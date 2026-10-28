Nem pothos, nem costela-de-adão: esta planta pendente de folhas prateadas cresce bem em ambientes iluminados

À primeira vista, parece uma simples jiboia, mas, ao parar para observar suas folhas, você perceberá que elas parecem pintadas à mão com uma cor prateada muito elegante. Trata-se de outra espécie de jiboia.

Suas manchas prateadas não são tinta nem pó; surgem de estruturas e espaços de ar nos tecidos da folha que alteram a forma como ela reflete a luz.

Se você encontrar uma planta com folhas verdes que parecem salpicadas de prata, vale a pena parar e admirá-la. Trata-se da Scindapsus pictus, ou jiboia-prateada, uma planta com uma característica bem peculiar: folhas em formato de coração que parecem pintadas à mão por um artista e que, dependendo da luz, exibem um brilho prateado e uma textura aveludada.

Embora seja comumente conhecida como jiboia-cetim, na verdade trata-se de uma planta diferente. Seu nome Scindapsus pictus significa “pintado”, devido às manchas prateadas em suas folhas.

Originária das regiões tropicais do sudeste asiático, incluindo Tailândia, Malásia e Indonésia, esta espécie cresce naturalmente escalando troncos de árvores por meio de pequenas raízes que lhe permitem fixar-se.

Em casa ou no escritório, é muito fácil encontrar um bom lugar para ela, especialmente se você tiver uma prateleira ou um vaso suspenso. Seus caules crescem e pendem gradualmente, formando uma bela cascata. Além disso, não ocupa muito espaço e pode dar um toque diferenciado a qualquer cantinho bem iluminado.

Gosta de luz, mas de sol intenso nem tanto

Se você tem uma jiboia em casa, certamente sabe que ela é considerada uma planta “pau para toda obra” — daquelas que aguentam quase tudo. Mas, no caso da Scindapsus pictus, estamos diante de um exemplar um pouco mais exigente, embora, na verdade, também não seja muito difícil de cuidar.

O ideal é encontrar um lugar perto de uma janela que receba bastante luz, mas sem a incidência do sol forte do meio-dia. Uma janela com luz suave pela manhã é perfeita. Se surgirem manchas secas ou queimaduras, verifique se a planta está recebendo sol em excesso. Por outro lado, se os caules ficarem muito longos e as folhas novas nascerem pequenas, é provável que ela precise de mais luminosidade.

Raramente floresce em ambientes internos; assim como outras aráceas, produz uma inflorescência formada por um espádice e uma espata, embora costume ser cultivada exclusivamente por sua folhagem.

Quanto à rega, é sempre melhor não exagerar. Antes de regar, verifique a umidade da terra. Você também pode misturar o substrato com perlita ou casca de pinus para evitar que ele se compacte e retenha água em excesso. Manter as raízes encharcadas pode acabar causando o apodrecimento delas — um dos problemas mais comuns no cultivo de plantas de interior.

Ela cresce em um ritmo mais tranquilo e precisa de uma iluminação melhor para manter suas cores vivas. Em locais muito escuros, seu crescimento torna-se lento e as folhas novas podem perder seu atrativo.



Como espécie tropical, adora ambientes quentes — idealmente com temperaturas entre 18 e 27°C — e aprecia um pouco de umidade no ar. Pode se desenvolver bem em muitas residências sem a necessidade de cuidados especiais, embora seja recomendável mantê-la longe do ar-condicionado ou de sistemas de aquecimento. Se as pontas começarem a ficar marrons, verifique se o ambiente não está seco demais.

Uma planta para deixar crescer ao seu gosto

Algo interessante é que você pode escolher como quer que ela cresça. Em um vaso suspenso, seus caules caem naturalmente. Você também pode colocar um suporte para que ela suba e se fixe com suas raízes. Quando encontra um bom suporte, ela pode desenvolver folhas maiores, algo que acontece com frequência em seu habitat natural.

Suas folhas também avisam quando algo não vai bem: se começarem a se enrolar, pode estar faltando água; se ficarem amarelas e o substrato permanecer úmido, é bom verificar as raízes.

Além disso, existem variedades com aspectos bem diferentes. “Argyraeus” é uma das mais conhecidas, com folhas pequenas, pontos prateados e bordas claras. Já a “Exotica” possui folhas maiores e manchas mais amplas que cobrem boa parte de sua superfície. Ambas funcionam muito bem para decorar interiores, portanto, você pode escolher a que mais lhe agradar.

E, se você quiser ter mais exemplares, reproduzi-la é bem simples. Basta cortar um pedacinho do caule que tenha pelo menos um nó e colocá-lo em um recipiente com água, deixando as folhas para fora. Quando criar raízes, você poderá passá-la para um vaso.

Evite que animais de estimação ou crianças pequenas mastiguem suas folhas, pois elas contêm cristais de oxalato de cálcio que podem causar irritação.

Se você tem uma janela que recebe boa iluminação e busca algo diferente para decorar sua casa ou seu escritório, esta espécie é uma boa opção. Ela não exige muita atenção nem podas constantes. Com um local adequado, regas ocasionais e um pouco de paciência, você pode mantê-la bonita por muitos anos.