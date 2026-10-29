Como será o clima em novembro com Super El Niño

O El Niño pode atingir intensidade histórica entre Novembro e Dezembro, com anomalias de até +3,8 °C no Pacífico Equatorial. No Brasil, as previsões para Novembro indicam chuvas volumosas no Sul, mudanças no regime de precipitação e temperaturas acima da média em praticamente todo o Brasil.

El Niño atingirá intensidade altíssima no fim de 2026, favorecendo a ocorrência de chuvas intensas no Sul e calor acima da média em todo o Brasil ao longo do mês de Novembro.

As atualizações mais recentes das previsões meteorológicas indicam que o El Niño continuará se intensificando e pode atingir níveis muito altos entre novembro e dezembro de 2026. As anomalias de temperatura da superfície do mar podem chegar a valores entre +3,5 °C a +3,8 °C na chamada região Niño 3.4 durante o trimestre Novembro - Dezembro - Janeiro.

Um aquecimento excepcional já foi registrado no Oceano Pacífico equatorial em Outubro. De acordo com o Bureau of Meteorology (BOM), na semana passada, a região do Niño 3.4 atingiu +2,88 °C, o maior valor já registrado pelo órgão. Caso perdure e/ou aumente, isso já indica a ocorrência de um El Niño histórico.

No Brasil, o El Niño tende a favorecer diferentes cenários meteorológicos, dependendo da região em questão. No Sul e em parte do Sudeste e do Centro-Oeste, aumenta o potencial de tempestades e chuvas volumosas, alagamentos e transbordamentos de rios. Já em áreas do Norte e do Nordeste, o fenômeno pode contribuir para períodos mais secos e quentes, agravando a estiagem e o risco de incêndios florestais.

Previsão multi modelo de evolução do El Niño ao longo dos próximos trimestres indica que o fenômeno atingirá um pico alto de intensidade entre o final de 2026 e o início de 2027.

Além disso, para todo o centro-sul do Brasil, o fenômeno traz uma forte tendência de temperaturas acima da média e calor pronunciado, especialmente ao longo do verão. É importante, no entanto, lembrar que:

Os valores que determinam a intensidade do El Niño são médias de longo prazo (três meses) de anomalias de temperatura da superfície do mar, e não a temperatura absoluta da água; além disso, não representam o valor exato observado durante o período, que pode variar para mais ou para menos;

(três meses) de anomalias de temperatura da superfície do mar, e não a temperatura absoluta da água; além disso, não representam o valor exato observado durante o período, que pode variar para mais ou para menos; Os impactos regionais não dependem exclusivamente do El Niño: A atuação de frentes frias, a circulação atmosférica, as condições de outros oceanos e outras oscilações, como a Oscilação de Madden-Julian e a Oscilação Antártica também podem modificar os resultados.

Para nos ajudar a entender melhor o que esperar durante o mês de Novembro, vamos observar juntos o que as previsões numéricas indicam para o mês de Novembro - mês que virá acompanhando de uma interessante mudança nos padrões meteorológicos brasileiros.

Previsão de anomalias de chuva para Novembro

Ao longo das primeiras duas semanas de Novembro, chuvas expressivas continuarão atingindo o Sudeste do Brasil, com a possível caracterização de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). No entanto, nas duas semanas seguintes, chuvas expressivas começam a se formar sobre a região Sul, um comportamento característico associado ao El Niño.

Previsão de anomalias semanais de chuva para o mês de Novembro (ECMWF).

Enquanto isso, o mês se inicia com chuvas irregulares sobre a região Norte, que resultam em volumes de chuva mais baixos do que o normal. No entanto, essa situação pode voltar para a regularidade ao longo do mês, auxiliada pela mudança de fase da Oscilação de Madden-Julian, que influencia o regime de chuvas sobre as regiões Norte e Nordeste.

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Isso significa que o mês de Novembro pode ser marcado por uma mudança no regime de chuvas sobre o território Brasileiro. O grande destaque fica para a Região Sul, onde os modelos numéricos indicam possibilidade de chuvas fortes que podem causar transtornos para a população, especialmente a partir da segunda quinzena do mês.

Previsão de anomalias de temperatura para Novembro

Enquanto isso, o mês de Novembro pode se iniciar mais frio do que o normal sobre a Região Sul, devido à contínua atuação de uma massa de ar frio que já está fazendo as temperaturas caírem sobre todo o centro-sul do Brasil ao longo desta semana.

Previsão de anomalias semanais de temperatura para o mês de Novembro (ECMWF).

No entanto, esse comportamento tende a se reverter para temperaturas dentro ou acima da média ao longo de Novembro, indicando que haverá cada vez menos episódios de frio intenso. Além disso, todo o restante do país seguirá registrando temperaturas mais quentes do que o normal, com máximas que podem ultrapassar os 40°C com frequência no centro-norte do Brasil.

Com isso, os modelos numéricos começam a indicar uma transição para um padrão cada vez mais alinhado com o esperado para anos de El Niño, incluindo chuvas expressivas sobre a região Sul e condições mais secas no Norte; e também para a ocorrência de temperaturas mais quente do que o normal em todo o país, como já estava sendo previsto ao longo dos meses anteriores.