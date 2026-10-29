Chuvas recorrentes deixam SP em alerta com volumes de até 70 mm

São Paulo continuará com condições para chuvas nos próximos dias, porém, elas serão menos abrangentes, ocorrendo de forma mais isolada. Ainda assim, há risco de temporais isolados e chuvas pontuais intensas que podem acumular até 70 mm.

O estado de São Paulo já está em atenção para chuva forte e temporais nesta quinta-feira (29), com riscos especialmente no norte e noroeste da região, onde são esperados volumes significativos em um curto período de tempo.

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E nos próximos dias, pelo menos até o início da próxima semana, áreas de instabilidade vão seguir atuando no estado. As chuvas serão menos abrangentes, ocorrendo mais em forma de pancadas isoladas, mas ainda assim podem ocorrer chuvas localmente fortes e temporais isolados, com volumes chegando em torno dos 70 mm.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

SP segue em atenção para pancadas de chuva e temporais isolados

Esta quinta-feira (29) já está deixando alertas por todo o estado de São Paulo, especialmente no extremo norte do estado, onde podemos ter os vendavais mais fortes e altos acumulados de chuva, de até 100 mm.

Nos próximos dias, ainda teremos condições para chuvas em todo o estado, porém, elas serão menos abrangentes, ocorrendo de forma mais isolada. São esperadas pancadas que localmente podem ser intensas e vir acompanhadas por temporais.

Na sexta-feira (30) todo o território paulista estará em atenção para pancadas de chuva moderadas a fortes e temporais entre a tarde e a noite, mas com maior possibilidade para áreas do norte e do leste do estado.

Previsão de chuva (mm) para sábado (31) às 15h à esquerda e para domingo (1º de novembro) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Mas isso não significa que vai chover em todas as áreas, há condições mas as chuvas podem se comportar de forma mais isolada; ou seja, pode ser que chova em uma localidade e em uma área próxima não. De qualquer forma, também não se descartam rajadas de vento moderadas e volumes de chuva com pontuais de até 50 mm no dia.

Na capital paulista, chuvas fracas e rápidas entre o fim da manhã e a tarde, com céu nublado pela manhã e sol entre nuvens durante a tarde.

Previsão de densidade de raios para sábado (31) às 14h à esquerda e para domingo (1º de novembro) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No sábado (31) o risco de temporais diminui, mas ainda podem ocorrer algumas trovoadas isoladas em áreas da porção norte do estado à tarde. O destaque serão as chuvas pontualmente intensas esperadas pela manhã no leste do estado e ao longo da tarde em toda a porção norte. Essas pancadas de chuva forte podem acumular até 50 mm e vir acompanhadas por vendavais.

A capital paulista terá chuvas fracas e rápidas durante a tarde, com céu variando de nublado a parcialmente nublado.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para segunda-feira (2 de novembro) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo, 1º de novembro, os temporais ganham força devido a uma baixa pressão atmosférica. A partir da tarde e até início da noite, todo o território paulista terá condições para pancadas de chuva forte e temporais, mas com maior possibilidade em áreas do oeste, norte e noroeste.

Não se descartam ainda volumes pontuais em torno dos 50 mm e queda de granizo, especialmente nestas áreas citadas acima.

E como falamos antes, essas pancadas podem ocorrer de forma mais isolada, não pegando todas as áreas do estado. A capital paulista tem previsão de chuvas fracas e rápidas a qualquer momento da tarde, com céu parcialmente encoberto.

A próxima semana vai começar ainda com instabilidades. A tendência para segunda-feira (2 de novembro) mostra que todo o estado terá condições para chuvas moderadas a pontualmente intensas e com temporais isolados, mas especialmente no leste do estado (inclusive na capital).

Volumes de até 70 mm no norte de SP

Os acumulados de precipitação (mm) entre hoje (29) e a noite (21h) de segunda-feira (2 de novembro) ficarão acima dos 30 mm em praticamente todo o estado de São Paulo.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) entre hoje (29) e a noite (21h) de segunda-feira (2 de novembro), segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, os maiores volumes serão registrados no extremo norte do estado, em áreas próximas à divisa com Minas Gerais, onde chegam em torno dos 70 mm; por exemplo, em Pedregulho (72 mm) e Franca (67 mm).

A capital paulista terá volume em torno dos 30 mm.