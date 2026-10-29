Baixa pressão atmosférica traz chuvas intensas aos estados de MG e do RJ

Uma baixa pressão atmosférica vai ajudar a potencializar as chuvas intensas e o risco de temporais nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro até este fim de semana. Veja aqui os detalhes.

A presença de uma área de baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste entre esta sexta-feira (30) e o sábado (31) vai aumentar as condições para chuva nos estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

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O sistema vai facilitar a formação de nuvens carregadas e de pancadas de chuva forte, trazendo também riscos de temporais e rajadas de vento até o sábado (31) em ambos os estados. Acompanhe a seguir.

Chuva intensa e risco de temporais em MG e RJ no fim de semana

Áreas de instabilidade já atuam sobre os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro nesta quinta-feira (29) devido ao avanço de um cavado meteorológico entre os dois estados, formando pancadas de chuva com trovoadas em diversas áreas.

Mas entre esta sexta-feira (30) e o sábado (31), a consequente formação de uma baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste vai aumentar as condições para temporais, com chuvas intensas e rajadas de vento em ambos os estados.

Dessa forma, a sexta-feira (30) já começa com a área de baixa pressão formada, e provocando entre a madrugada e o período da manhã chuvas moderadas, mas com chance de algumas pancadas isoladas fortes, no sul mineiro e em todo o estado fluminense.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade para sexta-feira (30) às 14h à esquerda e sábado (31) às 15h à direita.

Ao longo da tarde o potencial para chuvas intensas aumenta e sobre mais áreas também. São esperadas chuvas moderadas a intensas, com volumes de até 50 mm no dia, e risco de temporais isolados em todo o território mineiro e fluminense. Não se descartam rajadas de vento moderadas, principalmente na faixa litorânea do Rio de Janeiro.

Entre esta sexta (30) e, principalmente, o fim de semana, há condições para chuva pontualmente intensa, temporais com muitos raios e vendavais em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

À noite ainda podem ocorrer pancadas pontuais fortes em Minas Gerais.

A capital fluminense tem previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia, com céu variando de parcialmente nublado a nublado. Belo Horizonte terá um dia nublado e chuvoso.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (30) às 15h à esquerda e sábado (31) às 15h à direita.

O sábado (31) começa com bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas e isoladas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Durante a tarde, as instabilidades ganham força e são esperadas novamente chuvas pontualmente intensas com risco de temporais e de rajadas de vento em ambos os estados.

À noite ainda há alertas para pancadas de chuva forte e trovoadas em áreas do centro-norte mineiro, mesmo que de forma mais pontual; isto é, pode chover em uma localidade e não em uma área próxima.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o domingo (1º de novembro) às 18h.

Em Belo Horizonte, o sábado (31) terá céu parcialmente nublado, com sol surgindo discreto, e com chance de chuvas fracas a moderadas a qualquer momento do dia. Na capital fluminense, céu com muitas nuvens mas o sol aparece em vários momentos, e há possibilidade de chuva fraca e isolada no período da noite.

No domingo, dia 1º de novembro, esta área de baixa pressão atmosférica se afasta, porém, áreas de instabilidade ainda vão manter condições para pancadas de chuva forte e temporais entre a tarde e a noite em todo Minas Gerais (inclusive na capital) e nas áreas do Rio de Janeiro próximas à divisa com o estado mineiro.

Há riscos de chuva volumosa em um curto período de tempo, rajadas de vento e queda de granizo.