O rio Paraná mudou sua forma após uma seca histórica: como reagirá às cheias decorrentes de um El Niño muito intenso

A seca acentuada dos últimos anos deixou braços de rio fechados, novos bancos de areia e margens vulneráveis. Com o El Niño se fortalecendo e uma cheia em curso, como o Paraná reagirá agora?

Uma nova cheia, diante deste El Niño 2026/27, não encontrará necessariamente o mesmo rio que existia antes da seca histórica, e isso pode trazer sérios problemas.

O rio Paraná não é um curso de água de geometria fixa. É um sistema dinâmico de canais, ilhas, lagoas e áreas úmidas que se altera continuamente devido à erosão, ao transporte de sedimentos e às variações de vazão.

A estiagem extraordinária de 2019-2022 alterou esse equilíbrio. A exposição prolongada do leito permitiu que bancos de areia fossem colonizados por vegetação, enquanto diversos cursos secundários perderam a conectividade.

Por isso, uma nova cheia não encontrará, necessariamente, o mesmo rio que existia antes da seca. As mudanças em sua morfologia podem modificar, localmente, a circulação da água e a distribuição de sedimentos.

Um rio com novos bancos, ilhas e canais fechados

Pesquisas da Universidade Nacional do Litoral (UNL) e do Instituto Geográfico Nacional documentaram o estreitamento e o fechamento de braços secundários durante a vazante. Alguns bancos de areia consolidaram-se por meio do crescimento de ervas, arbustos e árvores.

O geomorfólogo Carlos Ramonell, pesquisador da UNL, explicou em dezembro de 2021 que diversos braços menores haviam ficado fechados e que cerca de 80% dos canais secundários mais afastados haviam deixado de funcionar temporariamente.

Cientistas documentaram o estreitamento e o fechamento de braços secundários durante a vazante do rio Paraná.

No entanto, o canal principal conservou suas características morfológicas básicas. A transformação foi especialmente significativa na rede secundária, onde a sedimentação e a vegetação modificaram a conectividade das áreas úmidas.

Sedimentos, troncos e vegetação: os obstáculos acumulados

Um estudo do Laboratório de Hidráulica do INA sobre o Baixo Delta analisa a sedimentação progressiva dos canais. No arroio Carapachay, a modelagem identifica setores de baixa velocidade onde o depósito de materiais é favorecido.

Por exemplo, as áreas antes ocupadas por água ou praias de areia limpa foram ocupadas massivamente por vegetação oportunista, principalmente bosques de amieiros e salgueiros.

A vegetação que ganhou espaço após a seca histórica pode aumentar a resistência ao fluxo e alterar a circulação em trechos estreitos do Paraná.

Nas zonas de águas estagnadas ou de baixo fluxo, formaram-se densos mantos de macrófitas aquáticas — como os aguapés, por exemplo — que retiveram restos vegetais e detritos.

A vegetação lançou raízes profundas nos bancos de areia. Isso consolidou os sedimentos soltos, transformando bancos de areia móveis e instáveis em ilhas permanentes ou parcialmente colonizadas, com maior resistência à erosão.

A redução da capacidade de arraste hidrodinâmico provocou uma diminuição da "limpeza" do fundo do rio. Isso favoreceu o assentamento de sedimentos finos (limos e argilas), entulhos urbanos em zonas portuárias/costeiras e restos de antigas estruturas submersas que ficaram expostos.

O efeito da vegetação, galhos, troncos e resíduos sobre a rugosidade hidráulica pode aumentar a resistência ao escoamento e alterar a circulação em cursos d'água estreitos.

Embora não exista, atualmente, uma quantificação geral dos entulhos de construção acumulados devido à seca, as evidências mais sólidas referem-se a sedimentos e materiais vegetais; além disso, não é possível atribuir essa mudança exclusivamente ao período de seca de 2020-2022.

Barrancas erodidas e margens mais vulneráveis

A descida do nível do rio também afetou a estabilidade das margens. Pesquisas publicadas na edição especial dos Cuadernos del CURIHAM registraram desmoronamentos em Rosario, Puerto Gaboto e Sauce Viejo durante o período crítico.

Quando o nível do rio cai de forma acentuada, pode persistir uma pressão elevada da água subterrânea no interior da margem. Esse desequilíbrio, combinado com a erosão na base e as características do solo, favorece desprendimentos.

As ilhas recém-formadas e a densidade da vegetação consolidada atuam como freios hidráulicos (aumento do coeficiente de rugosidade). Ao oferecer maior resistência à passagem da água, reduzem a velocidade do fluxo em trechos estreitos e podem provocar elevações locais do nível da água acima do previsto para uma determinada vazão.

Imagens do rio Paraná na região da cidade de Santa Fe durante a seca de 2021. Fonte: CONAE.

Diante de novas cheias, como as que ocorrerão durante o fenômeno El Niño 2026/27 — que se intensifica —, as correntes podem erodir trechos fragilizados e transportar materiais que se desprenderam. Durante uma rápida descida do nível da água, que ocorre na sequência, a instabilidade de alguns taludes também pode aumentar.

O rio tende a "reconquistar" seus leitos originais. No entanto, a presença de sedimentos consolidados pela vegetação força o Paraná a abrir novos braços ou a aprofundar canais secundários, gerando processos de erosão acelerada das margens e instabilidade nas rotas de navegação do canal principal.

El Niño 2026/27: as cheias retornam em um cenário que mudou

O El Niño já está estabelecido. No dia 8 de outubro, a NOAA estimou uma probabilidade superior a 83% de que ele mantenha uma intensidade forte ou muito forte até o trimestre de janeiro a março de 2027.

A previsão oficial do Serviço Meteorológico Nacional (SMN) indica que essa situação favorece, como já sabemos, a ocorrência de precipitações mais frequentes e acima da média durante o período de outubro a dezembro na Mesopotâmia e em outras áreas da Bacia do Prata. No entanto, a intensidade do El Niño não determina, por si só, a magnitude de uma inundação.

A mudança hidrológica já é evidente: no dia 23 de outubro, o INA registrou 7,42 metros em Corrientes e 7,30 em Barranqueras, ambos acima de seus níveis de evacuação. Mais ao sul, Rosário permanecia em nível médio, com 3,57 metros e tendência de elevação.

Como o "novo" Paraná pode responder às cheias?

O aumento da vazão poderia reativar braços secundários, erodir depósitos recentes e transportar sedimentos e restos vegetais. Contudo, onde existirem margens consolidadas ou obstruções, a corrente também poderia ser redistribuída para outros setores.

A modelagem do INA demonstra que pequenas variações de desnível podem alterar sensivelmente as velocidades e as tensões no leito de certos canais do Delta. Por isso, uma cheia pode provocar, simultaneamente, erosão em alguns setores e nova sedimentação em outros.

O risco principal é que a transformação do leito gere respostas locais diferentes das históricas. Avaliá-las exige batimetrias atualizadas (a batimetria é a ciência e técnica que mede a profundidade do fundo de corpos hídricos).

Relatório hidrometeorológico diário da Bacia do Prata (23/10/2026). Fonte: INA

O material biológico acumulado e os sedimentos retidos podem ser arrastrados rio abaixo em grande volume, gerando riscos elevados. A massa em movimento — composta por troncos, detritos e vegetação flutuante — representa um risco para captações de água, pilares de pontes, instalações portuárias e embarcações.

Imagens de satélite e o monitoramento contínuo da dragagem no canal de navegação, das estruturas de proteção costeira em áreas urbanas e da dinâmica das ilhas serão fundamentais diante dos grandes volumes de água, a fim de evitar que zonas urbanas e rurais fiquem expostas a inundações e desastres.

A cheia prevista para novembro, por exemplo, servirá como um teste importante; contudo, ainda não é possível determinar quanto da paisagem resultante do período de seca permanecerá ou será transformada.