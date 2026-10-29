Astrônomos detectam um astro com nuvens que evoluem como na Terra

Nuvens mais ou menos densas que fazem a luminosidade variar, tal como ocorre na Terra... Só que este objeto celeste encontra-se a mais de 7 anos-luz do nosso planeta!

Wise 0855 não é nem um planeta nem uma estrela, mas sim um objeto celeste.

A cerca de 7,5 anos-luz da Terra, um astro especialmente misterioso fascina os astrônomos: WISE 0855. Sem ser uma estrela propriamente dita nem um planeta convencional, este objeto celeste possui uma atmosfera surpreendente.

Graças às observações do telescópio espacial James Webb, os cientistas obtiveram recentemente novos indícios sobre a presença de nuvens de água que evoluiriam com o passar do tempo. Uma descoberta fascinante que poderia nos ajudar a compreender melhor os mundos situados além do nosso sistema solar!

WISE 0855, uma estrela que, na verdade, não é uma estrela

Descoberto em 2014 graças ao telescópio espacial WISE, da NASA, o WISE 0855 (cujo nome completo é WISE J085510.83−071442.5) pertence à família das anãs marrons. Esses objetos celestes são, por vezes, chamados de "estrelas fracassadas".

E com razão: diferentemente das estrelas propriamente ditas, elas não possuem massa suficiente para manter, de forma duradoura, as reações de fusão de hidrogênio que, entre outras coisas, permitem que o nosso Sol brilhe.

Imagem ilustrativa de um exoplaneta.

Mas a WISE 0855 é ainda mais surpreendente do que a maioria das anãs marrons! Com um tamanho comparável ao de Júpiter e uma massa estimada em apenas algumas vezes a desse planeta gigante, ela se situa no limite entre as anãs marrons e os planetas gigantes gasosos.

Outra particularidade: é extremamente fria em escala astronômica. Sua temperatura é estimada em poucos graus acima ou abaixo de zero, dependendo dos modelos utilizados. Uma verdadeira geladeira cósmica, muito distante das temperaturas abrasadoras que costumamos associar às estrelas!

Nuvens de água na atmosfera de WISE 0855?

Esta é uma das características mais fascinantes deste astro. Há vários anos, os astrônomos suspeitam que sua atmosfera possa conter nuvens compostas de água ou gelo. E as observações realizadas por meio do telescópio espacial James Webb trazem agora novos elementos para estudar essa hipótese.

Imagem ilustrativa de um Sistema Solar.

Ao analisar a luz infravermelha emitida por WISE 0855, os pesquisadores podem determinar quais gases estão presentes em sua atmosfera e observar suas variações. Os resultados recentes sugerem, em particular, que a cobertura de nuvens poderia evoluir com o passar do tempo.

Uma nebulosidade semelhante à da Terra?

Em outras palavras, algumas nuvens poderiam tornar-se mais densas ou mais tênues, alterando, assim, a quantidade de luz que chega até nós. Um fenômeno que lembra, em certa medida, as mudanças na cobertura de nuvens que observamos na Terra!

No entanto, vale esclarecer que os astrônomos não fotografam essas nuvens diretamente; em vez disso, deduzem sua presença e suas características a partir de medições espectroscópicas e modelos atmosféricos.

Um mundo onde poderia haver uma temperatura quase tão amena quanto na Terra!

Por mais surpreendente que pareça, WISE 0855 apresenta temperaturas relativamente próximas às terrestres.

As estimativas evoluíram à medida que mais observações foram realizadas; alguns estudos recentes situam sua temperatura efetiva em torno de 10 graus Celsius. Mas cuidado: isso não significa, de forma alguma, que este astro seja habitável!

WISE 0855 apresenta temperaturas relativamente próximas às terrestres.

WISE 0855 é um objeto essencialmente gasoso, sem uma superfície sólida conhecida sobre a qual pudéssemos caminhar. Sua atmosfera apresenta, além disso, condições de pressão e uma composição muito diferentes das do nosso planeta. E, embora existam nuvens de água nele, isso não demonstra a presença de oceanos nem de qualquer forma de vida.

Por que essa descoberta entusiasma tanto os astrônomos?

Se o WISE 0855 desperta tanto interesse entre os cientistas, é, em grande medida, porque constitui um extraordinário laboratório natural para estudar as atmosferas de mundos distantes. Frequentemente, é difícil observar diretamente planetas gigantes situados fora do nosso sistema solar, sobretudo devido à luz de sua estrela.

O WISE 0855, por outro lado, é um astro isolado. Portanto, pode ser estudado sem o ofuscamento provocado por uma estrela próxima. Graças à sua relativa proximidade da Terra, os astrônomos podem analisar sua atmosfera com uma precisão notável e compreender melhor o comportamento das nuvens, a circulação dos gases e as variações de temperatura.