Chuvas intensas e volumes de até 100 mm deixam em alerta SP, MG e RJ nas próximas horas

O avanço de um cavado atmosférico entre esta quinta (29) e a sexta-feira (30) vai favorecer a formação de chuvas intensas e temporais em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com volumes elevados em um curto período de tempo.

Os últimos dias de outubro serão marcados pelo retorno das instabilidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com chuvas intensas podendo pontualmente acumular volumes significativos em um curto período de tempo.

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Especialmente entre esta quinta (29) e a sexta-feira (30), o avanço de um cavado atmosférico (área alongada de baixa pressão) vai aumentar as condições para fortes pancadas de chuva e temporais nos três estados, com acumulados pontuais na casa dos 100 mm.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuva forte e temporais em SP, MG e RJ nos próximos dias

As condições para chuva, na verdade, voltam a aumentar já nesta quarta-feira (28), com destaque para o norte e noroeste de São Paulo e para o Triângulo Mineiro, onde há previsão de pancadas de chuva moderadas a pontualmente fortes com riscos de temporais isolados, principalmente durante a tarde.

Mas é entre a quinta-feira (29) e a sexta-feira (30) que as instabilidades ganham força e se espalham mais ainda, inclusive também no Rio de Janeiro.

Dessa forma, na quinta-feira (29) o avanço do cavado mantém a atmosfera instável e favorece o aumento da chuva nos três estados. Pela manhã já há condições para chuvas moderadas em todo o território paulista e no sul e Triângulo MIneiros.

Previsão de chuvas (mm) para quinta-feira (29) às 17h à esquerda e para sexta-feira (30) às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

À tarde, as chuvas ganham força e são esperadas chuvas moderadas a intensas com chance de temporais isolados em todo São Paulo, na porção centro-sul de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro. Não se descartam também rajadas de vento moderadas e chance de queda de granizo pontual. À noite, ainda pode chover forte no norte paulista, no sul fluminense e no centro-sul mineiro.

Atenção também para os volumes de chuva, que neste dia podem variar entre 50 e 70 mm em pontos isolados do norte de São Paulo, do sul mineiro e na Serra da Mantiqueira.

Previsão de densidade de raios para sexta-feira (30) às 14h à esquerda e para sábado (31) às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Nesta quinta-feira (29), a capital paulista terá um dia nublado e chuvoso, com chuvas já desde a manhã e até o período da noite. A capital fluminense tem previsão de céu nublado e chuvas fracas entre a tarde e a noite. Belo Horizonte deve ter tempo firme com aberturas de sol neste dia.

Na sexta-feira (30) as instabilidades continuam mantendo condições para pancadas de chuva forte já desde a madrugada e durante a manhã, principalmente no centro-sul mineiro e no Rio de Janeiro.

À tarde, há previsão de chuvas moderadas a intensas e com riscos de temporais em São Paulo, no Rio de Janeiro e, com maior possibilidade, em Minas Gerais. Ainda não se descartam vendavais, volumes com pontuais de até 50 mm e eventual queda de granizo nestas áreas. À noite, ainda podem ocorrer pancadas pontuais em áreas mineiras.

Na capital paulista, chuvas fracas e rápidas entre o fim da manhã e a tarde. Na capital fluminense, céu nublado e chuvas fracas contínuas entre a madrugada e início da tarde. Belo Horizonte terá um dia nublado e chuvoso durante o dia e à noite.

Previsão do acumulado de precipitação (mm) até a noite (23h) de sexta-feira (30), segundo o modelo europeu ECMWF.

Os acumulados de precipitação entre hoje (28) e a noite (23h) de sexta-feira (30) serão mais elevados na porção norte de São Paulo, sul de Minas Gerais e cenro-sul do Rio de Janeiro, onde variam entre 50 e 70 mm, mas pontualmente algumas localidades podem registrar acima dos 80 mm e chegar até aos 100 mm no leste mineiro.

As demais áreas dos estados não devem ter volumes tão expressivos, ficando abaixo dos 40 mm.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o sábado (31) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Para o fim de semana, a tendência da previsão mostra que a região de cavado deve evoluir para uma baixa pressão atmosférica, o que vai seguir favorecendo a ocorrência de fortes pancadas de chuva e temporais com muitos raios nos três estados.

Mas é importante seguir acompanhando as informações do tempo por aqui, já que as condições previstas são atualizadas diariamente e podem mudar nos próximos dias.