Segundo a UICN, 96% dos recifes de coral do mundo correm o risco de entrar em colapso até 2075

Uma avaliação global da UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza) alerta que a quase totalidade dos ecossistemas de recifes de coral pode entrar em colapso caso as atuais projeções de aquecimento global se confirmem.

A Grande Barreira de Corais, na Austrália, figura entre os ecossistemas classificados na categoria que apresenta o nível de ameaça mais elevado.

O futuro dos recifes de coral do planeta é preocupante. Uma avaliação global conduzida pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) concluiu que 96% desses ecossistemas correm risco crítico de colapso, quando consideradas as projeções futuras das mudanças climáticas.

Essa constatação abrange alguns dos recifes de coral mais extensos e com maior biodiversidade do mundo, cuja sobrevivência é essencial tanto para a vida marinha quanto para milhões de pessoas.

O estudo representa a primeira avaliação global dos recifes de coral realizada no âmbito da Lista Vermelha de Ecossistemas da UICN. A análise abrangeu 127 ecorregiões tropicais e subtropicais, totalizando 188.362 quilômetros quadrados de recifes de coral situados em águas quentes e rasas.

Entre os ecossistemas classificados na categoria de maior ameaça estão a Grande Barreira de Corais, na Austrália; o Triângulo de Corais, no Pacífico Ocidental e no Sudeste Asiático; o Sistema Recifal Mesoamericano; e os recifes de coral do Mar Vermelho.

O aquecimento dos oceanos, principal ameaça

O estresse térmico provocado pelas mudanças climáticas constitui o fator mais recorrente da degradação desses ecossistemas.

À medida que a temperatura dos oceanos aumenta, as ondas de calor marinhas provocam episódios de branqueamento em massa dos corais, o que pode levar à morte de vastas extensões de recifes de coral.

O estresse térmico provocado pelas mudanças climáticas constitui o principal fator de degradação desses ecossistemas.

A avaliação da UICN leva em conta observações históricas, condições atuais e projeções climáticas futuras. Para estas últimas, baseia-se em um cenário do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que prevê um aquecimento global de 2,7°C até o final do século.

A diferença entre uma avaliação baseada apenas nas mudanças observadas e uma análise que incorpora projeções futuras é considerável. Se levarmos em conta apenas as transformações constatadas nos últimos 50 anos, 24% dos recifes de coral estariam em perigo crítico. Ao incluir o aquecimento global previsto, essa proporção sobe para 96%.

Segundo a UICN, essa lacuna evidencia tanto a gravidade da situação quanto a possibilidade de evitar parte dos danos por meio de uma redução ambiciosa das emissões de gases de efeito estufa e da implementação de políticas de conservação mais eficazes.

O que acontece quando um recife de coral entra em colapso?

O colapso de um recife de coral não significa apenas que os corais perdem a sua cor. Trata-se de uma transformação profunda do ecossistema: os corais duros, que constituem a sua estrutura viva, desaparecem quase por completo e são gradualmente substituídos por algas, detritos coralinos e esponjas.

O resultado é um ambiente consideravelmente empobrecido, incapaz de abrigar a diversidade de vida marinha que caracteriza os recifes de coral saudáveis. As consequências repercutem em toda a cadeia alimentar, desde pequenos invertebrados e moluscos até peixes, tartarugas marinhas e grandes predadores, como tubarões e garoupas.

Esses ecossistemas abrigam cerca de um quarto das espécies marinhas e oferecem alimento, refúgio e áreas de reprodução para muitos organismos. Eles também protegem as comunidades costeiras e sustentam atividades econômicas, como a pesca e o turismo.

A sobrepesca e a poluição agravam a degradação dos recifes

Embora o aquecimento dos oceanos constitua a ameaça mais generalizada, ele não é o único fator de risco. Em regiões como o Leste Asiático, o oeste do Oceano Índico, o Caribe e o Brasil, a superexploração de peixes-papagaio e garoupas perturba o equilíbrio ecológico dos recifes de coral.

Os peixes-papagaio, graças à sua dieta herbívora, ajudam a limitar a proliferação de algas que competem com os corais. O declínio de suas populações, associado à diminuição de outras espécies de peixes essenciais, reduz a capacidade dos ecossistemas de se recuperarem diante do estresse térmico. Segundo a avaliação, essa pressão afeta 63% dos recifes de coral estudados.

A essas ameaças somam-se o desenvolvimento costeiro e industrial, a poluição, a aquicultura, o turismo excessivo, as tempestades, os aportes massivos de água doce associados a inundações, bem como a proliferação de estrelas-do-mar coroa-de-espinhos, que se alimentam de corais.

No entanto, existem diferenças regionais. No Leste Asiático, onde alguns recifes demonstraram, historicamente, uma resiliência notável, a proporção de recifes classificados como em perigo crítico seria de 20%, caso fossem consideradas apenas as mudanças observadas.

No norte do Mar Vermelho, alguns recifes que apresentam uma tolerância excepcionalmente alta ao calor seriam classificados na categoria "vulnerável", segundo esse mesmo critério.

Ainda é possível evitar um colapso maior

A avaliação também evidencia certas limitações quanto às informações disponíveis: quatro das 127 ecorregiões estudadas ainda apresentam dados insuficientes. Além disso, os recifes de coral das ilhas Galápagos ocidentais já são classificados como colapsados desde o episódio El Niño de 1982-1983.

Apesar desse cenário preocupante, os especialistas ressaltam que nem todos os recifes de coral estão condenados. Alguns demonstraram capacidade de se regenerar após episódios graves de branqueamento, embora essa resiliência dependa de condições ambientais favoráveis à sua recuperação.

Esses ecossistemas abrigam cerca de um quarto das espécies marinhas.

A diretora-geral da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), Grethel Aguilar, alerta que a degradação dos recifes de coral ameaça não apenas a biodiversidade, mas também a segurança e os meios de subsistência das comunidades costeiras. A organização defende a redução das emissões de gases de efeito estufa, a expansão das áreas marinhas protegidas, a recuperação das populações de peixes e a preservação das águas costeiras contra qualquer tipo de poluição.

A mensagem principal do estudo é clara: o futuro dos recifes de coral dependerá, em grande medida, das decisões tomadas nos próximos anos. Limitar o aquecimento global e reduzir as pressões exercidas localmente sobre esses ecossistemas ainda pode fazer toda a diferença entre preservar recifes capazes de se regenerar e vê-los desaparecer de forma irreversível.