro lugar com ele. O ranking, portanto, permaneceu como uma opinião pessoal expressa durante uma entrevista, e não como uma avaliação científica da inteligência dos quatro indivíduos.