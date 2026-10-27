Chuvas extremas ameaçam o RJ com 100 mm em menos de 24h nesta semana

Mudança à vista no Rio de Janeiro: nos próximos dias, áreas de instabilidade retornam ao estado, com risco de pancadas fortes, vendavais e trovoadas, além de volumes pontuais que podem ser elevados em um curto período de tempo.

Esta semana começou com tempo estável, sem previsão de chuvas significativas no estado do Rio de Janeiro, apenas com céu variando entre parcialmente nublado a nublado ao longo do dia.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

Porém, a partir desta quinta-feira (29) áreas de instabilidade trarão uma mudança mais significativa no tempo em todo o território fluminense, com riscos de chuva pontualmente forte, volumes elevados em um curto período de tempo, vendavais e trovoadas. Acompanhe a seguir.

Pancadas de chuva no RJ nos próximos dias

As instabilidades retornam ao estado fluminense nos próximos dias devido ao avanço de um cavado meteorológico, que mantém a atmosfera instável e favorece o aumento das chuvas na região.

Já na noite desta quarta-feira (28) há chance de pancadas isoladas de chuva no sul do estado, mas elas ganham força nos dias posteriores.

Esses últimos dias de outubro terão condições para pancadas de chuvas moderadas a pontualmente intensas, com trovoadas e risco de vendavais no estado do Rio de Janeiro.

Para a quinta-feira (29) são esperadas chuvas fracas pela manhã no sul do estado, em áreas da Costa Verde e do Médio Paraíba. Ao longo da tarde, pancadas de chuvas moderadas se espalham pelas demais áreas do estado, com exceção do norte. Não se descarta a ocorrência de vendavais de até 70 km/h e de volumes de chuva em torno dos 50 mm no dia. No norte do estado são esperadas apenas chuvas fracas em meados da noite.

A capital fluminense neste dia (29) tem previsão de céu parcialmente encoberto pela manhã e céu nublado com chuvas moderadas durante a tarde e à noite. Acumulados previstos em torno dos 25 mm.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para quinta-feira (29) às 21h à esquerda e para sexta-feira (30) às 7h à direita.

Na sexta-feira (30) as instabilidades ganham força já desde a madrugada em todo o território. São esperadas ao longo do dia (mas principalmente pela manhã) chuvas moderadas a intensas com risco de temporais isolados e volumes elevados, com maior atenção para o centro-sul do estado. Não se descarta a chance de queda granizo pontual.

Na faixa litorânea do estado há ainda risco de rajadas de vento moderadas ao longo do dia.

A capital fluminense tem previsão para a sexta (30) de chuvas fracas a moderadas ao longo de todo o dia, já desde a madrugada, e com céu parcialmente nublado mas em alguns momentos do dia nublado. Volumes esperados em torno dos 15 mm.

Previsão da probabilidade (%) de precipitação para o sábado (31) às 15h.

A tendência da previsão para o fim de semana mostra que ainda haverá condições para chuvas fracas a moderadas em praticamente todo o Rio de Janeiro entre as tardes e as noites, e principalmente no domingo (1º novembro), com riscos de trovoadas em áreas próximas à divisa com Minas Gerais.

Na capital fluminense, há possibilidade de chuvas fracas no fim do domingo (1º).

Os acumulados de precipitação entre hoje (27) e a noite (21h) do domingo (1º de novembro) serão mais elevados em pontos da Região Serrana, em áreas próximas à divisa com o estado mineiro, onde ficam em torno dos 100 mm; por exemplo, em São José do Vale do Rio Preto (104 mm).

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (27) e a noite (21h) do domingo (1º de novembro).

As demais áreas do estado, com exceção do norte fluminense onde os volumes serão baixos, vão registrar entre 40 e 90 mm, como por exemplo, em Nova Friburgo (85 mm), Teresópolis (76 mm), São José do Turvo (88 mm); Casimiro de Abreu (72 mm); Valença (79 mm). A capital fluminense deve acumular em torno dos 57 mm.